Le CN investira 390 M$ en Colombie-Britannique pour favoriser une croissance durable, améliorer sa capacité et renforcer son engagement à l'égard de la sécurité

MONTRÉAL, 20 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX: CNR) (NYSE: CNI) a annoncé aujourd'hui qu'il prévoit investir approximativement 390 M$ CA en Colombie-Britannique en 2022. Ce montant comprend des investissements dans la technologie, la capacité, le matériel roulant et les initiatives de décarbonisation à travers la compagnie et les améliorations dans le réseau. Ces investissements permettront de propulser une croissance durable et d'assurer le transport sécuritaire continu des marchandises en Colombie-Britannique et ailleurs sur le réseau transcontinental du CN.

« Nous continuons d'investir des montants importants dans notre réseau, la technologie et la capacité. Nous sommes en train de bâtir le premier chemin de fer du 21e siècle afin de pouvoir en faire davantage pour nos clients, nos cheminots, nos actionnaires et les collectivités où nous sommes présents. »

- Sean Finn, Vice-président exécutif Services corporatifs et chef de la direction des Affaires juridiques du CN



« Dans un contexte où la résilience de nos chaînes d'approvisionnement est plus importante que jamais, des investissements dans notre réseau de transport ferroviaire permettront aux Canadiens de recevoir des biens essentiels en temps voulu. Les chemins de fer jouent un rôle nécessaire dans la croissance de notre économie, et je suis heureux que le CN prenne cette initiative importante pour renforcer nos réseaux ferroviaires. L'annonce d'aujourd'hui contribuera à améliorer la fluidité de notre réseau ferroviaire compte tenu des perturbations de service sans précédent qui se sont produites au cours des deux dernières années, et c'est une bonne nouvelle pour les Canadiennes et Canadiens. »

- L'honorable Omar Alghabra, ministre des Transports, gouvernement du Canada



« Le réseau ferroviaire du CN est essentiel à la chaîne d'approvisionnement et constitue le fondement de l'économie provinciale et nationale. Le transport efficace et fiable des marchandises sera particulièrement précieux alors que l'économie se remet des défis sans précédent engendrés par la COVID-19. »

- Rob Fleming, ministre des Transports et de l'Infrastructure, gouvernement de la Colombie-Britannique



Le programme d'entretien porte notamment sur :

le remplacement de 111 milles de rail;

la pose d'environ 126 000 traverses neuves;

la reconstruction de la surface de 37 passages à niveau; et

des travaux d'entretien de ponts, de ponceaux, de systèmes de signalisation et d'autres éléments d'infrastructure des voies.

La Colombie-Britannique en chiffres :

Dépenses en immobilisations : plus de 1,8 G$ au cours des cinq dernières années

Effectif : environ 2 380 personnes

Milles de parcours en exploitation : 2 814

Partenariats communautaires : 2,4 M$ en 2021

Dépenses à l'échelle locale : 615 M$ en 2021

Impôts et taxes en espèces versés : 167 M$ en 2021

À propos du CN

Le CN est un chef de file mondial du transport et un partenaire commercial majeur. Essentiel à l'économie, aux clients et aux collectivités qu'il dessert, le CN achemine annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord. En tant que seul chemin de fer à relier les côtes est et ouest du Canada au sud des États-Unis par un réseau ferroviaire de 18 600 milles, le CN et ses filiales contribuent à la prospérité des collectivités et au commerce durable depuis 1919. Le CN maintient son engagement à l'égard des programmes de responsabilité sociale et de l'environnement.

