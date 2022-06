La Behr Paint Company lance la peinture en aérosol BEHR PREMIUM





TORONTO, 23 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Behr Paint Company a lancé aujourd'hui la peinture en aérosol BEHR PREMIUMMC à l'échelle nationale en 36 couleurs, dont huit nouveaux finis métalliques comme Cuivre antique, Acier foncé et Fer doux. Les peintures en aérosol sont munies d'une formulation perfectionnée qui combine les propriétés d'une peinture et apprêt dans un même contenant, offrant un fini durable de qualité supérieure qui aidera à revitaliser les meubles et les articles de décoration à l'intérieur et à l'extérieur de la maison.

« La peinture en aérosol BEHR PREMIUM est un produit indispensable à avoir à portée de main pour les projets de remise à neuf de la maison », a déclaré Jodi Allen, directrice internationale du marketing chez Behr. « La variété de couleurs de peinture disponibles vous invite à pulvériser à votre façon (#SprayItYourWay) pour redonner vie aux articles ménagers, tables de salle à manger, chaises en osier d'extérieur et bien plus. Les opportunités de transformation sont infinies. »

Les peintures en aérosol sont conçues pour être utilisées à l'intérieur et à l'extérieur et adhèrent parfaitement à une variété de surfaces comme le bois, métal, plastique, pierre moulée et osier. Leur formulation perfectionnée combine peinture et apprêt dans un seul contenant ergonomique, offrant un fini durable de qualité supérieure en couleurs et finis populaires. La forme ergonomique unique de la bombe aérosol et son embout confortable offrent une expérience de pulvérisation supérieure qui combat la fatigue, résultant en un fini lisse à chaque pulvérisation.

La peinture en aérosol BEHR PREMIUM est un produit transformateur et facile à utiliser qui offre des options créatives infinies pour votre prochain projet cet été. Choisissez la couleur qui convient le mieux à votre décor et transformez vos articles de maison ou d'espace extérieur par simple pression d'un bouton. Les projets à faire soi-même sont infinis et peuvent être grands ou petits, y compris des tables d'appoint, chaises, bancs, jardinières, plateaux de service et lanternes.

La peinture en aérosol BEHR PREMIUMMC est disponible exclusivement chez Home Depot en 28 couleurs de base dont la couleur de l'année 2022 de Behr, Chemin du vent, ainsi qu'en huit couleurs métalliques, dont Bronze huilé, Titane et Or champagne.

Pour plus d'informations, visitez https://fr.behr.ca/consumer/products/decorative-finishes/.

À propos de la Behr Paint Company

Fondée en 1947, la Behr Paint Company est l'un des plus importants fabricants de peintures, apprêts, finis décoratifs, teintures et produits de préparation de surface destinés aux bricoleurs et professionnels des États-Unis, du Canada et du Mexique. L'entreprise, établie à Santa Ana en Californie et créatrice des marques BEHRMD, KILZMD et E&J®, se consacre à répondre aux besoins de projets des bricoleurs, professionnels, architectes et designers avec son engagement indéfectible envers la qualité, l'innovation et le rapport qualité/prix. Pour plus d'informations, visitez fr.behr.ca. Les contracteurs professionnels peuvent visiter fr.behrpro.ca pour en savoir plus sur les produits BEHR et les services BEHR PROMC. La Behr Paint Company est une filiale de Masco Corporation (NYSE: MAS).

Certaines surfaces peuvent nécessiter une préparation et un apprêt supplémentaires.

Behr et le logo Behr sont des marques déposées de Behr Process Corporation.

