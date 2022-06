KEENON Robotics domine le marché et affiche une forte croissance





SHANGHAI, 17 juin 2022 /CNW/ -- Dans son récent rapport intitulé « Market Share of Commercial Service Robots in China Catering Industry », l'agence d'études de marché IDC (International Data Corporation), place KEENON Robotics en tête de liste à la fois pour sa part de marché et pour sa croissance dans le segment des robots de services commerciaux chinois pour l'industrie de la restauration en 2021. Le taux de croissance de la société de 153,4 % domine le reste de l'industrie. Celle-ci détient une part de marché de 48,6 %, soit une part de marché presque deux fois plus importante que celle de l'entreprise qui occupe la deuxième position.

Selon le rapport, la demande pour des robots de service, comme les robots de livraison, augmente considérablement au sein de nombreuses industries, en particulier celle de la restauration. L'industrie de la restauration est devenue l'un des secteurs en pleine maturité en ce qui a trait à l'utilisation des robots de service commercial. Depuis les deux dernières années, le marché affiche en effet une tendance de croissance rapide. Le rapport indique également qu'en 2021, la taille totale du marché des robots de services commerciaux dans l'industrie de la restauration en Chine a atteint 84 millions de dollars américains, ce qui représente une augmentation de plus de 110 % par rapport à l'année précédente. Cela représente indéniablement une croissance importante.

Voici la déclaration de Can Cui, directeur de recherche d'IDC : « Le marché des robots de services commerciaux pour l'industrie de la restauration chinoise a connu une croissance rapide en 2021, suivant des pénuries de main-d'oeuvre et une politique nationale favorable qui ont établi une tendance positive à long terme. À court terme cependant, alors que le marché atteint une plus grande maturité et se raffine sur le plan des opérations, des produits, des équipes, des coûts et des services, il y aura une amélioration de la rentabilité à mesure que les développements dans le domaine de la restauration seront étendus aux industries connexes et que l'expansion à l'étranger deviendra la voie à suivre pour développer les marchés. »

En tant que chef de file de l'industrie, KEENON Robotics jouit d'un avantage important en maintenant des niveaux de croissance élevés et en occupant près de 50 % de la part du marché intérieur.

KEENON Robotics entre dans l'ère de la croissance rapide grâce à des percées technologiques continues

KEENON Robotics, l'une des premières sociétés à explorer les scénarios d'application des robots commerciaux en Chine, a été témoin de tout le processus d'application des robots de service commerciaux dans l'industrie de la restauration depuis le commencement. Jusqu'à présent, la gamme innovante de robots de livraison T1, T2, T5, T6, T8, ainsi que d'autres robots de livraison pour l'industrie de la restauration ont été adoptés par les partenaires de l'industrie, et KEENON possède déjà une riche gamme de produits capable de répondre à tous les besoins de ce secteur.

En 2021, la popularité et l'utilisation des robots de livraison pour la restauration de KEENON Robotics ont explosé. Près de 65 % des 100 principales marques de produits alimentaires et de boissons, comme Haidilao Hotpot, Pizza Hut, Xiao NanGuo Restaurant, Grandma's House, et bien d'autres, ont adopté les produits de KEENON Robotics.

Au cours de la même année, KEENON Robotics a conclu le financement stratégique exclusif d'Alibaba et l'investissement de 200 millions de dollars de la ronde de financement de série D du SoftBank Vision Fund. L'entreprise a obtenu des résultats exceptionnels et a également figuré au classement des licornes établi par Hurun au cours de l'année. Entre-temps, l'entreprise s'est vue décerner les 10 meilleurs scénarios d'investissement dans la fabrication de pointe selon la liste annuelle 2021 de CV Info.

Établie en Chine, tournée vers l'exploration des marchés mondiaux et faisant la promotion continue de la popularisation de la technologie robotique

Actuellement, KEENON Robotics a été lancé avec succès en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique, en poursuivant ses activités dans six grands secteurs d'activité mondiaux. Dans ces domaines, KEENON Robotics collabore avec de grandes multinationales locales au développement stratégique visant à continuer à desservir les marchés internationaux grâce à des robots de service commerciaux.

À l'avenir, KEENON Robotics continuera d'accroître ses investissements en matière de recherche et développement, accélérant la croissance des canaux de distribution vers le marché mondial et stimulant la transformation numérique tout en améliorant l'efficacité. KEENON Robotics est également disposé à jouer un rôle de chef de file du secteur, en collaboration avec d'autres partenaires de l'industrie, pour repousser les limites de la science et de la technologie et promouvoir la popularisation et le développement de robots commerciaux, qui ont le pouvoir de transformer les vies humaines.

