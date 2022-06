Acheter-Louer.fr, une transformation majeure dans le digital source de croissance future





PARIS, 22 juin 2022 /PRNewswire/ -- Le groupe ACHETER-LOUER.FR, spécialiste des solutions de marketing digital et du data dans l'immobilier et l'habitat, a su se réinventer et développer de nouveaux métiers afin de s'adapter aux multiples évolutions du marché de l'immobilier. Au cours des 5 dernières années, le Groupe a engagé un retournement majeur de ses activités vers le digital et accéléré cette transformation pour devenir un spécialiste du marketing digital dédié à l'Immobilier et l'Habitat.

De l'édition de journaux d'annonces immobilières au marketing digital ciblé

Créé en 1993, cet éditeur et distributeur francilien du premier journal a? thématique immobilière gratuit, a été un pionnier en offrant une vitrine de biens à vendre ou à louer en région parisienne. Avec jusqu'à 8 journaux diffusés en Ile-de-France, Acheter-Louer.fr a tissé des liens forts avec les agences immobilières qu'il a su fidéliser au fil des années en leur proposant de nouvelles solutions dédiées au BtoB.

Profitant de l'essor d'Internet et du digital, le Groupe lance son site internet d'annonces immobilières en 2003 et s'introduit en Bourse 4 ans plus tard pour accompagner sa croissance. Tout en travaillant l'audience de son site, Acheter-Louer.fr développe de nouvelles solutions digitales pour les professionnels de l'immobilier telles que la création de sites internet, d'applications mobiles, de vitrines sur les réseaux sociaux et de campagnes marketing via les e-mailings.

2015 marque le début de la capitalisation du Groupe sur la Data, important levier de croissance pour les années à venir et qui représente aujourd'hui plus de 70% du chiffre d'affaires du Groupe.

Fort de son savoir-faire dans l'acquisition de contacts, Acheter-Louer.fr dispose à ce jour de 3 bases de données monétisables dédiées à l'Immobilier et l'Habitat (MaLettreImmo, Acheter-louer.fr et MaLettreHabitat) regroupant plus de 10 millions d'intentionnistes à l'achat, la vente, la location, la rénovation et l'aménagement de leur habitat.

Vers la constitution d'un leader du digital et de la Data dans l'immobilier

Acheter-Louer.fr propose désormais une gamme large de solutions dédiées à l'Immobilier et l'Habitat qui s'articulent autour de 3 pôles d'activités :

- Digital, (73% du CA 2021) : solutions de e-marketing et l'exploitation des bases de données de particuliers en recherche immobilière ;

- Presse (15% du CA 2021) : magazines thématiques du Groupe et magazines sous marque blanche pour les réseaux d'agences immobilières ;

- BtoB (12% du CA 2021) : solutions destinées aux professionnels de l'immobilier au travers du magazine d'informations « Expression » et de prestations digitales.

L'année 2021 souligne l'accélération de la digitalisation du Groupe avec la création d'ALFR Opportunity Invest[1], filiale détenue a? 100% par ce dernier et entièrement dédiée a? la prise de participations ciblées dans le Digital, la Data et les PropTech. Pour accompagner cette stratégie de croissance externe, le Groupe a mis en place un financement obligataire avec le fonds World Tech Financing Ltd. d'un montant maximal de 62 M?[2].

L'investissement dans plusieurs acteurs de la PropTech, tels que Kize, Cocoon-Immo ou encore Enchères Immo, permet au Groupe d'étoffer son offre de services digitalisés à la fois dans l'accompagnement des agences immobilières dans le Community management, les solutions de ventes aux enchères immobilières en ligne, mais aussi sur des thématiques comme la prédiction immobilière avec le lancement de la plateforme Kicck d'intelligence artificielle, véritable outil d'aide à la décision pour l'achat et l'investissement immobilier. D'autres dossiers sont actuellement à l'étude dans le secteur du Digital, de la Data et de la PropTech.

Conformément à cette stratégie de renforcement de ses expertises, Acheter-Louer.fr a, depuis le début de l'année 2022, fait l'acquisition de la PropTech Allodata[3], disposant d'une solution innovante permettant de faciliter la recherche de nouveaux mandats des agents et mandataires immobiliers, et renforcé sa participation au sein d'Adomos[4], spécialiste de la distribution de produits immobiliers de défiscalisation, le positionnant désormais comme l'actionnaire de référence. Adomos vient d'opérer un virage technologique pour devenir la Fintech de l'investissement immobilier et est en phase de lancement d'une offre immobilière sous forme de NFT immobiliers en partenariat avec deux start-ups du secteur blockchain.

Depuis sa création, le Groupe a démontré sa capacité d'adaptation, d'innovation et de transformation afin d'accompagner les besoins de ses clients et les évolutions du secteur immobilier. Avec près de 30 ans d'expérience, Acheter-Louer.fr a su s'imposer comme un acteur de référence auprès des professionnels de l'immobilier et de l'habitat et fidéliser les plus importants réseaux d'agences immobilières au sein de son portefeuille de clients.

Bien que soumis aux évènements conjoncturels, le renforcement de son offre commerciale à plus forte valeur ajoutée dans le Digital et la Data ainsi que les partenariats qu'ils a noués devraient accompagner la croissance des activités du Groupe.

Bénéficiant d'un marché immobilier toujours porteur et de relais de croissance bien engagés, Acheter-Louer.fr va poursuivre sa stratégie de croissance mixte et confirme son ambition de devenir le leader des solutions digitales et du Data dans l'immobilier et l'habitat.

