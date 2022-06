Hisense fait l'éloge des joueuses de football à travers la campagne #RememberTheName et s'engage à améliorer l'expérience des tournois





QINGDAO, Chine, 27 juin 2022 /PRNewswire/ -- Au cours de l'année écoulée, le football féminin a attiré l'attention de nombreux fans de football dans le monde entier. En tant que fier partenaire de l'UEFA Women's EURO 2022tm, Hisense entend contribuer à la croissance substantielle et à la professionnalisation du football féminin, inspirer et soutenir les joueuses et les fans passionnés par ce sport, et attirer davantage l'attention des masses sur les réalisations des athlètes féminines.

En s'associant au tournoi et en investissant en permanence dans le marché local, Hisense a noué des relations solides avec les consommateurs européens. Commençant par le compte à rebours à 10 jours de l'UEFA Women's EURO 2022tm, Hisense lance des campagnes d'inspiration pour permettre à davantage de joueuses de football d'obtenir la reconnaissance qu'elles méritent tout en établissant une relation émotionnelle plus profonde avec les consommateurs européens.

Campagne interactive et caritative

Hisense, en tant que partenaire mondial de l'UEFA Women's EURO 2022tm et entreprise internationale, a lancé la campagne #RememberTheName qui se déroule de juin à août, en ligne et hors ligne, afin de valoriser les femmes et de célébrer tous leurs moments incroyables, et a permis aux fans du monde entier d'encourager et de soutenir davantage toutes les joueuses de football et les femmes passionnées du football.

Pendant le tournoi, Hisense et l'UEFA diffuseront « Hisense Vision », une série de clips numériques sur les pages des réseaux sociaux. Ces clips feront vivre à tous les fans de football les moments les plus fantastiques réalisés par les footballeuses chaque jour de match.

Afin d'améliorer l'expérience d'engagement des fans lors des matchs, les personnes qui participeront aux campagnes pourront gagner des billets de match, des ballons officiels utilisés lors du tournoi et d'autres prix.

En dehors de ce qui précède, le marché final de Hisense mobilise également un plus large éventail de forces sociales pour encourager le sport féminin grâce à des dons bien-être public. Au Royaume-Uni, les consommateurs peuvent gagner des remises en espèces de 30 à 500 livres sterling s'ils achètent des produits Hisense en ligne ou en magasin entre le 1er juin et le 26 juillet. Hisense encourage les consommateurs à faire don d'un montant personnalisé de cashback à une organisation caritative qui soutient le développement du sport féminin - « Women in Sport », afin d'apporter une contribution précieuse aux femmes qui aiment le football et de créer un meilleur environnement sportif pour tous.

Localisation des produits et de la gestion en Europe

Hisense s'engage à répondre aux besoins des consommateurs locaux grâce à des campagnes de marketing et à la gestion de la localisation. Pour répondre aux besoins des différents marchés, Hisense a mené des recherches approfondies et a modifié ses produits pour répondre aux besoins locaux.

Les réfrigérateurs Hisense ont enregistré de bons résultats en Europe l'année dernière. Pour obtenir ces résultats remarquables, Hisense a compris que, compte tenu du climat, les produits locaux se font rares en hiver, ce qui entraîne une hausse de la demande de réfrigérateurs-congélateurs. Ainsi, Hisense a conçu des réfrigérateurs ayant une capacité moitié-moitié pour les consommateurs européens, ce qui a fait exploser les ventes de réfrigérateurs.

Pour Hisense, la clé du succès réside dans l'établissement d'un lien affectif avec les consommateurs locaux et la fourniture de produits de qualité supérieure. Hisense s'associera à l'UEFA Women's EURO 2022tm pour offrir aux fans de splendides expériences de matchs de football féminin et impressionner le monde entier grâce à une technologie de pointe et de meilleurs produits.

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=gqdSuWg0c3w

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1846966/image_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1846967/image_2.jpg

Communiqué envoyé le 27 juin 2022 à 13:57 et diffusé par :