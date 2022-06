Mason Graphite dépose une circulaire de sollicitation de procurations par la direction relative à l'assemblée extraordinaire des actionnaires





Les actionnaires sont convoqués en assemblée extraordinaire pour examiner le Projet d'opération de coentreprise avec Nouveau Monde Graphite et voter sur la question



Les actionnaires doivent aussi examiner un projet de changement dans les activités de Mason Graphite la faisant passer d'« émetteur du secteur des mines du groupe 2 » à « émetteur du secteur du placement du groupe 2 » et voter sur la question

Le Conseil recommande aux actionnaires de voter POUR le Projet d'opération de coentreprise avec Nouveau Monde Graphite et POUR le Projet de changement dans les activités

MONTRÉAL, 23 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mason Graphite Inc. (« Mason Graphite » ou la « Société ») (TSX de croissance : LLG) (OTCQX : MGPHF) a annoncé aujourd'hui qu'elle a déposé et s'emploie à mettre à la poste la circulaire de sollicitation de procurations par la direction (la « Circulaire ») et les documents connexes en vue de l'assemblée extraordinaire (l'« Assemblée extraordinaire ») des actionnaires de Mason Graphite (les « Actionnaires ») convoquée aux fins suivantes :

(i) examiner et, s'il est jugé opportun, adopter une résolution ordinaire (la « Résolution relative à la coentreprise ») approuvant, entre autres, la conclusion d'une convention d'option et de coentreprise avec Nouveau Monde Graphite Inc. (« Nouveau Monde ») (NYSE : NMG) (TSX de croissance : NOU), aux termes de laquelle (A) Mason Graphite accordera à Nouveau Monde l'option unique, exclusive, irrévocable et incessible d'acquérir une participation indivise de cinquante et un pour cent (51 %) dans la propriété du Lac Guéret appartenant à la Société (la « Propriété du Lac Guéret ») et d'autres actifs connexes (l'« Option ») et (B) à l'exercice de cette Option par Nouveau Monde, Mason Graphite formera une coentreprise avec celle-ci pour entreprendre des activités d'exploration, de développement et d'exploitation minière à la Propriété du Lac Guéret (la « Coentreprise ») (l'octroi de l'Option et la formation de la Coentreprise étant ci-après appelés le « Projet d'opération de coentreprise »), conformément à la Politique 5.3 ? Acquisitions et aliénations d'actifs hors trésorerie de la Bourse de croissance TSX (la « TSX de croissance »);

(ii) examiner et, s'il est jugé opportun, adopter une résolution ordinaire (la « Résolution relative au changement dans les activités ») approuvant le changement dans les activités de la Société la faisant passer d'« émetteur du secteur des mines du groupe 2 » à « émetteur du secteur du placement du groupe 2 » (le « Projet de changement dans les activités »), conformément à la Politique 5.2 ? Changements dans les activités et prises de contrôle inversées de la TSX de croissance (la « Politique 5.2 de la TSX de croissance »);

(iii) traiter toute autre question pouvant être dûment soumise à l'Assemblée extraordinaire ou à toute reprise de celle-ci en cas de report ou d'ajournement, le tout comme il est décrit plus en détail dans la Circulaire.



Contexte du Projet d'opération de coentreprise

Le 15 mai 2022, la Société et Nouveau Monde ont conclu une convention d'investissement (la « Convention d'investissement ») aux termes de laquelle, sous réserve des conditions énoncées dans celle-ci, la Société et Nouveau Monde ont convenu de conclure une convention d'option et de coentreprise (la « Convention O&C ») prévoyant, entre autres choses, l'octroi de l'Option par la Société et, à l'exercice de cette Option par Nouveau Monde, la formation de la Coentreprise. Le modèle de Convention O&C est joint à la Convention d'investissement et peut être consulté sous le profil de la Société sur SEDAR, au www.sedar.com, et la Circulaire en contient un résumé.

Contexte du Projet de changement dans les activités

Le 2 septembre 2021, la Société a annoncé la clôture de l'acquisition, par l'entremise de Black Swan Graphene Inc. (« Black Swan Graphene »), filiale de la Société, d'actifs stratégiques liés à une technologie brevetée de traitement du graphène de Thomas Swan & Co. Limited (« Thomas Swan »). En plus des actifs liés à la technologie de traitement du graphène et du savoir-faire connexe vendu à Black Swan Graphene, Thomas Swan a convenu de mettre à disposition ses compétences exclusives en matière de production et de commercialisation et de fournir une expertise en la matière, comme l'accès au personnel et du soutien technique, ainsi que des livrables à partir de ses installations situées dans le nord de l'Angleterre, aux termes d'une convention de prestation de services intervenue entre Black Swan Graphene et Thomas Swan. Black Swan Graphene vise à établir une installation de production commerciale à grande échelle au Québec afin de tirer parti de l'hydroélectricité renouvelable et à coûts compétitifs de la province. Le 8 novembre 2021, Black Swan Graphene a réalisé un placement privé d'actions ordinaires pour un produit brut d'environ 3,0 millions de dollars, dont une tranche d'environ 300 000 $ a été placée auprès d'initiés de Mason Graphite et de Black Swan Graphene. En date des présentes, Mason Graphite détient 7 750 000 actions ordinaires de Black Swan Graphene, ce qui représente 56,03 % des actions ordinaires émises et en circulation de Black Swan Graphene. On s'attend à ce que, si l'opération d'échange d'actions entre Black Swan Graphene et Dragonfly Capital Corp., initialement annoncée le 16 décembre 2021 (l'« Opération admissible »), est réalisée, Mason Graphite détienne 117 800 000 actions ordinaires de l'émetteur issu de l'opération, ce qui devrait représenter environ 41,3 % des actions ordinaires émises et en circulation de l'émetteur issu de l'opération.

Étant donné que (i) la réalisation par la Société du Projet d'opération de coentreprise et de l'Opération admissible amènera la Société à entreprendre des activités représentant une intégration verticale dans le premier cas et horizontale dans le second, et que (ii) la Société ne croit pas que le Projet d'opération de coentreprise et l'Opération admissible constituent un « changement dans les activités » (au sens attribué à ce terme dans la Politique 5.2 de la TSX de croissance), il a été décidé de réaliser le Projet de changement dans les activités pour les motifs suivants :

ce changement confirmera la transition entreprise au cours des deux dernières années par la Société qui, de petite société minière qu'elle était, s'est transformée en une société axée sur la recherche d'occasions d'investissement, comme en témoigne la décision de la direction et du Conseil d'administration de la Société (le « Conseil d'administration ») de réaliser le Projet d'opération de coentreprise et l'Opération admissible;

») de réaliser le Projet d'opération de coentreprise et l'Opération admissible; il est en phase avec l'expérience de la direction dans le secteur minier et sa stratégie qui consiste à développer une intégration verticale et horizontale dans le secteur, plus particulièrement en ce qui concerne les minéraux industriels et spécialisés, notamment les matériaux liés aux batteries et leurs sous-produits;

il procurera une plus grande marge de manoeuvre à Mason Graphite dans le déploiement de cette stratégie;

il offrira plus d'options à Mason Graphite pour continuer de créer de la valeur pour les Actionnaires et financer tout programme de travaux à la Propriété du Lac Guéret.

La Nouvelle Mason Graphite après la réalisation du Projet de changement dans les activités

Stratégie et objectifs d'investissement

Le plan d'affaires de Mason Graphite à la suite de la réalisation du Projet de changement dans les activités (la « Nouvelle Mason Graphite ») consistera à rechercher des occasions d'investissement afin de continuer de créer de la valeur pour ses Actionnaires.

Les objectifs d'investissement de la Nouvelle Mason Graphite seront les suivants :

chercher à dégager un rendement du capital investi supérieur à la moyenne afin de continuer à créer une valeur significative pour ses Actionnaires;

affecter le revenu de placement au financement d'autres occasions d'investissement qui présentent un intéressant profil risques-avantages;

créer des synergies entre ses investissements, notamment en faisant participer la direction à la gestion, aux affaires, aux activités et aux stratégies des sociétés faisant partie de son portefeuille d'investissement.

Politique d'investissement

Le Conseil d'administration a adopté une politique d'investissement (la « Politique d'investissement ») pour régir ses activités d'investissement. Cette politique établit, entre autres choses, les objectifs et la stratégie d'investissement fondés sur certains principes fondamentaux.

La stratégie de la Nouvelle Mason Graphite consistera à mettre en place une intégration verticale et horizontale dans le secteur minier, plus particulièrement dans le domaine des minéraux industriels et spécialisés, notamment les matériaux liés aux batteries et leurs sous-produits. Pour ce faire, la Nouvelle Mason Graphite utilisera les moyens suivants : (i) tirer parti de l'ensemble des compétences et de l'expertise du Conseil d'administration et de la direction pour examiner les occasions d'investissement, effectuer un contrôle diligent de celles-ci et atténuer les risques s'y rapportant et (ii) adopter une approche souple à l'égard de ses investissements.

La nature et le calendrier des investissements dépendront, en partie, des occasions repérées et réalisables par la Société. La composition du portefeuille d'investissement de la Société variera au fil du temps en fonction de l'évaluation d'un certain nombre de facteurs, dont la demande de matériaux liés aux batteries et d'autres minéraux industriels et stratégiques, la performance des marchés des capitaux et le risque de crédit.

Fonds disponibles

En date du 31 mai 2022, les investissements de Mason Graphite étaient constitués des éléments suivants :

7 750 000 actions ordinaires de Black Swan Graphene;

une trésorerie ou des équivalents de trésorerie d'environ 8 500 000 $ (exclusion faite de la trésorerie ou des équivalents de trésorerie de Black Swan Graphene).

Dans l'hypothèse de la réalisation du Projet d'opération de coentreprise et de l'exercice réel ou réputé de l'Option par Nouveau Monde aux termes de la Convention O&C, une participation de 49,0 % dans la Coentreprise viendra s'ajouter aux investissements de la Nouvelle Mason Graphite.

Compte tenu du fonds de roulement d'environ 8 500 000 $ de Mason Graphite (sur une base non consolidée) en date du 31 mai 2022, à la suite de la réalisation du Projet de changement dans les activités et dans l'hypothèse de la réalisation de la souscription, par Nouveau Monde, de 2,5 millions de dollars d'actions ordinaires de la Société parallèlement à la signature de la Convention O&C, Mason Graphite disposera d'environ 11 millions de dollars pour financer ses activités.

Au moment de la formation de la Coentreprise, la Nouvelle Mason Graphite prévoit affecter une partie des fonds disponibles à la suite de la réalisation du Projet de changement dans les activités au financement des programmes de travaux sur la Propriété du Lac Guéret. La Nouvelle Mason Graphite n'a pas à ce jour cerné d'autres investissements probables que la Coentreprise et Black Swan Graphene.

Administrateurs, dirigeants et promoteurs

Les dirigeants et les administrateurs de la Nouvelle Mason Graphite à la suite de la réalisation du Projet de changement dans les activités seront les dirigeants et les administrateurs de la Société actuellement en poste. Le tableau qui suit présente, en date du 16 juin 2022, le nom de chaque administrateur ou dirigeant de la Société, son lieu de résidence, la fonction qu'il occupe actuellement au sein de la Société et le nombre et le pourcentage d'Actions dont il est propriétaire véritable ou sur lesquelles il exerce une emprise.

Nom, lieu de résidence, âge,

date de début du premier mandat, et participation Note biographique Fahad Al-Tamimi

Riyad, Arabie saoudite

69 ans



Administrateur depuis le 11 juin 2020

Président du conseil depuis le 29 décembre 2020

Non indépendant



Actions : 13 517 337 (9,92 %)

Options d'achat d'actions : 1 600 000

Fahad Al-Tamimi est un homme d'affaires saoudien exerçant des activités d'investissement partout dans le monde. Il est président et chef de la direction de SaudConsult, cabinet d'ingénieurs d'Arabie Saoudite ayant réalisé de nombreux projets d'infrastructure et de construction d'envergure dans ce pays. Auparavant, il a été associé à 50 % de Worley Parsons Arabia, qui a réalisé d'importants projets dans les secteurs des mines, du pétrole et du gaz ainsi que de l'énergie en Arabie Saoudite, aux Émirats arabes unis et à Bahreïn.



M. Al-Tamimi est titulaire d'un baccalauréat ès sciences en génie chimique et d'une maîtrise ès sciences en génie pétrolier et civil de l'Université de Houston, au Texas. Peter Damouni

Londres, Royaume-Uni

44 ans



Administrateur depuis le 24 février 2020

Administrateur exécutif depuis le 29 décembre 2020

Non indépendant



Actions : Aucune

Options d'achat d'actions : 1 600 000

Peter Damouni est un entrepreneur et financier comptant plus de 18 années d'expérience dans les secteurs des banques d'investissement et des marchés financiers, dont plus de 10 années en tant qu'administrateur ou dirigeant d'un certain nombre de sociétés fermées et ouvertes inscrites à la cote de la TSX, de la TSX de croissance et de la Bourse de Londres. Tout au long de sa carrière, M. Damouni a joué un rôle de premier plan dans les financements par actions et par emprunt. Son expertise en financement, en restructuration, en élaboration et exécution de stratégies et en fusions et acquisitions a contribué à créer une valeur significative pour les actionnaires.



M. Damouni est diplômé de l'Université McGill. Il est citoyen canadien et britannique, et réside au Royaume-Uni. Tayfun Eldem

Québec, Canada

56 ans



Administrateur depuis le

29 décembre 2020

Indépendant



Actions : 18 333 (0,01 %)

Options d'achat d'actions : 400 000



Tayfun Eldem compte plus de 30 années d'expérience dans les domaines des opérations, du développement des affaires et de l'encadrement stratégique dans le secteur des mines et des minéraux. M. Eldem est actuellement le vice-président directeur de groupe, Opérations et croissance de Baffinland Iron Mines Corporation. Il a été administrateur de la Société de novembre 2012 à février 2016, y compris à titre de président du conseil de février 2013 jusqu'à ce qu'il démissionne du conseil d'administration en février 2016 pour se consacrer à d'autres intérêts.



M. Eldem a été président et chef de la direction d'Alderon Iron Ore Corp. ainsi que directeur général, Minerai de fer et charbon de Hatch Ltd., où il était chargé du développement des affaires dans cinq régions du monde.



M. Eldem, ingénieur titulaire d'un baccalauréat en génie électrique de l'Université Dalhousie, détient un certificat en gestion des opérations de la Richard Ivey School of Business et un certificat en leadership stratégique de la London Business School.

Nav Dhaliwal

Colombie-Britannique, Canada

47 ans



Administrateur depuis le

29 décembre 2020

Indépendant



Actions : Aucune

Options d'achat d'actions : 400 000



Nav Dhaliwal est un haut dirigeant de sociétés minières et expert des marchés financiers reconnu, fort d'un remarquable capital de réussites. M. Dhaliwal a été le chef de la direction fondateur de la société québécoise Ressources Bonterra Inc., qui a fait la découverte primée du gîte Gladiator au Québec. M. Dhaliwal a levé plus de 140 millions de dollars pour Bonterra et a joué un rôle clé dans la croissance de la capitalisation boursière de l'entreprise, qui est passée de 10 millions de dollars à plus de 150 millions de dollars.



M. Dhaliwal est également le fondateur de la société très performante RSD Capital Corp., qui investit dans des sociétés ouvertes et des sociétés sur le point de faire un appel public à l'épargne et leur fournit de l'expertise technique et en gestion.

Roy McDowall

Québec, Canada

59 ans



Administrateur depuis le

29 décembre 2020

Indépendant



Actions : Aucune

Options d'achat d'actions : 400 000



Roy McDowall, professionnel des marchés financiers, compte plus de 25 années d'expérience acquise auprès de cabinets d'investissement canadiens indépendants ou appartenant à des banques, récemment à titre de directeur général et chef des ventes de titres de capitaux propres chez Macquarie.



M. McDowall est actuellement membre de la haute direction de Turquoise Hill Resources Inc., société minière de Montréal inscrite à la cote de la TSX et de la Bourse de New York qui affiche une capitalisation boursière d'environ 2 milliards de dollars.



M. McDowall est titulaire d'un baccalauréat en commerce de l'Université Simon Fraser de la Colombie-Britannique.

François Perron

Toronto, Canada

58 ans



Administrateur depuis le

26 juillet 2021

Indépendant



Actions : Aucune

Options d'achat d'actions : 400 000



Depuis 2020, François Perron est président et chef de la direction de Lucky Minerals Inc., société inscrite à cote de la TSX de croissance. Il est aussi, depuis 2016, président du conseil de Northern Superior Resources Inc. et président et administrateur de Goldstar Minerals Inc., deux sociétés inscrites à la cote de la TSX de croissance qui exploitent des actifs au Québec. Auparavant, de 2001 à 2007, M. Perron a géré des portefeuilles axés sur les ressources pour les Placements alternatifs de la Banque Nationale et divers fonds axés sur les ressources pour la Caisse de dépôt et placement du Québec. En 2006, il a été reconnu par Brendan Woods International comme un gestionnaire d'actifs de premier plan dans le secteur minier.



M. Perron est titulaire d'un baccalauréat en sciences informatiques de l'Université McMaster (1986) et d'une maîtrise en administration des affaires de l'École des hautes études commerciales de Montréal (1992).

Recommandation du conseil

Après avoir consulté ses conseillers financiers et ses conseillers juridiques externes, le Conseil d'administration a conclu que le Projet d'opération de coentreprise est au mieux des intérêts de la Société et qu'il est équitable, du point de vue financier, pour la Société. Après avoir examiné un certain nombre de facteurs, le Conseil d'administration a conclu que le Projet de changement dans les activités est au mieux des intérêts de la Société. Par conséquent, le Conseil d'administration recommande à l'unanimité que les Actionnaires votent POUR la Résolution relative à la Coentreprise et POUR la Résolution relative au changement dans les activités.

Assemblée extraordinaire et Circulaire

L'Assemblée extraordinaire se tiendra à 10 h (heure de Montréal) le 14 juillet 2022, sous forme hybride, en personne dans la salle Pavillon, au 3e étage de l'Hôtel Le Germain, 2050, rue Mansfield, à Montréal, au Québec, H3A 1Y9, et virtuellement par webdiffusion audio en direct au https://virtual-meetings.tsxtrust.com/1383, le mot de passe étant « mason2022 » (sensible à la casse). On pourra accéder physiquement ou en ligne à l'Assemblée extraordinaire à compter de 9 h 30 (heure de Montréal) le 14 juillet 2022. La Société offre la forme virtuelle pour que tous les Actionnaires aient une chance égale d'assister et de participer à l'Assemblée extraordinaire, où qu'ils se trouvent et quels que soient les obstacles, les circonstances ou les risques particuliers auxquels ils pourraient être confrontés en raison de la COVID-19.

La Société surveille activement les questions de santé publique et de sécurité des voyageurs liées à la COVID-19, ainsi que les avis ou les directives que publient les administrations fédérale, provinciales et locales, et les organismes connexes. S'il n'était pas possible ou souhaitable de tenir l'Assemblée extraordinaire en personne comme prévu, la Société pourrait devoir tenir une Assemblée extraordinaire virtuelle seulement, auquel cas elle annoncerait sa décision par voie de communiqué et en affichant des renseignements détaillés sur son site Web, ainsi qu'en déposant ces renseignements sous son profil SEDAR, au www.sedar.com.

Les Actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 13 juin 2022 ont le droit d'être convoqués à l'Assemblée extraordinaire, d'y participer et d'y voter. Les Actionnaires sont invités à voter bien avant l'heure limite pour le dépôt des formulaires de procuration, fixée à 10 h (heure de Montréal) le 12 juillet 2022.

La Circulaire fournit des renseignements importants sur le Projet d'opération de coentreprise, le Projet de changement dans les activités et les questions connexes, notamment le contexte de ceux-ci, les motifs qui sous-tendent les recommandations formulées par le Conseil d'administration, les procédures relatives au vote et la marche à suivre pour assister à l'Assemblée extraordinaire. Les Actionnaires sont invités à lire attentivement la Circulaire et ses annexes dans leur intégralité. La Circulaire est envoyée par la poste aux Actionnaires conformément à la législation canadienne en valeurs mobilières applicable. La Circulaire peut être consultée sous le profil de Mason Graphite sur SEDAR, au www.sedar.com.

Questions des Actionnaires et aide à ceux-ci

Les Actionnaires de Mason Graphite qui ont des questions ou ont besoin d'aide au sujet de l'Assemblée extraordinaire sont invités à communiquer avec le conseiller stratégique pour les actionnaires et agent de sollicitation de procurations de Mason Graphite, Kingsdale Advisors, qui peut être joint sans frais en Amérique du Nord au 1-800-749-9052, à frais virés de l'extérieur de l'Amérique du Nord au 416-867-2272 ou par courriel à [email protected].

À propos de Mason Graphite

Mason Graphite est une société canadienne vouée à la production et à la transformation du graphite naturel. Sa stratégie comprend le développement de produits à valeur ajoutée, notamment pour les technologies vertes comme l'électrification des transports. La Société détient également 100 % des droits sur le gisement du Lac Guéret, l'un des gisements de graphite les plus riches au monde. La Société est également le plus important actionnaire de Black Swan Graphene, société fermée canadienne qui se consacre à la production et à la commercialisation à grande échelle de produits brevetés à base de graphène à haute performance et à faible coût destinés à plusieurs secteurs industriels, entre autres ceux du béton, des polymères et des batteries Li-ion. Pour de plus amples renseignements : www.masongraphite.com.

À propos de Nouveau Monde

Nouveau Monde travaille à se positionner comme un contributeur clé au sein de la révolution énergétique durable. La société travaille au développement d'une source pleinement intégrée de matériaux d'anode carboneutres pour batteries au Québec, au Canada, pour les marchés en pleine expansion des piles à combustible et des batteries lithium-ion. Avec ses opérations à faible coût et ses normes enviables en matière d'enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), Nouveau Monde aspire à devenir un fournisseur stratégique des principaux fabricants mondiaux de batteries et de véhicules en offrant des matériaux de pointe performants et fiables tout en promouvant la durabilité et la traçabilité de la chaîne d'approvisionnement. Les actions de Nouveau Monde sont inscrites à la NYSE sous le symbole « NMG » et à la TSX de croissance sous le symbole « NOU ».

Mise en garde concernant l'information prospective

Certaines déclarations faites dans le présent communiqué constituent des déclarations prospectives au sens de la législation en valeurs mobilières applicable, y compris, sans limitation, les déclarations concernant le moment prévu de l'Assemblée extraordinaire et d'autres déclarations ne portant pas sur des faits importants. Les déclarations prospectives se reconnaissent souvent mais pas uniquement à l'usage de termes à valeur prospective, comme « s'attendre à », « croire », « estimer », « planifier », « projeter », « prévoir », « continuer » ou des termes au même effet, éventuellement employés sous leur forme nominale, au futur, au conditionnel ou à la forme négative.

Même si la Société estime que les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont fondées sur une information et des hypothèses à jour, raisonnables et complètes, la nature de ces déclarations les expose à des facteurs qui pourraient provoquer une forte différence entre les attentes et les projets de la direction qui ressortent des déclarations prospectives et les résultats réels, notamment les facteurs suivants, dont beaucoup sont indépendants de la volonté de la Société et dont les effets sont difficiles à prévoir : a) la possibilité que la TSX de croissance n'approuve pas le Projet d'opération de coentreprise ou le Projet de changement dans les activités, ou que le Projet d'opération de coentreprise ne soit pas réalisé selon les modalités et conditions ou dans les délais actuellement prévus; b) les résultats attendus du Projet de changement dans les activités; c) l'influence que la Société exercera sur la gestion et les activités de la Coentreprise et son niveau de participation à cet égard; d) les estimations des réserves et de la minéralisation de la Propriété du Lac Guéret; e) les estimations de production; f) les prix futurs du graphite et d'autres matériaux liés aux batteries; g) l'incidence des antécédents limités de la Société en matière d'exploitation d'un émetteur du secteur du placement; et h) les autres risques inhérents aux activités de la Société et/ou d'autres facteurs indépendants de sa volonté susceptibles d'avoir un effet défavorable important sur la Société ou sur sa capacité de réaliser le Projet d'opération de coentreprise ou le Projet de changement dans les activités. La Société souligne que la liste des facteurs d'importance donnée ci-dessus n'est pas exhaustive et que d'autres facteurs pourraient nuire à ses résultats. Pour obtenir plus de renseignements sur les risques, incertitudes et hypothèses susceptibles d'entraîner des différences entre les résultats réels et les attentes actuelles de la Société, il y a lieu de consulter la rubrique « Facteurs de risque » dans la Circulaire, la rubrique « Risques et incertitudes » dans le rapport de gestion pour les exercices clos les 30 juin 2021 et 2020 et les autres documents publiés par la Société, que l'on peut trouver sous le profil de la Société sur SEDAR, au www.sedar.com. Il n'y a aucune garantie quant à l'exactitude de l'information prospective.

Les lecteurs sont avisés de ne pas se fier outre mesure aux déclarations prospectives et à l'information contenues dans le présent communiqué. Mason Graphite rejette toute obligation de mettre à jour une déclaration prospective contenue dans les présentes, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement, à moins d'y être tenue par la loi.

Renseignements supplémentaires

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

La réalisation du Projet d'opération de coentreprise et du Projet de changement dans les activités est assujettie à un certain nombre de conditions, y compris, sans limitation, l'acceptation de la TSX de croissance et, si cela est applicable, l'approbation des actionnaires désintéressés. S'il y a lieu, la clôture de l'opération ne peut se produire avant que l'approbation requise des actionnaires soit obtenue. Rien ne garantit que le Projet d'opération de coentreprise et le Projet de changement dans les activités seront réalisés, ou qu'ils seront réalisés comme prévu. Les investisseurs sont avisés que, mis à part ce qui est indiqué dans la Circulaire, tout renseignement concernant l'opération qui est diffusé ou obtenu peut ne pas être exact ou complet, et qu'ils ne doivent pas s'y fier. La négociation des titres de Mason Graphite doit être considérée comme fortement spéculative. La TSX de croissance ne s'est pas prononcée sur le bien-fondé du Projet d'opération de coentreprise ou du Projet de changement dans les activités, et elle n'a pas approuvé ou désapprouvé le contenu du présent communiqué.

Pour de plus amples renseignements :

Mason Graphite Inc.

Paul Hardy, vice-président, Développement de l'entreprise

1-416-844-7365, poste 3030,

[email protected]

