Medicom fabrique plus de 525 millions de masques chirurgicaux et de respirateurs N95 à son usine de Montréal





MONTRÉAL, le 28 juin 2022 /CNW Telbec/ - La société québécoise AMD Medicom inc. (« Medicom »), l'un des principaux fabricants et distributeurs d'équipement de protection individuelle (ÉPI) au monde, rapporte que son usine de l'arrondissement de Saint-Laurent a produit plus de 525 millions de masques et de respirateurs N95 depuis son ouverture en juillet 2020.

Le ministre Duclos remercie l'usine Medicom d'avoir produit plus de 525 millions de masques et N95 durant la pandémie.

Pendant la pandémie, la demande de masques et de respirateurs de qualité a été très forte à l'échelle mondiale. Pour répondre aux besoins des gouvernements du Québec et du Canada, Medicom a réagi en transformant, en moins de 3 mois, un ancien entrepôt de 60 000 pieds carrés pour accueillir 15 lignes de production de masques et de respirateurs. Aujourd'hui, 23 lignes de production produisent pas moins de 1,5 million de masques chirurgicaux et pédiatriques et de respirateurs N95 par jour.

Le ministre de la Santé du Canada, l'honorable Jean-Yves Duclos, est venu constater ces efforts et exprimer sa reconnaissance aux employé-es. Il était accompagné de Mme Emmanuella Lambropoulos, députée de Saint-Laurent, et de M. Francis Scarpaleggia, député de Lac-Saint-Louis.

« 525 millions de masques et de respirateurs fabriqués depuis juillet 2020, c'est tout un exploit! La société québécoise Medicom a répondu à l'appel à l'action du gouvernement du Canada en offrant des solutions novatrices pour fournir de l'équipement de protection individuelle nécessaire à la lutte contre la pandémie lorsque nous en avions le plus besoin. J'ai eu le plaisir de discuter et remercier les employé-es de cette usine montréalaise qui ont travaillé sans relâche pour nous protéger. Vos efforts incroyables et votre travail acharné sont appréciés par tous les Canadiens et toutes les Canadiennes, » a souligné le ministre de la Santé du Canada.

« Produire plus d'un demi-milliard de masques et de respirateurs N95 au milieu d'une pandémie est un effort herculéen. Nous ne pourrions être plus fiers de tous les membres de notre personnel et de leur capacité à relever ce défi. En construisant et en consolidant notre usine, nous avons renforcé notre autonomie en matière de production et de fourniture d'équipements ÉPI au Canada et accru notre résilience face à la nature instable des chaînes d'approvisionnement mondiales. Cette réalisation souligne également la promesse de notre marque "fiers de protéger", » a commenté Guillaume Laverdure, chef de l'exploitation de Medicom.

À propos du groupe Medicom

Medicom a été fondée en 1988 en réponse au besoin urgent de gants médicaux pour les professionnels de la santé pendant la crise mondiale du VIH. Depuis, la société a évolué pour devenir l'un des principaux fabricants et distributeurs mondiaux de produits de prévention et de contrôle des infections à usage unique de haute qualité pour les marchés médical, dentaire, industriel, de la santé animale, des laboratoires, de la vente au détail et de la santé et bien-être.

Medicom a été un fournisseur fiable de solutions de contrôle des infections lors de multiples épidémies, notamment la grippe aviaire, le SRAS, le H1N1 et l'Ébola, ainsi que la pandémie de COVID-19, et a été nommée l'une des sociétés les mieux gérées du Canada en 2021 et 2022.

Aujourd'hui, le groupe Medicom distribue des produits de contrôle des infections sous les marques Medicom, Ritmed, Kolmi, Hopen, Ocean Pacific et Hedy. Les filiales de Medicom comprennent Kolmi-Hopen en France, Medicom Asia à Hong Kong, United Medical Enterprise aux États-Unis, KHM Engineering à Singapour et Medicom HealthPro Limited au Royaume-Uni.

Pour plus d'information sur Medicom et son portefeuille complet de solutions de contrôle des infections, y compris une vaste gamme de masques médicaux, veuillez consulter le site Medicom.com

