Nobu Hospitality renforce son partenariat avec RCD Hotels en Amérique du Nord





L'entreprise annonce de nouveaux hôtels et de nouvelles résidences à Punta Cana, en République dominicaine, et à Orlando, en Floride

NEW YORK, 21 juin 2022 /CNW/ -- Nobu Hospitality , un chef de file dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration de luxe et une marque emblématique axée sur le style de vie, a annoncé aujourd'hui deux nouveaux hôtels et de nouvelles résidences à Punta Cana et à Orlando, en partenariat avec RCD Hotels.

L'annonce de ces deux destinations marque la cinquième collaboration fructueuse entre Nobu Hospitality et RCD Hotels. Le début de ce partenariat remonte à 2016 avec l'ouverture de l'hôtel Nobu à Miami Beach. Cette collaboration s'est poursuivie au fil des ans avec l'arrivée de l'hôtel Nobu à Los Cabos en 2019, de l'hôtel Nobu à Chicago en 2020, et le lancement prochain des résidences Nobu à Los Cabos, 60 logements sensationnels situés à côté de l'hôtel et surplombant le terrain de golf, dont la fin des travaux est prévue en 2023.

L'hôtel Nobu à Punta Cana , dont l'ouverture est prévue en 2025, offrira 200 chambres et suites, dont 12 villas, un restaurant Nobu, des salles consacrées aux réunions et aux événements et 50 résidences Nobu. Situé sur la côte est de la République dominicaine, au coeur des innombrables plages de sable blanc et d'un paysage tropical luxuriant, l'hôtel de Punta Cana accroîtra la présence de la marque dans la région des Caraïbes.

L'Hôtel Nobu à Orlando , dont l'ouverture est aussi prévue en 2025, est situé en plein centre d' Orlando , à quelques minutes de célèbres parcs thématiques et attractions dans le secteur du divertissement familial. Le centre de villégiature comprendra 300 logements, dont huit superbes villas, un restaurant Nobu et 50 résidences élégantes, ainsi que des salles consacrées aux réunions et aux événements.

Voici la déclaration de Trevor Horwell, chef de la direction de Nobu Hospitality : « L'ajout de ces nouveaux projets à usage mixte renforce l'investissement mutuel à long terme que nous avons avec RCD Hotels. Nos partenaires propriétaires jouent un rôle essentiel dans notre développement, et il est important que nous collaborions avec des propriétaires aux vues similaires qui partagent notre philosophie et notre passion pour créer des produits et une expérience client de la plus haute qualité pour nos clients. »

Voici la déclaration de M. Roberto Chapur, président de RCD Hotels : « Nous sommes heureux de poursuivre notre partenariat dynamique avec Nobu Hospitality avec la présentation de ces nouvelles destinations passionnantes au sein de notre portefeuille d'hôtels Nobu au Mexique, à Chicago et à Miami Beach. Cette expansion dans les Caraïbes, une région où RCD Hotels a connu beaucoup de succès, est un moment décisif pour Nobu Hospitality, et nous sommes ravis de collaborer avec elle dans le cadre de ce projet. »

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=JQLBYBbNp6I

SOURCE Nobu Hospitality

Communiqué envoyé le 21 juin 2022 à 23:12 et diffusé par :