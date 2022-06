Étude de cas : L'université de Durham déploie l'infrastructure composable de Liqid pour étudier les 14 milliards d'années d'histoire de l'univers, grâce à une infrastructure adaptative plus durable





LIQID Inc., l'une des principales sociétés de logiciels au monde, qui délivre une composabilité des centres de données, a annoncé aujourd'hui une nouvelle étude de cas aux côtés de l'université de Durham à Durham, en Angleterre, qui décrit son déploiement du logiciel d'infrastructure désagrégée composable (Composable Disaggregated Infrastructure, CDI) de Liqid. L'université de Durham accueille la COSmology MAchine (COSMA), qui est exploitée par l'Institut de cosmologie computationnelle (Institute for Computational Cosmology, ICC), et qui constitue une installation nationale de superinformatique faisant partie du système de recherche distribuée (Distributed Research utilizing Advanced Computing, DiRAC) utilisant l'informatique avancée du Royaume-Uni. Le logiciel Liqid Matrixtm CDI fait partie d'un système utilisé pour étudier les origines de l'univers, composant des GPU désagrégés dans une empreinte réduite, conçue pour offrir une architecture numérique plus durable. Offrant la capacité de croître en fonction des besoins en ressources, le système Liqid permettra aux chercheurs du Royaume-Uni et du monde entier de percer les mystères des 14 milliards d'années d'histoire du cosmos, grâce à une vitesse et une efficience nettement supérieures à celles des systèmes de centre de données traditionnels.

« Nous sommes honorés de travailler aux côtés d'institutions, telles que l'université de Durham et aux côtés des chercheurs COSMA, afin de fournir les ressources permettant de mieux explorer les questions scientifiques les plus importantes », a déclaré Sumit Puri, PDG et cofondateur de Liqid. « En fournissant les performances de données définies par logiciel et la flexibilité architecturale pour un GPU puissant, Liqid permet des percées dans la recherche, qui auraient été impossibles avec des architectures de centres de données statiques et traditionnelles, afin que les scientifiques puissent se concentrer sur les résultats plutôt que d'attendre la disponibilité des ressources et des performances. »

Liqid Matrix CDI représente un véritable Big Bang pour les cosmologistes, grâce à une architecture efficace et adaptative

« L'université de Durham utilise le CDI de pointe pour accélérer la recherche, améliorer l'utilisation des ressources et réduire l'empreinte carbone de l'université », a déclaré Alistair Basden, responsable technique du DiRAC Memory Intensive Service à l'université de Durham, qui a été interrogé dans le cadre de l'étude de cas intitulée L'Institut de cosmologie computationelle de l'université de Durham accélère ses résultats grâce à la composabilité délivrée par Liqid.

Le système intensif en mémoire de COSMA est spécialement conçu pour prendre en charge les plus grandes simulations cosmologiques, notamment l'exécution de simulations commençant par le Big Bang et se poursuivant à travers toute l'histoire de l'univers. Chaque simulation de matière noire, d'énergie noire, de trous noirs, de galaxies et d'autres structures de l'univers nécessite souvent plusieurs mois, suivis par de longues périodes d'analyse des données.

Tandis que toutes les applications déployées par le DiRAC sont intensives en mémoire, des ressources GPU précieuses sont nécessaires pour quelques-unes de ses simulations et analyses les plus délicates. L'université de Durham a choisi le système composable basé sur logiciel Liqid Matrix afin de pouvoir partager et mettre à l'échelle des GPU dans les quantités exactes requises pour chaque charge de travail donnée. Une fois la charge de travail achevée, les ressources GPU sont redistribuées via le logiciel Liqid Matrix, pour une utilisation par d'autres applications.

« Ce serait du gaspillage pour nous de charger tous nos noeuds avec des GPU », a déclaré Alistair Basden dans un entretien accordé dans le cadre de l'étude de cas. « Au lieu de cela, nous disposons de quelques gros noeuds de calcul et d'un noeud de session, et nous sommes en mesure de déplacer les GPU entre ces systèmes. Le fait de composer nos GPU nous confère de la flexibilité, grâce à un nombre réduit de GPU. Nous pouvons individuellement charger les serveurs avec un ou plusieurs GPU en fonction des besoins, en un seul clic. »

Le département informatique de l'université de Durham déploie également plusieurs systèmes basés sur Liqid Matrix, dans le cadre de sa stratégie globale consistant à bénéficier d'un écosystème informatique plus durable. La composabilité basée sur logiciel permet aux utilisateurs d'effectuer davantage avec moins de ressources, en améliorant l'efficience et en réduisant le besoin d'espace physique pour stocker le matériel, tout en réduisant significativement les exigences en matière de refroidissement et d'eau.

« Plutôt que de charger tous nos serveurs avec des GPU, nous pouvons composer les ressources dont nous avons besoin pour chaque serveur. Ceci réduit notre empreinte carbone », a déclaré Alistair Basden.

