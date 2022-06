LE CANADA SOUTIENT DES LOGEMENTS DE TRANSITION POUR LES AUTOCHTONES À KINGSTON





KINGSTON, ON, le 22 juin 2022 /CNW/ - Tout le monde mérite un chez-soi sûr et abordable.

Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, a souligné l'inauguration d'un immeuble de logements de transition pour soutenir des personnes et des familles autochtones vivant à Kingston.

Situé au 113, rue Lower Union, le nouvel immeuble comprend 19 logements pour les Autochtones, dont neuf sont réservés à des femmes seules et à des femmes avec enfants.

L'immeuble appartient à Tipi Moza, un fournisseur de logements destinés aux Premières Nations, aux Métis et aux Inuits en milieu urbain fondé en 1989 pour répondre au besoin de logements subventionnés pour les familles des Premières Nations, métisses et inuites.

Le financement de cet ensemble a été fourni en partie dans le cadre de l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) du gouvernement du Canada.

Les nouveaux investissements aux termes de l'ICRL créeront des milliers de bons emplois dans les secteurs de l'habitation et de la construction, feront prospérer la classe moyenne et renforceront les collectivités, tout en nous rapprochant de notre objectif d'éliminer l'itinérance chronique au Canada.

Citations :

« Tout le monde mérite un chez-soi sûr et abordable. Cet investissement dans le cadre de l'Initiative pour la création rapide de logements est un pas crucial pour soutenir les membres des communautés autochtones qui ont besoin d'un logement de transition à Kingston. Ces nouveaux logements offriront stabilité et sécurité. Il s'agit d'un autre exemple de la façon dont la Stratégie nationale sur le logement veille à ce que personne ne soit laissé pour compte. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

Faits en bref :

L'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) est un programme de 2,5 milliards de dollars dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement (SNL). Elle vise à répondre aux besoins urgents en matière de logement des personnes vulnérables au Canada , surtout dans le contexte de la pandémie de COVID-19, grâce à la construction rapide de plus de 10 000 logements abordables.

, surtout dans le contexte de la pandémie de COVID-19, grâce à la construction rapide de plus de 10 000 logements abordables. L'ICRL utilise une approche du logement axée sur les droits de la personne. Elle aide des personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que d'autres personnes vulnérables : les femmes et les enfants fuyant une situation de violence familiale, les personnes âgées, les jeunes adultes, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants, les membres des communautés LGBTQ2S+, les personnes racisées et noires du Canada , ainsi que les personnes nouvellement immigrées ou réfugiées.

, ainsi que les personnes nouvellement immigrées ou réfugiées. Les logements doivent être construits dans les 12 mois suivant l'octroi du financement aux demandeurs du programme (à quelques exceptions près). Les logements dans les collectivités nordiques et éloignées doivent être construits dans un délai de 18 mois.

Le budget de 2022 propose de fournir 1,5 milliard de dollars au cours des 2 prochaines années pour prolonger l'ICRL et créer 6 000 logements abordables supplémentaires partout au Canada . Au moins 25 % du financement sera consacré à des ensembles résidentiels destinés aux femmes.

. Au moins 25 % du financement sera consacré à des ensembles résidentiels destinés aux femmes. La Stratégie nationale sur le logement du gouvernement fédéral est un plan ambitieux de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

Liens connexes :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays.

Consultez la carte des initiatives de financement pour le logement de la Stratégie nationale sur le logement pour voir les ensembles de logements abordables qui ont été aménagés au Canada.

