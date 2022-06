Avis - Santé Canada saisit des produits non homologués d'éclaircissement de la peau et d'amélioration de la performance sexuelle à Lethbridge et à Calgary (Alberta) parce qu'ils peuvent présenter de graves risques pour la santé





LETHBRIDGE, AB et CALGARY, AB, le 16 juin 2022 /CNW/ - Santé Canada avise la population canadienne que les produits énumérés ci-dessous peuvent présenter de graves risques pour la santé. Pour en savoir plus, y compris ce que les Canadiens et les Canadiennes devraient faire, consultez l'avis de sécurité en ligne.

Santé Canada tient à jour une liste de produits de santé non homologués qui peuvent présenter de graves risques pour la santé afin que les Canadiens et les Canadiennes puissent facilement reconnaître des produits qu'ils pourraient s'être procurés et prendre les mesures qui conviennent. La population canadienne est invitée à consulter régulièrement cette liste pour obtenir des renseignements à jour.

Produits de santé non homologués Produit et usage prévu Risques détectés Entreprise Mesure prise Brilliant Skin Essentials Brilliant Rejuv, crème topique Éclaircissement de la peau Présence de trétinoïne et d' hydroquinone (2 %) indiquée sur l'étiquette Jedpar Health and Beauty Lethbridge (Alberta) Produit saisi dans l'entrepôt et retiré de la vente en ligne Brilliant Skin Essentials Brilliant Rejuv, solution topique (tonique) Éclaircissement de la peau Présence de trétinoïne et d' hydroquinone (2 %) indiquée sur l'étiquette Jedpar Health and Beauty Lethbridge (Alberta) Produit saisi dans l'entrepôt et retiré de la vente en ligne Brilliant Skin Essentials Brilliant Rejuv Set (ensemble de produits) Éclaircissement de la peau Présence de trétinoïne et d' hydroquinone (2 %) indiquée sur l'étiquette Jedpar Health and Beauty Lethbridge (Alberta) Produit saisi dans l'entrepôt et retiré de la vente en ligne Aokeman Biaoge Amélioration de la performance sexuelle L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de sildénafil Wah Hing Chinese Ginseng Center 999, 36e rue NE, no 800G Calgary (Alberta) Wah Loong Chinese Herbs Ltd. 9650, boul. Harvest Hills N., no 1003 Calgary (Alberta) Wah Shun Chinese Herbs & Ginseng 25, Heritage Meadows Way SE Calgary (Alberta) Produit saisi au point de vente au détail Chong Cao Lu Bian Wan Amélioration de la performance sexuelle L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de sildénafil Wah Hing Chinese Ginseng Center 999, 36e rue NE, no 800G Calgary (Alberta) Produit saisi au point de vente au détail Chong Cao Lu Bian Wong Amélioration de la performance sexuelle L'analyse du produit (comprimés et capsules) par Santé Canada a révélé la présence de sildénafil dans les capsules Wah Hing Chinese Ginseng Center 999, 36e rue NE, no 800G Calgary (Alberta) Wah Shun Chinese Herbs & Ginseng 25, Heritage Meadows Way SE Calgary (Alberta) Produit saisi au point de vente au détail Chong Cao Shuang Shen Amélioration de la performance sexuelle L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de sildénafil et d'acétaminophène Wah Hing Chinese Ginseng Center 999, 36e rue NE, no 800G Calgary (Alberta) Wah Loong Chinese Herbs Ltd. 9650, boul. Harvest Hills N., no 1003 Calgary (Alberta) Wah Shun Chinese Herbs & Ginseng 25, Heritage Meadows Way SE Calgary (Alberta) Produit saisi au point de vente au détail Germany Black Ants (Sheng Jing Pian) Amélioration de la performance sexuelle L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de sildénafil et de ciprofloxacine Wah Hing Chinese Ginseng Center 999, 36e rue NE, no 800G Calgary (Alberta) Wah Loong Chinese Herbs Ltd. 9650, boul. Harvest Hills N., no 1003 Calgary (Alberta) Wah Shun Chinese Herbs & Ginseng 25, Heritage Meadows Way SE Calgary (Alberta) Produit saisi au point de vente au détail Germany Black King Kong (De Guo Hei Jin Gang) Amélioration de la performance sexuelle L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de sildénafil Wah Hing Chinese Ginseng Center 999, 36e rue NE, no 800G Calgary (Alberta) Wah Loong Chinese Herbs Ltd. 9650, boul. Harvest Hills N., no 1003 Calgary (Alberta) Produit saisi au point de vente au détail King Kung Fu Amélioration de la performance sexuelle L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de sildénafil Wah Hing Chinese Ginseng Center 999, 36e rue NE, no 800G Calgary (Alberta) Produit saisi au point de vente au détail Li Long Germany Black King Kong Amélioration de la performance sexuelle L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de sildénafil et de ciprofloxacine Wah Hing Chinese Ginseng Center 999, 36e rue NE, no 800G Calgary (Alberta) Wah Loong Chinese Herbs Ltd. 9650, boul. Harvest Hills N., no 1003 Calgary (Alberta) Produit saisi au point de vente au détail Lu Rong Sheng Jing Wan Amélioration de la performance sexuelle L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de sildénafil Wah Hing Chinese Ginseng Center 999, 36e rue NE, no 800G Calgary (Alberta) Wah Loong Chinese Herbs Ltd. 9650, boul. Harvest Hills N., no 1003 Calgary (Alberta) Produit saisi au point de vente au détail Lu Xie Shen Dan Amélioration de la performance sexuelle L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de sildénafil, de diclofénac et de glyburide Wah Hing Chinese Ginseng Center 999, 36e rue NE, no 800G Calgary (Alberta) Produit saisi au point de vente au détail Vigour 800 Amélioration de la performance sexuelle L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de sildénafil et de ciprofloxacine Wah Hing Chinese Ginseng Center 999, 36e rue NE, no 800G Calgary (Alberta) Wah Shun Chinese Herbs & Ginseng 25, Heritage Meadows Way SE Calgary (Alberta) Produit saisi au point de vente au détail



Images

Pour voir des photos de ces produits, veuillez consulter l'avis de sécurité en ligne.

