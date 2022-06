Degreed acquiert Learn In pour étendre son offre de formation continue et inclure des programmes plus longs et des académies de talents.





Degreed, l'innovateur mondial de l'apprentissage professionnel tout au long de la vie choisi par plus d'une entreprise sur trois du classement Fortune 50, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de la plateforme d'académie de talents, Learn In, et le retour du cofondateur David Blake au poste de PDG. Blake était auparavant cofondateur et PDG de Learn In.

Learn In aide les entreprises à créer des académies de talents internes qui rassemblent toutes les ressources nécessaires à la constitution d'un personnel hautement qualifié, y compris le cycle prolongé d'acquisition de compétences approfondies. Venant compléter celles de Degreed LXP (Learning Experience Platform), qui définit la catégorie, les principales fonctionnalités de Learn In offrent notamment une carte d'allocation d'apprentissage prépayée, une place de marché de compétences de classe mondiale et un créateur de programmes personnalisés, un gestionnaire d'allocations de frais de scolarité, et un encadrement spécialisé.

«?Une académie des capacités d'entreprise est bien plus qu'une ?bibliothèque de contenus' », a déclaré Josh Bersin, analyste industriel mondial et PDG de la Josh Bersin Company. «?C'est l'endroit où vont les gens pour améliorer leurs compétences professionnelles. Cette académie va au-delà des compétences techniques et fonctionnelles et se concentre sur les véritables capacités commerciales dont une entreprise a besoin pour prospérer.?»

Degreed plus Learn In unifieront l'éventail étendu des options de développement que les gens utilisent, allant de l'apprentissage quotidien à l'amélioration des compétences à long terme pour la croissance des carrières individuelles et pour l'innovation au sein des organisations.

Comme les projets de Blake pour l'avenir de Degreed divergeaient de la direction actuelle, une décision à l'amiable a été prise pour qu'il revienne dans la société en tant que PDG et qu'il mette en oeuvre sa vision.

Degreed remercie Dan Levin pour les progrès qu'il a réalisés et pour sa gestion de la mission de Degreed au cours des 15 derniers mois. Nous lui sommes reconnaissants pour ses réalisations, notamment l'augmentation de notre clientèle, la mise en place d'une rigueur opérationnelle à grande échelle et l'expansion significative de notre écosystème de partenaires et de notre empreinte globale.

«?Les sociétés qui peuvent rapidement développer des talents efficaces sont celles qui seront en mesure d'atteindre les objectifs stratégiques de l'entreprise?», a ajouté David Blake, cofondateur et PDG de Degreed. «?Tout comme Degreed a créé le marché LXP, Learn In a commencé à créer celui des académies de talents. Ensemble, nous disposons désormais du produit et de la technologie nécessaires pour aider nos clients à fournir des capacités commerciales à grande échelle, tout en promouvant l'innovation dans le domaine de l'apprentissage et des compétences.?»

«?Chez BMO, notre stratégie consiste à bâtir une banque numérique prête pour l'avenir. Cela signifie que nous devons doter les employés des compétences dont ils ont besoin pour leur emploi et leur carrière, ainsi que pour l'avenir de l'activité et la poursuite de leurs passions personnelles?», déclare Gina Jeneroux, directrice de la formation au sein du BMO Financial Group. «?En s'associant, Degreed et Learn In offriront aux organisations comme la nôtre une possibilité plus intégrée d'impliquer les employés et de développer un éventail plus large de compétences, allant de l'apprentissage curieux, ?sur le tas', à une requalification approfondie et à des titres de compétences.?»

Il s'agit de la quatrième acquisition pour Degreed, et Blake rejoint une équipe de direction Degreed expérimentée, issue de Bank of America, Mastercard, Danone, LinkedIn, Adobe, SAP et Saba.

À propos de Degreed

Degreed promeut l'innovation par l'apprentissage. En tant qu'acteur du changement à l'échelle mondiale, nous collaborons avec une entreprise Fortune 50 sur trois pour susciter une culture de l'apprentissage dans l'ensemble de l'entreprise. Grâce à une expérience fluide, nous vous aidons à identifier vos compétences acquises et à développer les compétences dont vous avez besoin ? grâce à des modes d'apprentissage individuels, collaboratifs et expérientiels ? pour produire des résultats personnels et commerciaux. Fondée en 2012, Degreed a son siège social à Pleasanton, en Californie, et compte des utilisateurs dans 191 pays.

À propos de Learn In

Learn In aide les entreprises à créer des académies de talents internes qui rassemblent toutes les ressources nécessaires à la constitution d'un personnel hautement qualifié. Les responsables des RH, des talents et de la L&D utilisent Learn In pour moderniser l'accès aux budgets de formation et à des programmes de classe mondiale, et pour simplifier la fourniture de programmes personnalisés aux groupes d'employés. Les principales fonctionnalités de Learn In sont une carte d'allocation d'apprentissage prépayée, une place de marché de programmes de classe mondiale, un créateur de programmes personnalisés, et un encadrement spécialisé. Désormais, chaque employé peut acquérir des compétences plus approfondies correspondant précisément aux besoins de l'entreprise. Cofondée par les fondateurs de Degreed, Learn In est soutenue par des investisseurs de premier plan dans le domaine de l'edtech et de l'avenir du travail, notamment Firework Ventures, Kickstart Fund, Album, GSV et Village Global, et a été couvert par CNBC, USA Today, EdTechReview, EdSurge, Fast Company et Techcrunch.

