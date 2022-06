VISEO ANNONCE L'ACQUISITION PROCHAINE DE SCANOMI, GOLD PARTNER ANAPLAN EN ASIE





VISEO, entreprise de services du numérique, et Scanomi, l'un des principaux partenaires Gold Anaplan en Asie, ont annoncé aujourd'hui qu'ils allaient unir leurs forces.

Cette acquisition renforcera la capacité des deux entreprises à déployer des projets numériques à plus grande échelle dans la région APJ.

Scanomi est un partenaire Gold d'Anaplan, spécialisé dans la gestion des projets de planification et de prévision complexes. Basée à Singapour, Scanomi compte plus de 70 clients en Asie du Sud-Est et est très présente à Singapour, en Malaisie et aux Philippines. Ses clients sont issus de secteurs verticaux tels que l'industrie pharmaceutique, le CPG & retail, les télécommunications, l'hypercroissance et bien d'autres secteurs. Forts de l'expérience acquise lors de plus de 100 mises en oeuvre réussies, leurs consultants mettent en oeuvre divers processus de planification et de suivi des activités pour les clients, notamment la planification financière, la planification des ventes et des opérations, la planification des effectifs et la planification des projets et du portefeuille informatiques.

« Nous sommes ravis d'unir nos forces à celles de VISEO pour concrétiser la vision de Connected Planning. L'expertise approfondie de Scanomi dans Anaplan et l'expertise de VISEO dans le domaine de la transformation des entreprises et de la transformation numérique permettront l'adoption de solutions de planification connectée pour les clients de Scanomi et de VISEO. Faire partie de VISEO apportera l'échelle et la croissance nécessaires pour devenir le plus grand fournisseur de Connected Planning dans la région APJ et au-delà, et soutiendra également le plan de croissance à long terme de VISEO visant à renforcer sa présence internationale dans la région APAC », explique Umesh Biyani, Directeur Général de Scanomi.

VISEO est présent sur les cinq continents avec plus de 2500 collaborateurs dans le monde et en tant que partenaire stratégique d'Anaplan depuis 2014, VISEO a mis en place une équipe entièrement dédiée aux projets de mise en oeuvre d'Anaplan située à la fois en Europe et en Asie. VISEO accompagne quotidiennement plus de 50 acteurs majeurs du retail dans leurs projets de transformation digitale ainsi que dans leurs projets d'optimisation à l'échelle mondiale. Les équipes assurent un accompagnement de bout en bout, du conseil à la maintenance applicative : évaluation du périmètre, assistance à la gestion de projet, gestion et mise en oeuvre de la solution, déploiements internationaux. Le siège de VISEO APJ se situe à Singapour et exploite deux centres de support et de développement respectivement situés à Cebu (Philippines) et à Surabaya (Indonésie).

« Nous sommes très heureux et honorés d'accueillir Scanomi au sein du groupe VISEO. Nous attendons avec impatience les changements positifs et les nouvelles opportunités que cette acquisition apportera alors que nous étendons nos capacités et accélérons notre trajectoire commerciale. Elle reflète notre forte ambition de croissance dans la région APJ et consolidera notre partenariat avec Anaplan », déclare Olivier Dhonte, Fondateur et Président du groupe VISEO.

« Nous sommes très heureux que Scanomi s'associe à VISEO », explique Makoto Hamada, Vice-Président, Asie-Pacifique ? Alliances, pour Anaplan. « Ils ont joué un rôle clé dans notre croissance en Asie du Sud-Est en s'associant avec nous pour aider les organisations à utiliser nos solutions de planification connectées dans les domaines de la finance, de la supply chain, du marketing, des ventes et des RH, afin de relever les défis du marché en constante évolution »

Pour plus d'informations, veuillez consulter nos sites web http://www.viseo.com/ et http://www.scanomi.com/.

A propos Scanomi

A propos VISEO

VISEO est une ESN, Entreprise de services du numérique, qui utilise la technologie comme un puissant levier de transformation et d'innovation pour aider ses clients à tirer parti des opportunités du numérique, adresser les nouveaux usages et affronter la concurrence d'acteurs qui changent les règles du jeu.

Avec 2500 collaborateurs intervenant sur 5 continents, VISEO concilie agilité et complémentarité de ses savoir-faire - design de nouveaux produits et services, digitalisation des processus métier, valorisation des données, développement des actifs digitaux - pour faire du numérique un réel levier de compétitivité et de performance.

