/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT DU CANADA FERA UNE ANNONCE IMPORTANTE EN MATIÈRE DE LOGEMENT EN REGINA/





REGINA, SK, le 27 juin 2022 /CNW/ - Le gouvernement du Canada fera une annonce importante en matière de logement.

Les médias sont invités à se joindre à l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, l'honorable Gene Makowsky, ministre des Services sociaux et ministre responsable de la Saskatchewan Housing Corporation, la mairesse Sandra Masters, de la ville de Regina, et Melissa Coomber-Bendtsen, chef de la direction du YWCA de Regina.

Date : Le 28 juin 2022



Heure : 12 h 45 HNC



Lieu : 1915, rue Retallack, Regina (Sask.) (Le personnel sera à l'entrée de

la 12e avenue pour diriger le

stationnement)

