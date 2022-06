Rajeev Butani rejoint le conseil d'administration de Prodapt afin de guider l'accent renforcé que la société place sur les plateformes connectées et les logiciels





Prodapt, fournisseur mondial de premier plan en matière de conseil, de technologies et de services gérés pour le secteur de la connexité, a annoncé que Rajeev Butani avait rejoint son conseil d'administration.

Rajeev Butani est PDG et membre du conseil d'administration de HeadSpin, une plateforme de développeurs qui permet aux entreprises d'améliorer leurs expériences numériques. Avant de rejoindre HeadSpin, Rajeev exerçait en tant que directeur principal et directeur technologique du groupe pour la division d'exploitation Communications, Médias et Technologies d'Accenture.

Rajeev a également siégé au comité de direction mondiale d'Accenture. Il a été l'un des membres fondateurs des Centres technologiques avancés d'Accenture, et il a dirigé l'activité Logiciels et Plateformes de la société dans la région de la baie de San Francisco.

« Nous sommes ravis d'accueillir Rajeev au sein du conseil d'administration de Prodapt », a déclaré Vedant Jhaver, président-directeur général de Prodapt. « Rajeev est un cadre supérieur chevronné, qui jouit d'une profonde compréhension des plateformes connectées et des logiciels. Nous sommes heureux de pouvoir tirer parti de son expertise pour accélérer notre activité croissante dans ce domaine », a-t-il ajouté.

« Plaçant un accent singulier sur le secteur vertical de la connexité, Prodapt est devenue un partenaire essentiel en soutien de technologies et innovations de nouvelle génération, destinées aux plus grandes sociétés de télécommunications au monde. Il est formidable de constater que Prodapt place le même accent et consacre le même engagement au secteur des plateformes connectées et des logiciels. Je suis ravi de rejoindre le conseil d'administration de Prodapt, et impatient de travailler avec Vedant, Harsha et l'équipe de Prodapt dans le cadre de cette aventure », a déclaré Rajeev Butani à l'occasion de son entrée au conseil d'administration de Prodapt.

« Rajeev jouit d'antécédents inégalés dans la direction d'activités et la promotion d'une innovation technologique de pointe. Je suis très heureux de pouvoir travailler en étroite collaboration avec Rajeev sur le développement et l'exécution de notre stratégie de croissance », a déclaré Harsha Kumar, président de Prodapt.

À propos de Prodapt

Prodapt se concentre de façon intense sur l'industrie verticale de la connexité. Prodapt travaille en partenariat avec les principaux créateurs de notre monde hyperconnecté. Les clients de Prodapt comprennent des opérateurs de télécommunications, des fournisseurs de services numériques/multiservices (Digital/Multi-Service Providers, D/MSP), des sociétés technologiques, et des sociétés de plateformes numériques dans le secteur de la connexité.

Prodapt élabore, intègre et exploite des solutions qui rendent possibles les technologies et les innovations de la prochaine génération. Prodapt opère au service de leaders mondiaux parmi lesquels Google, Facebook, Amazon, Microsoft, AT&T, Verizon, CenturyLink, Adtran, Vodafone, Liberty Global, Windstream, Virgin Media, Rogers, Deutsche Telekom, et bien d'autres. Les clients de Prodapt aident aujourd'hui plus d'un milliard d'individus et cinq milliards d'appareils à rester connectés.

Prodapt a des bureaux en Amérique du Nord, en Europe, en Amérique latine, en Inde et en Afrique. Elle fait partie du conglomérat d'entreprises vieux de 120 ans, The Jhaver Group, qui emploie plus de 22 000 personnes dans plus de 64 sites à travers le monde.

