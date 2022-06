Le premier ministre annonce la création d'un nouveau groupe d'intervention pour améliorer les services gouvernementaux offerts aux Canadiens





OTTAWA, ON, le 25 juin 2022 /CNW Telbec/ - Les Canadiens méritent d'avoir accès à des services gouvernementaux de qualité et efficaces qui sont accessibles et fournis en temps opportun et qui facilitent leur vie. Les retards constatés dans le traitement des demandes de passeport et d'immigration sont inacceptables, et le gouvernement s'efforce urgemment de les éliminer aussi rapidement que possible.

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui la création d'un nouveau groupe d'intervention qui sera chargé d'améliorer les services gouvernementaux en mettant l'accent sur la réduction des délais d'attente pour les Canadiens. Ce groupe d'intervention, composé de membres du Conseil des ministres, examinera la prestation des services, cernera les lacunes et les points à améliorer et formulera des recommandations pour que les Canadiens d'un océan à l'autre reçoivent des services de la plus haute qualité.

Alors que nous nous remettons de la pandémie et que nous devons nous adapter de plus en plus à un monde en évolution rapide où davantage de gens doivent de nouveau compter sur les services gouvernementaux, les Canadiens ont dû composer avec des retards tout à fait inacceptables. Le groupe d'intervention prendra des mesures pour améliorer le traitement des demandes de passeports et d'immigration en cernant les domaines d'action prioritaires et en présentant des solutions à court et à long terme qui mettent l'accent sur la réduction des délais d'attente, l'élimination des arriérés et l'amélioration de la qualité globale des services offerts aux Canadiens. La pénurie de main-d'oeuvre génère encore des retards dans le transport aérien, et ce, partout dans le monde. Le groupe d'intervention surveillera donc également la situation dans les aéroports canadiens.

Le gouvernement du Canada s'efforce d'améliorer la prestation des services sur lesquels les Canadiens comptent tous les jours.

Citation

« Nous savons que les retards de service, en particulier au cours des derniers mois, sont inacceptables. Nous continuerons de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour améliorer la prestation de ces services afin qu'ils soient fournis de manière efficace et rapide, et ce nouveau groupe d'intervention contribuera à orienter le travail du gouvernement afin de mieux répondre aux besoins changeants des Canadiens et de continuer à leur fournir les services de qualité qu'ils méritent et dont ils ont besoin. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

Les membres du groupe d'intervention sur les services aux Canadiens sont les suivants :

L'honorable Marci Ien , ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse (coprésidente)

L'honorable Marc Miller , ministre des Relations Couronne-Autochtones (coprésident)

L'honorable Randy Boissonnault , ministre du Tourisme et ministre associé des Finances

L'hon. Mona Fortier , présidente du Conseil du Trésor

L'hon. Ahmed Hussen , ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

L'hon. Gudie Hutchings, ministre du Développement économique rural



L'hon. Dominic LeBlanc , ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

L'hon. Diane Lebouthillier , ministre du Revenu national

L'hon. Mary Ng , ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique

L'hon. Harjit S. Sajjan , ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada

, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Les ministres responsables des ministères concernés, à savoir la ministre des Familles, des Enfants et du Développement social, le ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, et le ministre des Transports seront membres d'office du groupe d'intervention.

D'autres membres du Conseil des ministres peuvent être invités à participer à des réunions du groupe d'intervention pour fournir des conseils et des recommandations sur des questions liées à leurs portefeuilles respectifs.

