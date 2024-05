FPT Software et Forthcode unissent leurs forces pour révolutionner les opérations de bord





La société technologique mondiale FPT Software a récemment annoncé un partenariat stratégique avec Forthcode, un fournisseur SaaS émergent de solutions numériques en vol. Ce rapprochement renforce encore la compétence et la position de chef de file de FPT Software dans le domaine de l'aviation.

Les deux sociétés collaboreront pour optimiser le produit phare de Forthcode, nGO, une solution d'automatisation numérique pour la gestion en vol, y compris les vendeurs, les stocks, l'approvisionnement, les programmes de fidélisation, les promotions, les paiements et l'équipage, ainsi que les ventes et services en vol. En combinant les fonctionnalités robustes de la plateforme et le vaste réseau mondial de FPT Software, cette initiative vise à étendre la portée géographique de Forthcode tout en jouant un rôle crucial dans les offres de services de FPT Software, permettant aux compagnies aériennes de rationaliser leurs opérations et de maximiser les recettes connexes.

En outre, en s'appuyant sur les prouesses de FPT Software en matière de transformation numérique, d'ingénierie logicielle et de ressources informatiques, les deux parties exploreront de nouvelles initiatives pour s'orienter dans l'écosystème aéronautique complexe et générer une transformation disruptrice pour l'industrie.

« La vision de FPT Software est de fournir des solutions complètes dotées de technologies de pointe pour optimiser l'exploitation, les coûts et l'expérience des passagers. Le partenariat avec Forthcode renforce encore cet engagement et notre position en tant que transformateur de marché. Nous sommes convaincus que ce partenariat nous permettra de proposer des solutions encore plus innovantes aux compagnies aériennes du monde entier », déclare Frank Bignone, vice-président et directeur de la transformation numérique, FPT Software.

« Nous sommes ravis d'annoncer notre collaboration avec FPT Software, une société informatique de renom présente dans plus de 30 pays. Ce partenariat marque une étape importante pour Forthcode, nous permettant d'étendre notre portée à l'échelle mondiale et de fournir nos solutions innovantes à des clients du monde entier », déclare Ajith Balakumar, CEO, Forthcode.

Avec des années d'expérience dans le secteur et un vaste réseau de partenaires avec les principales compagnies aériennes en Europe, aux États-Unis et au Vietnam, FPT Software a contribué à transformer l'industrie aéronautique mondiale grâce à des services et des solutions numériques innovants.

A propos de FPT Software

FPT Software, une filiale de FPT Corporation, est un fournisseur mondial de technologies et de services informatiques dont le siège est au Vietnam, avec un chiffre d'affaires d'un milliard de dollars en 2023 et plus de 30 000 collaborateurs dans 30 pays.

L'entreprise relève des défis complexes et saisit des opportunités commerciales grâce à ses services de classe mondiale, notamment dans l'analyse des données, l'IA, les plateformes numériques, le cloud, l'hyperautomatisation, l'IdO et le low-code. FPT Software travaille avec plus de 1 000 clients dans le monde, dont 91 du Fortune 500 dans l'aviation, l'automobile, la banque, les services financiers et l'assurance, la santé, la logistique, la fabrication et les services publics. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter https://fptsoftware.com/

A propos de Forthcode

Forthcode est une société de produits logiciels dans le secteur de l'aviation avec des bureaux aux Pays-Bas et en Inde. Le produit phare de Forthcode, nGO, automatise la vente au détail en vol, les services en vol et la gestion de la restauration pour les compagnies aériennes à service complet et les opérateurs low-cost.

Veuillez visiter https://www.forthcode.com

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

13 mai 2024 à 10:20

Communiqué envoyé leet diffusé par :