Daiwa Health Development présente ses meilleurs produits lors d'un webinaire

Daiwa Health Development, un important fournisseur de produits de santé naturels, annonce qu'il sera présent à un prochain webinaire organisé en partenariat pour un auteur et médecin renommé sur le thème du Bacillopeptidase F Proprietary Blend (BFPB) ? Mélange exclusif de la bacillopeptidase F et son rôle dans les troubles métaboliques.

Le webinaire, prévu pour le mercredi 22 juin à 15 h HAE, sera animé par le Dr Fred Pescatore, M.D. MPH, conférencier invité. Il est médecin et interniste de formation avec des méthodes traditionnelles basé à Manhattan et spécialisé en médecine nutritionnelle. Il est devenu expert de renommée mondiale en matière de santé, de nutrition et de perte de poids grâce à son livre à succès « The Hamptons Diet ».

Le webinaire sera organisé et présenté par Holistic Primary Care (HPC), un éditeur de bulletin envoyé à plus de 21 000 médecins et autres professionnels de la santé. Pendant le webinaire, l'entreprise californienne présentera son nouveau produit, Daiwa Brain Health, et distribuera gratuitement à tous les participants des échantillons de ses produits les plus vendus, Plasmanex1, Daiwa Brain Health, et Daiwa Gastro Health.

« Nous sommes ravis de pouvoir présenter nos produits à un groupe aussi important et influent », a déclaré Nori Shirai, directrice générale de Daiwa Pharmaceutical Co., Ltd., la société mère de Daiwa Health Development.

« Pour nous, il s'agit d'une excellente occasion de mettre en valeur l'efficacité de nos produits et d'atteindre un nouveau public de clients potentiels. »

Daiwa Brain Health se fonde sur plusieurs études scientifiques qui démontrent l'efficacité du plasmalogène, un type de phospholipide présent en concentrations élevées dans le cerveau, pour réduire le déclin cognitif et améliorer la mémoire.

Plasmanex1 contient le Bacillopeptidase F Proprietary Blend (BFPB) comme ingrédient actif. BFBP est une enzyme naturelle du peptide de soja extraite à l'aide d'un procédé de fermentation breveté. L'enzyme est isolée du natto, un produit de soja fermenté populaire au Japon, pour former une molécule unique dont la recherche scientifique a démontré qu'elle favorise une circulation sanguine saine.

Mme Shirai a ajouté que « les produits de Daiwa sont fondés sur la science de pointe et sont le fruit de plusieurs années de recherche clinique. Nous croyons que nos produits peuvent avoir des effets bénéfiques sur la vie de ceux qui les utilisent, et nous sommes ravis de pouvoir les partager avec le monde. »

Parmi les invités, il y aura les abonnés professionnels médicaux et des clients détaillants enregistrés dans la base de données Daiwa. La participation au webinaire est gratuite, mais vous devez vous inscrire au préalable. Pour vous inscrire au webinaire, veuillez visiter le site Web de Daiwa.

À propos de l'entreprise Daiwa Health Development

Daiwa Health Development est une entreprise californienne spécialisée dans les produits de santé naturels. Sa mission est de fournir des solutions de santé innovantes et efficaces qui améliorent la qualité de vie de ses clients. Les produits de la société sont basés sur des recherches scientifiques de pointe et sont fabriqués dans des installations certifiées BPF (bonnes pratiques de fabrication) aux États-Unis. Daiwa Health Development est la filiale américaine de Daiwa Pharmaceutical Co., Ltd, une entreprise privée japonaise qui possède des décennies d'expérience dans la recherche, le développement et la fabrication de produits de santé.

** Ces énoncés n'ont pas été évalués par la Food and Drug Administration (FDA). Ce produit n'est pas destiné à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie quelconque. Daiwa Health Development ne fournit pas de conseils médicaux, de diagnostic ou de traitement.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

