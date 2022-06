Le premier restaurant Wingstop au Canada ouvre ses portes à Toronto





Le 29 juin, les spécialistes en saveurs accueillent les amateurs lors des festivités entourant l'ouverture avec des apparitions spéciales, en offrant gratuitement des ailes de poulet offertes et une saveur miel et ail exclusive au Canada.

TORONTO, le 22 juin 2022 /CNW/ - Wingstop Inc. (NASDAQ: WING) - la marque décontractée d'ailes de poulet à croissance rapide faisant avancer la technologie - sera l'hôte d'un grand événement d'ouverture dans son premier restaurant canadien à Toronto le mercredi 29 juin. Le restaurant, situé au 2218, rue Bloor Ouest, est le premier des 100 restaurants que prévoit d'ouvrir Wingstop au Canada.

Le concept de restaurant, fondé au Texas et populaire aux États-Unis, offre des ailes de poulet classiques et désossées, ainsi que des plats croustillants, toujours cuits à la commande et servis avec des sauces faites à la main, dans l'une des 12 saveurs distinctives de la marque qui ont été choisies par les amateurs, y compris des variétés sucrées, salées et épicées. L'une de ces saveurs, miel et l'ail, est l'interprétation que la marque fait de la saveur exclusive que les consommateurs canadiens recherchent. Elle a été créée exclusivement pour le Canada par les experts en saveurs de l'entreprise, juste à temps pour les célébrations de la fête du Canada. Le menu simple de Wingstop comprend également des frites fraîchement coupées et assaisonnées, des accompagnements distinctifs et des trempettes maison à saveur de ranch et de fromage bleu.

L'événement d'inauguration débutera à 11 h par une cérémonie de coupure de ruban, suivie d'un spectacle animé par le célèbre chanteur et lauréat du prix « Canada's Got Talent », Scott Jackson. Les 100 premiers clients qui passeront une commande au restaurant le 29 juin, jour de l'ouverture, recevront cinq ailes de poulet gratuites chaque semaine pendant un an.

L'arrivée de Wingstop au Canada s'ajoute à l'envergure mondiale notable de la marque décontractée de restauration rapide, qui s'est engagée à servir les saveurs du monde et qui croît à un rythme rapide dans le monde entier, avec plus de 1 800 restaurants en Amérique du Nord, en Europe, dans la région de l'Asie-Pacifique et au Moyen-Orient.

« L'ouverture de notre premier restaurant au Canada est la preuve du succès et de la transférabilité de Wingstop à l'extérieur des États-Unis, où notre marque a connu tant de succès, a déclaré Nicolas Boudet, président mondial de Wingstop. La vision de Wingstop est de devenir l'une des 10 meilleures marques de restaurants à l'échelle mondiale et d'avoir une voie claire pour atteindre plus de 7 000 restaurants mondiaux, où le Canada représente un élément clé de notre stratégie de croissance internationale. La capacité de Wingstop à offrir une expérience et des saveurs uniques aux clients nous donne confiance à l'égard du potentiel de notre marque au Canada. »

Les amateurs peuvent visiter le nouveau restaurant en personne et passer des commandes en ligne à emporter ou à livrer à partir de la plateforme technologique de pointe de la marque. Cette grande ouverture est la première de nombreuses activités prévues pour Wingstop au Canada cette année. Pour en savoir plus, les amateurs peuvent visiter le site www.wingstop.ca pour commander leur saveur préférée et se tenir au courant des nouvelles et des événements de la marque.

À propos de Wingstop

Fondé en 1994 et ayant son siège social à Dallas, au Texas, Wingstop Inc. (NASDAQ: WING) exploite plus de 1 800 restaurants et franchises dans le monde. Les spécialistes des ailes se consacrent à servir les saveurs du monde en fournissant une expérience client inégalée grâce à une plateforme technologique de premier ordre, tout en offrant des ailes désossées et des filets de poulet classiques et des bouchées de cuisses, toujours cuits sur commande, agrémentés de sauce et mélangés à la main, offerts en plusieurs saveurs distinctives et choisies par les amateurs. Le menu de Wingstop propose également des accompagnements authentiques de la marque, y compris des frites assaisonnées et fraîchement coupées ainsi que des trempettes ranch et au fromage bleu fraîchement préparées.?

Au cours de l'exercice 2021, les ventes de Wingstop à l'échelle du système ont augmenté de 20,2 % par rapport à l'exercice précédent pour atteindre environ 2,3 milliards de dollars, marquant ainsi la 18e année consécutive de croissance des ventes des magasins comparables. Inspirés par notre vision de devenir l'une des 10 meilleures marques mondiales de restaurants, nous misons sur un système de franchisés indépendants, ou de partenaires de marque, qui représentent environ 98 % du nombre total de restaurants de Wingstop, soit 1 791 en date du 26 mars 2022. Au cours du trimestre clos le 26 mars 2022, Wingstop a généré 62,3 % de ses ventes par le biais des canaux numériques, y compris Wingstop.com et l'application Wingstop, à l'appui de son objectif de numériser complètement ses opérations.?

L'une des clés de ce succès commercial et de l'engouement des consommateurs réside dans The Wingstop Way, qui comprend un système de valeurs fondamentales : l'authenticité, l'entrepreneuriat, le sens du service et le plaisir. The Wingstop Way englobe la plateforme environnementale, sociale et de gouvernance de la marque, car Wingstop cherche à apporter une valeur à toutes les parties prenantes.?

Pour en savoir plus, visitez www.wingstop.ca et suivez @WingstopCanada sur Twitter, Instagram et Facebook. Pour en savoir plus sur l'engagement de Wingstop dans ses communautés locales, visitez www.wingstopcharities.org .?

