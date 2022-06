Accenture annonce son intention d'acquérir XtremeEDA pour accroître ses capacités de conception de silicium au Canada et aux États-Unis





TORONTO et AUSTIN, Texas, le 27 juin 2022 /CNW Telbec/ - Accenture (NYSE : ACN) a conclu une entente en vue d'acquérir XtremeEDA, un chef de file des services de conception de silicium situé à Ottawa. L'entreprise fournit des services d'ingénierie de semi-conducteurs à des clients à la recherche de solutions de silicium personnalisées utilisées dans des appareils grand public, des centres de données infonuagiques, des plateformes informatiques d'apprentissage automatique et d'intelligence artificielle (IA) pour permettre le déploiement d'IA embarquée. Les modalités de l'acquisition n'ont pas été divulguées.

L'acquisition de XtremeEDA permettra d'étendre les capacités d'Accenture Avantage Nuagique (Cloud First) en informatique en périphérie afin d'aider les clients à améliorer leur façon de gérer et d'utiliser les biens physiques destinés directement ou indirectement aux utilisateurs et à créer de nouvelles expériences humaines interactives.

« Nous croyons que le domaine de l'ingénierie du silicium a un énorme potentiel pour aider les entreprises à découvrir de nouvelles façons de différencier et de personnaliser les expériences dans le monde numérique », a déclaré Karthik Narain, responsable mondial d'Accenture Avantage Nuagique. « Une conception en silicium d'excellente qualité et adaptée aux besoins mène à des expériences en temps réel, transparentes, accessibles et entièrement axées sur l'utilisateur. L'expertise de l'équipe de XtremeEDA nous aidera à offrir des capacités de calcul plus spécialisées, performantes et évolutives à nos clients afin qu'ils tirent profit de la puissance du continuum infonuagique pour réinventer leurs entreprises. »

Fondée en 2002, XtremeEDA est reconnue partout en Amérique du Nord pour son expertise en vérification de la conception numérique, en intégration des processeurs et des systèmes et en sécurité matérielle. L'entreprise a un bureau à Ottawa et dispose d'une équipe d'environ 40 ingénieurs et praticiens chevronnés qui servent des clients nord-américains dans des secteurs comme les logiciels et les plateformes, les télécommunications, les biens de consommation, l'avionique et la défense.

L'une des offres de base de XtremeEDA est la vérification de la conception numérique, lors de laquelle des ingénieurs expérimentés fournissent des services et des solutions de vérification avancés, y compris une mise en oeuvre réutilisable et évolutive. L'entreprise fournit également des services d'intégration de processeurs et de systèmes grâce à des vérifications de pointe, des analyses de rendement et des tests de cohérence. En étroite collaboration avec ses clients, l'entreprise veille à ce que les biens matériels soient conçus avec les meilleures technologies pour bien se protéger dans un environnement de sécurité en évolution et de plus en plus complexe.

« Nous nous réjouissons de l'arrivée de l'équipe de XtremeEDA, qui nous permettra d'élargir nos capacités d'informatique en périphérie et de conception de silicium en Amérique du Nord. XtremeEDA nous aidera à faire évoluer ce qui est déjà l'une des plus complètes capacités de pointe en informatique de périphérie au monde, créant ainsi de nouvelles expériences sur le noyau numérique », a déclaré Jeffrey Russell, président d'Accenture au Canada. « Grâce à l'expérience solide et approfondie de XtremeEDA en conception de silicium de pointe et en combinaison avec les capacités d'Accenture Avantage Nuagique, nous sommes prêts à offrir aux clients davantage de valeur en ce qui a trait au matériel spécialisé, au nuage distribué, à l'informatique en périphérie décentralisée et aux besoins complexes en matière de sécurité. »

« Nous joindre à Accenture nous permettra de poursuivre la mission que nous avons entreprise il y a 20 ans, soit d'être un partenaire stratégique pour nos clients et d'avoir une portée mondiale, a déclaré Claude Cloutier, PDG de XtremeEDA. C'est pour nous un moment charnière lors duquel nous pourrons faire contribuer l'expérience de notre équipe aux services d'ingénierie de silicium de bout en bout d'Accenture. Nous sommes enthousiasmés par le parcours à venir, qui offrira de bien meilleures possibilités à nos clients et à notre personnel. »

Depuis 2020, XtremeEDA est la cinquième entreprise qu'Accenture Canada acquerra. Les acquisitions récentes comprennent :

En septembre 2021, Accenture a fait l'acquisition de Gevity, une entreprise de stratégie et services-conseils située à Victoria qui aide les clients du secteur des soins de santé à transformer leurs entreprises grâce à des solutions technologiques novatrices.

qui aide les clients du secteur des soins de santé à transformer leurs entreprises grâce à des solutions technologiques novatrices. En juillet 2021, Accenture a fait l'acquisition de Cloudworks, un important fournisseur de services Oracle Cloud situé à Toronto .

. En 2020, Accenture a fait l'acquisition d'Avenai, un autre cabinet d'experts-conseils d' Ottawa axé sur les organisations de la fonction publique, et de Callisto Integration, un fournisseur de services de consultation et de technologie dans le domaine de la fabrication numérique d'aliments et de boissons, de produits chimiques, de services publics et d'autres industries à Oakville , en Ontario .

Accenture est une entreprise mondiale de services professionnels dotée de capacités de pointe dans les domaines du numérique, de l'infonuagique et de la sécurité. Alliant une expérience inégalée et des compétences spécialisées dans plus de 40 secteurs, nous offrons une gamme de services en stratégie et services-conseils, technologies et opérations, ainsi qu'Accenture Song, tous propulsés par le plus grand réseau de centres de technologies de pointe et d'opérations intelligentes au monde. Chaque jour, nos 710 000 employés concrétisent notre promesse à l'égard des technologies et de l'ingéniosité humaine, au bénéfice de nos clients situés dans plus de 120 pays.

