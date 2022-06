OUVERTURE D'UNE FRANCHISE DE REALTY ONE GROUP AU PORTUGAL





LAS VEGAS, 17 juin 2022 /CNW/ - Realty ONE Group, une marque moderne axée sur le style de vie et UN des franchiseurs dont la croissance est la plus rapide dans le monde, a vendu les droits de franchise à un nouveau propriétaire au Portugal qui est ravi de transposer la dynamique COOLTURE de l'entreprise, son image de marque, ses capacités d'encadrement et son modèle commercial unique dans ce pays du sud de l'Europe.

Le nouveau propriétaire João Oliveira travaille dans le marché immobilier portugais depuis plus de 20 ans et compte 100 professionnels de l'immobilier dans son bureau.

« Nous sommes très heureux d'avoir trouvé un partenaire comme João, qui est intelligent, prospère et tout aussi passionné que nous à propos d'ouvrir des portes à ses professionnels et à ses clients, a déclaré Kuba Jewgieniew , chef de la direction et fondateur de Realty ONE Group. C'est un homme proche de sa famille qui contribuera à notre fort esprit de famille et à notre fort sentiment d'amour mutuel au sein de son bureau et de la collectivité. »

« Nous voulons nous améliorer et en faire plus pour nos clients en nous concentrant sur leurs intérêts et leurs besoins, a déclaré M. Oliveira, qui a deux enfants avec sa partenaire Raquel Silva. Le moment est venu, et Realty ONE Group est la marque pour le faire. »

Cette année, Realty ONE Group a été classé parmi les 100 meilleures franchises résistantes à la récession par Franchise Business Review. L'entreprise s'est également hissée au premier rang des franchiseurs immobiliers du palmarès hautement convoité Franchise 500(R) du magazine Entrepreneur en 2022.

L'UNBrokerage, comme on l'appelle dans l'industrie, compte maintenant plus de 18 000 professionnels de l'immobilier dans plus de 400 bureaux répartis dans 49 États, à Washington D.C. et au Canada. L'entreprise ouvrira en outre des bureaux en Équateur, au Costa Rica, en Italie, à Singapour et en Espagne, en plus de son bureau sur le territoire américain de Porto Rico.

À propos de Realty ONE Group

Fondé en 2005, Realty ONE Group est un perturbateur de l'industrie, transformant radicalement le visage de la franchise immobilière grâce à son modèle d'affaires unique, à sa « coolture » amusante, à son infrastructure technologique et au soutien de qualité supérieure offert à ses professionnels de l'immobilier. L'entreprise a rapidement évolué et compte maintenant plus de 18 000 professionnels de l'immobilier dans plus de 400 bureaux répartis dans 49 États américains, à Washington D.C., à Porto Rico, au Canada, en Italie, en Espagne, à Singapour et au Costa Rica. Realty ONE Group se classe dans le premier centile au pays selon REAL Trends, a été reconnu par le magazine Entrepreneur comme l'une des cinq meilleures franchises immobilières et a figuré sur la liste des entreprises à la croissance la plus rapide du Inc. 500 pendant sept années consécutives. Realty ONE Group prend les devants en ouvrant des portes non seulement à ses clients, mais aussi aux professionnels de l'immobilier et aux franchisés. Pour en savoir plus, visitez le site www.RealtyONEGroup.com .

