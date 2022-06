L'institut Canadien de la construction en acier (ICCA) nomme Greg Miazga au poste de directeur, Ingénierie





MARKHAM, ON, le 16 juin 2022 /CNW/ - Greg Miazga, M. Sc., P. Eng., a été nommé directeur de l'ingénierie, un nouveau poste au sein de L'ICCA.

'' Nous sommes très heureux que Greg se joigne à notre équipe'', a déclaré Ed Whalen, président et PDG de l'ICCA. '' Il apporte une connaissance ainsi qu'une expérience approfondie de la conception et de la construction en acier à l'organisation et à l'industrie de la construction en acier''.

Miazga compte plus de 35 ans d'expérience dans l'industrie de la construction, occupant des postes clés en tant qu'ingénieur en chef et vice-président de l'ingénierie pour un important fabricant et monteur d'acier de l'Alberta, et plus récemment en tant que chef de l'exploitation pour une entreprise de solutions énergétiques basée à Edmonton.

À propos de L'ICCA

L'institut canadien de la construction en acier (ICCA) est la voix du Canada pour l'industrie de la construction en acier, offrant un leadership en matière de conception durable, soutien des intérêts de l'industrie, de construction, d'efficacité, de qualité et d'innovation. Les efforts de L'ICCA visent à faire progresser l'utilisation et les avantages de l'acier, à accroître la part du marché canadien et à défendre une communauté diversifiée composée de fabricants, de centres de services, de monteurs, de consultants, de détaillants, de fournisseurs de l'industrie, de propriétaires et de développeurs.

Le secteur canadien de la construction en acier est une industrie dynamique de 5 milliards de dollars, qui emploie plus de 130 000 personnes dans sa chaîne d'approvisionnement.

