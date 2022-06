Pandémie de la COVID-19 - Le gouvernement du Québec présente le bilan de la dernière journée

L'Association canadienne des écoles de sciences infirmières (ACESI) a publié aujourd'hui une déclaration annonçant un nouveau portail présentant les perspectives de ses écoles membres sur les défis et les occasions actuels en matière de formation en...

Le gouvernement reconnaît le grand potentiel scientifique des informations détenues par les ministères et organismes. La richesse de ces données peut être mise en valeur par les chercheurs du domaine public afin de faire avancer les connaissances...

Le gouvernement du Québec confirme l'octroi d'une aide financière pouvant atteindre 7?023?474 $ au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Ouest-de-l'île-de-Montréal pour appuyer un projet de l'Hôpital général juif....

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, pour les dernières 24 heures, au Québec, font état de : 532 nouveaux cas, pour un total de 1?079?184 personnes infectées*?;2 nouveaux décès rapportés dans les 24 dernières heures, pour un...