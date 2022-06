SoftBank nomme Alex Clavel CEO de SoftBank Group International





SoftBank Group Corp. (« SoftBank ») a annoncé aujourd'hui qu'Alex Clavel, actuellement associé directeur général de SoftBank Group International (« SBGI »), a été nommé CEO de SBGI à compter du 30 juin 2022. M. Clavel succédera à Michel Combes, qui a décidé de quitter SoftBank pour saisir de nouvelles opportunités.

M. Clavel apportera ses sept années d'expérience de leadership chez SoftBank à Tokyo, dans la Silicon Valley et à New York. Dans le cadre de ses fonctions, il supervisera les opérations et le portefeuille d'investissements de SBGI, notamment ses participations dans Boston Dynamics, SoFi, Fortress, T-Mobile, Arm, qui figurent parmi d'autres sociétés de portefeuille. Avec les fonds SoftBank Vision, SBGI est responsable de toutes les activités de SoftBank Group Corp. en dehors du Japon, notamment en Europe, aux États-Unis, en Asie et en Amérique latine.

Masayoshi Son, directeur délégué, responsable de l'entreprise, président et CEO de SoftBank Group Corp, a déclaré : « Fort de plus de deux décennies d'expérience dans le développement et l'investissement d'entreprise, Alex est un leader de confiance de longue date chez SoftBank à travers le monde. Je suis convaincu que son expérience, combinée à la solide équipe de SoftBank qui l'entoure, nous servira d'atout précieux à mesure que nous poursuivrons notre parcours de "Vision Capitalists" ».

M. Son a poursuivi : « Je tiens à remercier Michel pour ses contributions primordiales apportées à SoftBank au cours des cinq dernières années. Il a joué un rôle essentiel dans la réalisation de certains de nos investissements et de nos actifs les plus importants, et je lui souhaite tout le succès possible dans ses projets futurs. Je suis heureux qu'il fasse encore partie de la famille SoftBank en continuant à nous représenter dans les différents conseils d'administration des sociétés du portefeuille ».

M. Clavel a déclaré : « Je suis honoré de la confiance que Masa m'a témoignée en me plaçant à la tête de SBGI et j'ai la chance d'avoir travaillé aux côtés de Michel. Je suis très excité à la perspective de bâtir sur les succès obtenus et en pensant à l'avenir ».

M. Combes a déclaré : « Ce fut un plaisir de travailler avec Masa et les équipes talentueuses de SoftBank. Je quitte SoftBank avec la fierté d'avoir accompli ce que je m'étais fixé au départ, notamment le redressement de Sprint et l'exécution de sa fusion avec T-Mobile, le repositionnement de WeWork et le succès de son introduction en bourse, et, plus récemment, l'intégration des fonds SoftBank Amérique latine dans le fonds Vision, ainsi que la supervision des investissements stratégiques de SoftBank dans les sociétés françaises et européennes du portefeuille. Je suis heureux de passer le relais à Alex. Je l'ai eu comme partenaire pendant ces deux dernières années et je suis convaincu qu'il est bien placé pour diriger l'équipe et perpétuer notre succès à l'avenir ».

Informations biographiques concernant Alex Clavel

Plus récemment, M. Clavel était responsable de la gestion de plusieurs investissements de la plateforme internationale de SoftBank en dehors des Fonds Vision, avec notamment T-Mobile, Deutsche Telecom, WeWork et OneWeb. Il siège au conseil d'administration de nombreuses sociétés et véhicules d'investissement, dont Arm China, Boston Dynamics, InMobi, SB Energy, Goggo et Levere Holdings Corp. M. Clavel a rejoint SoftBank à Tokyo en 2015 et a exercé ses fonctions au bureau de SoftBank de la Silicon Valley avant de s'installer à New York avec SoftBank en 2018.

Avant de rejoindre SoftBank, M. Clavel a passé 19 ans chez Morgan Stanley dans les services bancaires d'investissement, en étant centré sur les F&A dans les domaines de la technologie, des médias et des télécommunications. Il est diplômé de l'Université de Princeton et parle français, japonais et mandarin.

À propos du groupe SoftBank

Le groupe SoftBank investit dans des technologies de pointe afin d'améliorer la qualité de vie des gens dans le monde entier. Le Groupe SoftBank est composé de SoftBank Group Corp. (TOKYO : 9984), une société holding d'investissement qui comprend des participations dans les télécommunications, les services Internet, l'IA, la robotique intelligente, l'IdO et les fournisseurs de technologies d'énergie propre ; les fonds SoftBank Vision, qui investissent plus de 140 milliards de dollars pour aider des entrepreneurs hors série à transformer des industries et à en façonner de nouvelles ; les fonds SoftBank Amérique latine, à hauteur de 8 milliards de dollars ; et des investissements dans des fondateurs sous-représentés, notamment le SB Opportunity Fund, un fonds de plus de 100 millions de dollars investissant dans des fondateurs noirs, latino-américains et autochtones d'Amérique, et le programme mondial Emerge de SoftBank Investment Advisers. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site https://group.softbank/en.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

