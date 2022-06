Mary Kay Inc. présente de nouvelles découvertes sur la pollution et la santé de la peau, lors de la conférence de la Société de recherche en dermatologie





Mary Kay Inc., société mondiale de premier plan en matière d'innovation en soins de la peau, a récemment réaffirmé son soutien continu en faveur des communautés de la science et la beauté en parrainant la Réunion annuelle 2022 de la Société de recherche en dermatologie (Society for Investigative Dermatology, SID), un événement au cours duquel Mary Kay a révélé de nouvelles recherches révolutionnaires. Les nouvelles découvertes de Mary Kay, en partenariat avec la NYU Grossman Medical School of Environmental Medicine, ont révélé que le complexe antioxydant présent dans la gamme de soins de la peau Mary Kay® TimeWise® Miracle Set 3Dtm réduisait les effets nocifs de la pollution rurale et des rayons UV.

« Notre équipe de recherche et développement travaille toujours intensément pour développer la prochaine révolution ou découverte scientifique en matière de soins de la peau », a déclaré le Dr Lucy Gildea, directrice de l'innovation chez Mary Kay, division Produits et science. « En partenariat avec NYU Grossman ainsi que plusieurs autres équipes scientifiques et universitaires à travers le monde, nous oeuvrons pour que notre société, et nos produits, se situent au premier plan de la santé et de l'innovation en matière de soins de la peau. »

La pollution de l'air ne cesse de constituer une problématique croissante de santé au niveau mondial. L'équipe scientifique de Mary Kay s'est précédemment associée avec l'Université de Columbia, et découvert que les effets de la pollution de l'air sur la peau pouvaient se révéler particulièrement problématiques, entraînant vieillissement, teint terne, et rides. La pollution de l'air crée des radicaux libres contre lesquels la peau doit lutter pour maintenir sa santé et sa jeunesse apparente.

Ces recherches collectives révèlent que le nouveau complexe antioxydant à usage local de Mary Kay pourrait réduire les dommages cellulaires causés par les agressions issues de l'environnement urbain mais également de l'environnement rural - le type de dommages cellulaires conduisant à des signes de vieillissement prématuré. Ce « super » complexe inclut du resvératrol encapsulé qui lutte contre le vieillissement et améliore l'apparence des ridules. Ce produit contient également de la vitamine B3 pour lutter contre la rétention d'eau. Enfin, un peptide anti-âge complète la formule, un véritable rempart contre la pollution. Ces bienfaits étant désormais documentés, l'équipe espère que de plus en plus de personnes pourront trouver des solutions adaptées pour lutter contre les effets de la pollution sur leur propre peau.

Le parrainage et les recherches révélés lors du rassemblement de la SID ne sont que les plus récents efforts fournis par Mary Kay pour renforcer l'engagement de longue date de la marque en faveur de l'avancée de la recherche et du développement en santé de la peau. Le portefeuille mondial de Mary Kay compte plus de 1 600 brevets de produits, technologies et conceptions d'emballage.

