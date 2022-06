Avec Cactus Custodytm, Matrixport introduit un service de garde institutionnel destiné aux jetons non fongibles (NFTs)





Les clients ont besoin de sécurité, d'évolutivité et d'accessibilité : c'est ce qu'offre la nouvelle solution de gestion des actifs de NFT

SINGAPOUR, 27 juin 2022 /PRNewswire/ -- Matrixport, l'un des plus grands écosystèmes de services financiers d'actifs numériques au monde, a annoncé aujourd'hui le lancement du portefeuille de stockage à froid et à chaud pour les jetons non fongibles (NFT) à travers Cactus Custodytm, sa solution de garde institutionnelle tierce. Cette dernière offre de gestion des actifs NFT et permet aux institutions de stocker et de gérer en toute sécurité leurs actifs NFT et crypto en un seul endroit.

Les NFT sont devenus de plus en plus populaires, adoptant une variété de formats, comme l'art, les cartes à collectionner, les bandes dessinées et les jeux. Les places de marché NFT sont passées d'une poignée à des centaines de places de marché sur plusieurs blockchains, la valeur globale des NFT vendus ayant été multipliée par 500 pour atteindre 20 milliards de dollars en 2021. Le nombre de portefeuilles négociant des NFT est également passé d'un demi-million à environ 28 millions l'année dernière.

Cynthia Wu, directrice des opérations de Matrixport, a déclaré : « Matrixport continue de faire évoluer ses offres en fonction des besoins du marché. À mesure que les cas d'utilisation des NFT se développent et arrivent à maturité, les investisseurs recherchent la meilleure protection possible pour ces actifs numériques précieux contre les acteurs malveillants. Cactus Custodytm apporte l'infrastructure et les outils nécessaires pour assurer la tranquillité d'esprit de nos clients. »

Intégrant des fonctions de gestion des risques améliorées, l'offre de gestion d'actifs NFT de Cactus Custodytm permet aux institutions de personnaliser les contrôles d'accès des utilisateurs et la liste blanche des contrats intelligents des applications décentralisées (dApp). Seules les places de marché NFT approuvées, les protocoles DeFi, GameFi, SocialFi et Web3 seront autorisés à interagir avec les portefeuilles sur la plateforme. Cela réduit efficacement la vulnérabilité des portefeuilles à d'éventuelles fraudes, piratages ou tentatives d'hameçonnage.

Les solutions de stockage à chaud et à froid de NFT visent à fournir aux utilisateurs la combinaison optimale de sécurité, d'évolutivité et d'accessibilité. La solution de stockage à chaud permet la création de plusieurs lignes commerciales pour la ségrégation des actifs, des interactions transparentes avec diverses places de marché NFT via Cactus Custodytm Defi Connector , et la disponibilité de coffres-forts exclusifs de qualité bancaire pour sauvegarder les clés privées. Comme niveau de sécurité supplémentaire, la solution de stockage à froid utilise un mécanisme multisig où les clés privées sont stockées en mode hors ligne dans plusieurs chambres fortes de calibre bancaire situées dans 4 pays sur 3 continents.

Cactus Custodytm est le service de garde institutionnelle indépendante fourni par Matrixport pour les exploitants miniers, les fonds, les projets et les sociétés gardés. Le service de gestion d'actifs NFT est désormais disponible sur la plateforme Cactus Custodytm pour que les utilisateurs puissent profiter des fonctionnalités complètes des NFT.

À propos de Matrixport

Matrixport est l'un des écosystèmes de services financiers d'actifs numériques les plus importants et les plus fiables au monde. Avec sa mission de rendre la crypto facile pour tout le monde, la société fournit des services financiers crypto à guichet unique pour répondre aux besoins émergents de la production de richesse sur le long terme à partir d'actifs numériques. Ses services comprennent Cactus Custodytm, le spot OTC et la gestion d'actifs soutenue par une riche suite de produits d'investissement en crypto leaders du marché, tels que les revenus fixes, les produits structurés et les prêts. Par le biais de son département Ventures, la société établit également des collaborations stratégiques avec des innovateurs Web3 en phase de démarrage, en les aidant à se construire, à croître et à se développer. Basé à Singapour, Matrixport dessert à la fois des institutions et des distributeurs en Asie et en Europe. La société détient des licences à Hong Kong et en Suisse. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.matrixport.com .

Twitter : @realMatrixport

LinkedIn : @Matrixport

À propos de Cactus Custody

La mission de Cactus Custody est de fournir des services de conservation institutionnelle sûrs, transparents et efficaces à l'ère numérique. Grâce à une conception et une infrastructure de sécurité du système de pointe, associées à des fonctions de gestion financière complètes de niveau entreprise qui répondent à de vastes scénarios commerciaux, Cactus Custody protège en permanence un milliard de dollars d'actifs numériques.

Nous fournissons des services à certaines des sociétés minières les plus importantes et les plus renommées au monde, à des pools miniers, à des plateformes d'exploitation minière en mode cloud, à des bourses, à des fonds et à des négociants de gré à gré, en aidant nos clients à croître et à se développer de manière sécurisée. Cactus Custody supporte actuellement 70 actifs numériques majeurs et en supportera davantage à l'avenir. Pour en savoir plus sur nos solutions, consultez le site : https://www.mycactus.com/en .

Twitter : @CactusCustody

Linkedin : Cactus Custody

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1560145/matrixport_logo_blue_white_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 27 juin 2022 à 06:15 et diffusé par :