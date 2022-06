Le Canada annonce son adhésion pleine et entière au réseau Eureka





OTTAWA, ON, le 22 juin 2022 /CNW/ - Les Canadiens et Canadiennes sont des innovateurs naturels, créant des idées et des technologies qui profitent à une multitude de secteurs et d'industries, tant ici qu'à l'étranger. Le soutien à la collaboration internationale et aux efforts déployés pour renforcer la coopération entre les pays permet d'obtenir de meilleurs résultats de recherche, ainsi qu'une voie plus efficace vers la commercialisation de l'innovation issue de la R-D.

Aujourd'hui, dans le cadre du Sommet mondial de l'innovation Eureka qui se tient à Estoril, au Portugal, l'honorable Stéphane Dion, ambassadeur du Canada et envoyé spécial auprès de l'Union européenne (UE) et de l'Europe, a officiellement signé l'adhésion pleine et entière du Canada au réseau Eureka.

Dans le but d'accroître la compétitivité sur les marchés mondiaux, Eureka réunit des PME, des grandes entreprises, des centres de recherche, des universités et d'autres innovateurs des pays Eureka pour qu'ils collaborent à des activités de recherche-développement (R-D) industrielle axées sur le marché. Bien que le Canada participe à Eureka depuis 10 ans à titre de membre associé, l'adhésion à part entière lui permettra de contribuer davantage aux objectifs du réseau et de créer encore plus d'occasions pour les innovateurs et innovatrices du Canada de travailler avec des partenaires internationaux.

Le Conseil national de recherches du Canada, par l'entremise de son Programme d'aide à la recherche industrielle (PARI CNRC), joue le rôle de bureau national du Canada pour Eureka et fournit aux innovateurs et innovatrices du pays un premier point de contact et un accès à ce vaste réseau mondial. Cette plateforme unique et très efficace a permis aux entreprises canadiennes d'accélérer leur croissance en accédant aux chaînes de valeur mondiales et en collaborant avec des partenaires internationaux.

Faits en bref

Eureka a été fondé en 1985 dans le cadre d'un accord entre la Commission européenne et 18 pays dans le but de favoriser la compétitivité et l'intégration du marché, en plus d'encourager la coopération en recherche-développement entre pays. Depuis, le réseau s'est élargi et compte aujourd'hui 45 économies membres (en Europe et au-delà) qui fournissent des fonds et du soutien aux organisations qui prennent part à des projets collaboratifs de R-D internationale.

Le PARI CNRC sert d'intermédiaire entre les PME canadiennes et des partenaires potentiels et les renseigne sur les occasions d'affaires dont elles pourraient profiter. Les PME canadiennes participantes profitent des services-conseils et du financement offerts par le PARI CNRC.

Depuis son adhésion au réseau Eureka en 2012, le Canada a soutenu plus de 300 entreprises prenant part à des collaborations avec plus de 600 partenaires représentant 34 pays, pour des projets d'une valeur globale de 400 millions d'euros.

Citations

« Eureka est une ressource essentielle qui permet aux entreprises canadiennes d'innover et de collaborer avec nos partenaires de confiance à l'étranger. Grâce à des réseaux comme celui-ci, nous pouvons renforcer la collaboration entre les pays et ainsi développer notre économie et rapprocher les entreprises et les peuples. Cette adhésion pleine et entière au réseau Eureka est une preuve supplémentaire que le Canada est un chef de file dans le domaine des sciences et de l'innovation sur la scène internationale. »

Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

«?Les défis auxquels l'humanité fait face, que ce soient les changements climatiques, la préparation à de futures pandémies, la décarbonation de la filière énergétique ou le renforcement de la cybersécurité, nécessitent tous une optimisation de la coopération entre nos chercheurs et nos innovateurs. Le Canada se félicite de sa nouvelle adhésion pleine et entière au réseau Eureka qui lui ouvrira de nouvelles perspectives beaucoup plus larges sur le plan de la co-innovation.?»

L'honorable Stéphane Dion, ambassadeur du Canada et envoyé spécial auprès de l'Union européenne (EU) et de l'Europe

«?Le Conseil national de recherches du Canada croit résolument à la co-innovation internationale comme outil de croissance de l'innovation canadienne et s'engage à mettre à la disposition des entreprises et des autres innovateurs et innovatrices du pays son savoir-faire, ses connaissances et ses ressources pour les aider à se développer et à percer de nouveaux marchés. L'adhésion pleine et entière du Canada à Eureka nous permettra de continuer à collaborer et de concrétiser les visions et les objectifs que nous partageons, et d'en faire profiter le Canada et le reste du monde.?»

Iain Stewart

Président du Conseil national de recherches du Canada

