Le Children's Miracle Network reçoit plus de 8,2 millions $ de la campagne du printemps 2022 de Walmart Canada.





L'argent amassé finance des services de soins de santé et des traitements essentiels fournis dans les hôpitaux locaux pour enfants à travers le Canada.

MISSISSAUGA, ON, le 21 juin 2022 /CNW/ - Le Children's Miracle Network est fier d'annoncer que la campagne de collecte de fonds du printemps de Walmart Canada a rapporté plus de 8,2 millions $, incluant un don corporatif de 1 million $ de Walmart Canada, en soutien aux enfants, aux familles et aux hôpitaux locaux pour enfants à travers le pays. L'année dernière, les hôpitaux canadiens pour enfants ont reçu près de 3 millions de visites.

La campagne Children's Miracle Network a eu lieu de 12 mai au 13 juin. Les clients étaient invités à faire un don en magasin, en ligne et lors de nombreux évènements de collecte de fonds en magasin. La succursale ayant amassé le plus de fonds cette année est celle de Salaberry-de-Valleyfield, Québec.

« Quelle incroyable générosité démontrée durant la récente campagne de Walmart Canada », a déclaré Mark Hierlihy, président et PDG des Fondations d'hôpitaux pour enfants du Canada. « Les associés et clients de Walmart continuent à démontrer leur ferme engagement pour les fondations d'hôpitaux pour enfants du Canada par leur campagne Children's Miracle Network. Ce soutien inébranlable pour la santé des enfants a un réel impact sur les enfants et pour cela, nous sommes reconnaissants », a ajouté Hierlihy.

Walmart Canada travaille en partenariat avec le Children's Miracle Network depuis 28 ans, et a amassé et fait don de plus de 190 millions $ à ce jour en soutien à 12 fondations d'hôpitaux pour enfants à travers le pays, faisant de Walmart le plus grand contributeur corporatif du secteur privé aux fondations d'hôpitaux pour enfants au Canada.

« Nous avons pour mission de devenir une entreprise régénératrice, une entreprise qui soutient les collectivités et la société », a affirmé Rob Nicol, vice-président du Service des affaires de la Compagnie et des communications chez Walmart Canada. « Nos associés et nos clients sont la force motrice de notre contribution aux collectivités et nous sommes très fiers de soutenir le Children's Miracle Network et l'incroyable travail qu'il accompli afin d'aider les enfants et leurs familles. »

L'argent amassé en succursale finance des services de soins de santé et des traitements essentiels dans les hôpitaux locaux qui investissent les sommes en fonction de leurs besoins :

Alberta Children's Hospital Foundation - plus de 465 000 $

BC Children's Hospital Foundation - plus de 1 040 000 $

CHEO Foundation - plus de 520 000 $

Children's Health Foundation - plus de 410 000 $

Children's Hospital of Manitoba Foundation - plus de 340 000 $

IWK Foundation - plus de 690 000 $

Janeway Children's Hospital Foundation - plus de 210 000 $

Jim Pattison Children's Hospital Foundation - plus de 250 000 $

McMaster Children's Hospital Foundation - plus de 300 000 $

Opération Enfant Soleil - plus de 2 100 000 $

- plus de 2 100 000 $ SickKids Foundation - plus de 1 230 000 $

Stollery Children's Hospital Foundation - plus de 585 000 $

