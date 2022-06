Selon un fabricant d'emballages alimentaires, la décision du gouvernement fédéral d'interdire les plastiques à usage unique est un bon début. Mais qu'en est-il du gaspillage alimentaire?





Les biopolymères ne polluent pas et devraient faire l'objet d'une exception

L'ajout d'un portefeuille de solutions environnementales pourrait réduire considérablement le gaspillage

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 22 juin 2022 /CNW/ - Lundi, le gouvernement fédéral du Canada a annoncé aux entreprises l'interdiction d'importer ou de fabriquer des sacs de plastique et des contenants à emporter d'ici la fin de l'année, de les vendre d'ici la fin de l'année prochaine et de les exporter d'ici la fin de 2025.

La nouvelle réglementation comprend également les pailles en plastique à usage unique, les bâtonnets à mélanger, les ustensiles et les anneaux utilisés pour maintenir ensemble les emballages de six canettes et de six bouteilles.

Douglas Horne, fondateur et directeur général d'Evanesce à Vancouver, une entreprise spécialisée dans la fabrication d'emballages alimentaires compostables, a déclaré : « Nous appuyons les interdictions concernant les plastiques à base de pétrole à usage unique. » Toutefois, il a ajouté que l'interdiction actuelle comprend les biopolymères compostables, un choix qu'Evanesce n'appuie pas. « Les plastiques compostables créés à partir de biopolymères font partie de la solution pour nous aider à créer une véritable économie circulaire. Nous raterions une excellente occasion d'appuyer notre objectif de zéro déchet en interdisant aux entreprises d'utiliser ces produits. »

L'adoption d'emballage et d'articles de restauration compostables a été entravée par des problèmes d'étiquetage qui rendent difficiles à discerner les produits compostables des produits recyclables, et a entraîné des difficultés pour les personnes qui recyclent et celles qui compostent. L'inclusion des biopolymères dans l'interdiction la plus récente suscite toujours de la confusion.

Douglas Horne a poursuivi : « Nous aimerions voir un avenir sans emballage en plastique. Non seulement ce changement ferait disparaître les problèmes d'étiquetage, mais cela représenterait un progrès énorme vers la création d'une véritable économie circulaire. »

Douglas Horne fait partie d'un nombre croissant de hauts dirigeants d'entreprises durables qui ont affirmé que le recyclage a été un échec, avec de faibles taux de recyclage en raison des coûts élevés, un faible taux d'adoption et des marchés peu profonds pour le plastique recyclé.

Il a également ajouté que la mise en place d'une infrastructure de compostage permettrait l'élimination des déchets et des emballages alimentaires d'un seul coup, et que la nourriture est un problème beaucoup plus grave.

« Le gaspillage alimentaire, a noté Douglas Horne, émet des niveaux élevés de méthane, un gaz 25 fois plus dommageable pour l'environnement que le dioxyde de carbone généralement associé à la production de plastique. Chaque année, le gaspillage alimentaire au Canada produit l'équivalent de quelque 57 millions de tonnes d'émissions de dioxyde de carbone. »

Les opposants au compostage prétendent qu'une trop longue période est nécessaire pour que ce soit une solution vraiment efficace. À l'heure actuelle, il est vrai qu'une installation de compostage à l'échelle et de conception industrielle peut prendre 120 jours pour transformer les déchets en compost. Mais ce délai n'est pas touché par la présence de biopolymères dans le flux de déchets. « Les emballages alimentaires en biopolymère fabriqués par Evanesce se décomposent plus rapidement que d'autres matières organiques qui pourraient sembler mieux adaptées à un programme de compostage, comme les pelures d'orange, l'écorce d'ananas et les noyaux d'avocat. »

Douglas Horne a également affirmé que les discussions au sujet du temps nécessaire pour composter les produits ne devraient pas être un problème pour le moment. À mesure que le compostage sera adopté de façon plus universelle, la technologie de compostage s'améliorera et les délais seront réduits. « L'activité commerciale est un catalyseur de l'innovation. N'oubliez pas que ce qui était autrefois considéré comme un superordinateur se retrouve dans les poches de milliards de personnes sous forme d'appareil mobile. »

« L'argument en faveur du retrait des biopolymères de la liste des plastiques interdits va plus loin, a dit Douglas Horne, car le compostage résout plus de problèmes environnementaux que simplement bannir les plastiques. Le compost offre un additif riche en nutriments au sol et peut régénérer la couche superficielle de terre canadienne, qui a été ravagée par l'agriculture intensive et la sécheresse. »

La seule façon de réduire la quantité de plastique est d'en utiliser moins et d'en produire moins. Le compostage offre un progrès viable et logique non seulement pour réduire et, espérons-le, éliminer les emballages et les articles pour le service de table en plastique, mais aussi pour créer une véritable économie circulaire.

À propos d'Evanesce®

Evanesce accélère l'adoption de solutions d'articles destinés aux service de restauration et d'emballages compostables à base de plantes sur le marché mondial. Evanesce, dont le siège social est situé à Vancouver, au Canada, conçoit, développe et fabrique des solutions durables à usage unique qui sont certifiées compostables, adaptables sur le plan commercial et concurrentielles en matière de coûts à l'aide des plus récentes avancées en science des matériaux. Fabriqués aux États-Unis, les solutions d'articles destinés aux services de restauration et d'emballages compostables de l'entreprise comprennent des produits de biopolymère d'Evanesce et font appel à la technologie des amidons moulables d'Evanesce. La technologie brevetée Evanesce Molded Starch Technology, qui sera disponible sur le marché dès 2023, remplace complètement la mousse de polystyrène expansé (PSE) utilisée pour produire des emballages. Le produit est fabriqué avec des sous-produits végétaux ayant fait l'objet d'un recyclage valorisant, est compostable à la maison et se décompose en beaucoup moins de 90 jours. Evanesce est déterminée à trouver des solutions écologiques et abordables qui inspirent des changements contribuant à une planète plus saine. Pour en savoir plus, visitez le site Web www.evanesce.com.

