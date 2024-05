Consolider l'écosystème québécois de l'intelligence artificielle - Appui de 8 M$ au consortium IVADO, piloté par l'Université de Montréal





MONTRÉAL, le 13 mai 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec attribue une contribution de 8 millions de dollars jusqu'en 2026 à IVADO pour le déploiement de programmes de recherche collaborative et d'innovation ainsi que pour son fonctionnement. Basé à l'Université de Montréal, ce consortium interdisciplinaire de recherche, de formation, de transfert et de mobilisation des connaissances en intelligence artificielle (IA) regroupe quatre autres partenaires : Polytechnique Montréal, HEC Montréal, l'Université Laval et l'Université McGill. Il rassemble les forces vives de l'ensemble de l'écosystème québécois de l'IA.

Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Plus précisément, de nouveaux programmes développés par IVADO permettront d'offrir un accompagnement aux organisations québécoises pour adopter et déployer des solutions basées sur la recherche en IA, soutenant ainsi leur transformation numérique.

En rassemblant autour d'un projet mobilisateur des partenaires des milieux universitaires et industriels, IVADO favorise la commercialisation des innovations issues de la recherche et l'émergence d'entreprises québécoises dans le domaine de l'IA, en plus d'accroître leur avantage concurrentiel sur la scène internationale. Les différents projets menés par IVADO et ses partenaires permettent également la création d'emplois hautement qualifiés et bien rémunérés.

« Pour maintenir notre leadership en IA au Québec, il faut intégrer cette technologie dans nos entreprises et nos PME. Cela implique de faciliter l'accès à la recherche pour former plus de talents et renforcer notre écosystème de l'IA. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« L'Université de Montréal est un leader en recherche et en mobilisation des connaissances en IA autant au Québec qu'à l'extérieur de ses frontières. La mission poursuivie par IVADO est essentielle afin d'assurer que les entreprises et les organismes québécois profitent des innovations développées au sein des universités, et que celles-ci puissent bénéficier du travail débuté il y a plusieurs années par des pionniers comme Yoshua Bengio. »

Daniel Jutras, recteur de l'Université de Montréal

« Nous sommes reconnaissants du soutien que le gouvernement du Québec nous manifeste à travers ce financement de 8 millions de dollars, illustrant notre volonté commune de propulser l'innovation en IA au Québec. Comme IVADO le soulignait en février dernier, lors de la publication du rapport Prêt pour l'IA par le Conseil de l'innovation du Québec, nous sommes profondément engagés à contribuer à la vision audacieuse du gouvernement de faire du Québec un leader mondial en matière d'IA responsable et novatrice. Ce partenariat est un pas de plus vers un avenir où l'IA constituera un levier de développement économique, social et culturel puissant pour le Québec, sa population et ses organisations. »

Luc Vinet, directeur général d'IVADO

À travers IVADO, des chercheurs de l'Université de Montréal collaborent avec ceux de Polytechnique Montréal, de HEC Montréal, de l'Université Laval et de l'Université McGill.

et de l'Université McGill. Le consortium IVADO mène depuis 2023 le projet IAR 3 : nouveaux paradigmes pour une IA robuste, raisonnante et responsable et son adoption.

: nouveaux paradigmes pour une IA robuste, raisonnante et responsable et son adoption. IVADO rejoint les objectifs de la Stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation (SQRI 2 ) 2022-2027, notamment en priorisant les secteurs et les technologies à fort impact. La SQRI 2 représente des investissements de plus de 7,5 milliards de dollars sur cinq ans, afin d'augmenter la prospérité de la population québécoise par l'innovation. Elle prévoit entre autres 125 millions dans le but de poursuivre la réalisation de mesures liées à l'IA.

) 2022-2027, notamment en priorisant les secteurs et les technologies à fort impact. La SQRI représente des investissements de plus de 7,5 milliards de dollars sur cinq ans, afin d'augmenter la prospérité de la population québécoise par l'innovation. Elle prévoit entre autres 125 millions dans le but de poursuivre la réalisation de mesures liées à l'IA. Le gouvernement du Québec vise le développement responsable et éthique de l'écosystème de l'IA. Il joue un rôle actif dans la collaboration internationale en appuyant notamment l'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'IA et du numérique ainsi que le Centre d'expertise international de Montréal en intelligence artificielle dans le cadre du Partenariat mondial sur l'intelligence artificielle.

