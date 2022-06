Le Bouclier canadien de CIRA ajoute une nouvelle extension de navigateur pour simplifier la sécurité en ligne des Canadiens





OTTAWA, 21 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- CIRA est fière d'annoncer le lancement de son extension de navigateur de bureau très recherché pour le Bouclier canadien de CIRA. Ce module logiciel permet aux Canadiens de se protéger plus facilement que jamais contre les menaces en ligne croissantes. Cette extension de navigateur gratuite, disponible sur les navigateurs populaires tels que Google Chrome et Mozilla Firefox, aidera à protéger davantage d'internautes canadiens contre les maliciels nuisibles, les tentatives d'hameçonnage, les escroqueries et autres acteurs malveillants.



La recherche sur le Web peut devenir une activité risquée pour de nombreuses personnes et familles à travers le pays, en particulier si l'on tombe sur un site malveillant qui compromet la sécurité et infecte un ordinateur portable ou tout un réseau. Comme 54 % des Canadiens déclarent passer plus de 5 heures en ligne par jour, la navigation Internet est une préoccupation majeure en matière de sécurité à la maison ou sur la route pour la plupart des ménages.

Puisque près de 4 millions de Canadiens utilisent le Bouclier canadien de CIRA, cette extension de navigateur permettra aux utilisateurs non spécialisés de profiter des avantages d'une confidentialité et d'une sécurité accrue lors de la navigation en ligne à l'aide de ce service gratuit. Le Bouclier canadien de CIRA est une couche de protection essentielle pour les Canadiens et les membres de leur famille, car il s'appuie sur la même technologie d'entreprise qui alimente le CIRA DNS Firewall.

L'an dernier, le Bouclier canadien de CIRA a bloqué plus de 36 millions de requêtes vers des domaines malveillants, protégeant efficacement ses utilisateurs contre les incidents, y compris les menaces liées aux réseaux de zombies, à l'hameçonnage et aux rançongiciels. Depuis qu'il est devenu le fournisseur DNS sur HTTPS par défaut pour les utilisateurs de Firefox au Canada l'été dernier, CIRA est devenue la première organisation à fournir des services DNS cryptés propres à un pays avec Mozilla.

« Cette extension de navigateur poursuit l'élan de CIRA visant à créer un Internet plus sûr pour les Canadiens en permettant à quiconque, quel que soit son niveau de connaissances, de se protéger en ligne simplement et facilement. Nous préservons la confidentialité des données des utilisateurs et améliorons la sécurité en ligne », déclare Tanya O'Callaghan, vice-présidente, investissement communautaire, politiques et défense des intérêts de CIRA.

Une fois installé, le module complémentaire est conçu pour protéger le trafic Internet dans le navigateur en empêchant les appareils d'accéder à des sites malveillants, protégeant ainsi la confidentialité et la sécurité en ligne. L'extension est un excellent complément aux applications mobiles du Bouclier canadien de CIRA disponibles dans les magasins Apple et Android.

Principaux éléments

Utilise la technologie de sécurité en temps réel pour protéger les appareils

Avertit les utilisateurs des liens malveillants dans Gmail

Protège contre la visite de sites malveillants et permet d'effectuer des recherches sur le Web en toute sécurité.

Disponible dans Google Chrome et Mozilla Firefox

À propos de CIRA

CIRA (Autorité canadienne pour les enregistrements Internet) gère le domaine de premier niveau .CA au nom de l'ensemble de la population canadienne. De plus, CIRA conçoit des technologies et des services de cybersécurité ? comme son pare-feu DNS et son Bouclier canadien ? qui contribuent à l'atteinte de son objectif, qui vise à bâtir un Internet de confiance pour les Canadiens. L'équipe de CIRA exploite un des domaines nationaux (ccTLD) dont la croissance est la plus rapide, un réseau DNS mondial à haute performance et l'une des solutions de registre d'arrière-plan les plus évoluées.

À propos du Bouclier canadien de CIRA

Le Bouclier canadien de CIRA est un service de cybersécurité gratuit qui améliore la confidentialité et bloque les réseaux de zombies, l'hameçonnage, les rançongiciels et autres maliciels. Il s'agit d'une mesure parmi tant d'autres visant à construire un Internet canadien de confiance grâce à notre Programme d'investissement communautaire. CIRA s'est associée au Centre canadien pour la cybersécurité pour intégrer son flux de menaces canadien dans le Bouclier canadien.

Le Bouclier canadien de CIRA a été créé par des Canadiens, exclusivement pour les ménages canadiens. Il a récemment été choisi comme fournisseur de DNS sur HTTPS pour les utilisateurs de Mozilla Firefox au Canada. En 2021, CIRA a annoncé son partenariat avec ScamAdviser, un leader mondial de la technologie anti-arnaque, pour intégrer la protection contre les sites Web frauduleux dans le Bouclier canadien de CIRA. Cette couche de protection supplémentaire protégera les familles canadiennes contre les arnaques en ligne et les sites Web frauduleux.

