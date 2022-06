Celigo engage son premier directeur du service informatique pour diriger l'innovation dans une ère post-numérique





La priorité sera donnée à l'automatisation à l'échelle de l'entreprise à l'aide de la plateforme de Celigo

SAN MATEO, Californie, 22 juin 2022 /PRNewswire/ -- Celigo , la principale plateforme d'intégration en tant que service ( iPaaS ) à l'échelle de l'entreprise, a annoncé aujourd'hui avoir recruté Asad Siddiqui en tant que premier directeur des services informatiques (DSI) pour diriger l'innovation dans une ère post-numérique.

Le rôle croissant de l'automatisation dans la transformation numérique et l'évolution des attentes des clients quant à la manière dont cette automatisation se produit ont conduit à placer M. Siddiqui aux commandes. Il permettra à l'entreprise d'adopter une approche qui permet l'agilité et l'innovation au sein des équipes commerciales sans risquer la résilience de l'entreprise, l'évolutivité et la sécurité des données.

« Il est clair qu'il y a eu un changement sismique dans la façon dont les entreprises servent leurs clients et dont leurs employés s'engagent dans la technologie, dans leur travail et entre eux, a déclaré Jan Arendtsz, fondateur et PDG de Celigo. L'agilité et l'esprit d'innovation nés de la pandémie font désormais partie intégrante de la culture organisationnelle. Pour répondre à ces nouvelles attentes, les responsables de la technologie doivent réimaginer leur rôle afin de permettre ce changement culturel. Asad est la personne idéale pour diriger cette transformation chez Celigo. »

M. Siddiqui a travaillé avec certaines des entreprises technologiques les plus avant-gardistes au monde, notamment Asana et LinkedIn, et possède des années d'expérience dans la constitution d'équipes, la mise en place de technologies et l'élaboration de stratégies pour faire face à la concurrence dans des paysages numériques en constante évolution.

Chez Celigo, il constituera et dirigera des équipes d'innovation qui développeront et mettront en oeuvre les produits de Celigo afin de favoriser une automatisation optimale au sein de Celigo et pour ses clients et ses partenaires.

« La transformation numérique est un élément essentiel pour rester durable et compétitif dans ce secteur. Elle demeure une priorité pour les DSI et autres dirigeants, même si nous entrons dans une ère post-numérique, a ajouté Asad Siddiqui, directeur des services informatiques chez Celigo. L'automatisation est au coeur de cette transformation et je suis impatient de pouvoir favoriser l'innovation grâce à nos propres solutions et équipes chez Celigo. »

Pour en savoir plus sur le développement de l'équipe de direction de Celigo, veuillez consulter le site web de Celigo .

À propos de Celigo

Celigo est la première plateforme d'intégration en tant que service ( iPaaS ) à l'échelle de l'entreprise. Nommé meilleur logiciel pour 2021 par G2 , Celigo permet une croissance fulgurante, une gestion contrôlée des coûts et une expérience client de qualité supérieure en garantissant que chaque processus -- à tous les niveaux de l'organisation -- peut être automatisé de la manière la plus optimale. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web www.celigo.com. Suivez-nous sur LinkedIn , Twitter , et Facebook .

