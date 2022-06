Imaflex annonce les résultats de l'assemblée annuelle des actionnaires





MONTRÉAL, le 17 juin 2022 /CNW Telbec/ - Imaflex Inc. (« Imaflex » ou la « Société ») (TSXV: IFX) annonce les résultats de son assemblée annuelle des actionnaires (l'« assemblée »), tenue virtuellement le 16 juin 2022. À l'assemblée, les administrateurs actuels, Joe Abbandonato, Tony Abbandonato, Michel Baril, Consolato Gattuso, Philip Nolan et Lorne Steinberg ont été réélus comme administrateurs d'Imaflex, tandis que Roberto Longo a été élu comme nouvel administrateur. Toutes les autres questions soumises lors de l'assemblée ont également été approuvées, y compris le renouvellement du mandat des auditeurs de la Société.

À propos d'Imaflex

Fondée en 1994, Imaflex se spécialise dans le développement et la production de solutions novatrices pour les industries de l'emballage souple et agricole. Les produits de la Société consistent principalement en des pellicules et des sacs en polyéthylène (plastique), y compris des pellicules métallisées, destinés aux marchés du détail, industriel et agricole. Basée à Montréal, au Québec, Imaflex a des usines au Canada et aux États-Unis. Les actions ordinaires de la Société sont inscrites à la Bourse de croissance TSX sous le symbole IFX. Pour plus d'information, veuillez consulter le site Web à www.imaflex.com.

