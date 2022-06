En faisant don de 25 000 $, le Fonds humanitaire des Métallos contribue à alléger la famine grandissante dans la corne d'Afrique





Par un don de 25 000 $, le Fonds humanitaire des Métallos (FHM) contribue aux efforts humanitaires face à la grave crise alimentaire qui touche l'Éthiopie, la Somalie, le Kenya et le Soudan du Sud.

Confrontée à des sécheresses sans précédent, la corne d'Afrique est en proie à une importante famine liée à des conflits locaux, la COVID-19, la crise climatique et aux répercussions de la guerre en Ukraine. Ces situations font grimper les prix des aliments et des marchandises, et aggravent la famine pour des millions de personnes dans une des régions les plus pauvres et vulnérables du monde.

« Les sécheresses sont inévitables, mais la famine peut l'être si les gouvernements et les acteurs du développement, de l'aide humanitaire, de la paix et du climat prennent rapidement des mesures préventives. Cependant, les leçons du passé n'ont pas été appliquées puisque plus de 44 millions de personnes ont besoin d'aide humanitaire dans ces quatre pays de l'Afrique de l'Est », a déclaré Marty Warren, président du FHM et directeur national pour le Canada du Syndicat des Métallos.

Le FHM versera 25 000 $ à OXFAM Canada pour fournir de l'aide immédiate, comme de l'eau propre pour réduire les risques de maladie et améliorer l'hygiène afin d'aider plus de 1,5 million de personnes. Grâce à des secours rapides et flexibles en argent, doublé d'un soutien à long terme, les collectivités pourront se procurer la nourriture nécessaire immédiatement.

« Les racines du FHM remontent à 1985, lorsque les Métallos ont témoigné leur solidarité aux Éthiopiens confrontés à la famine. Plus de trois décennies plus tard, il est vraiment troublant de constater qu'une situation semblable touche maintenant toute la région de la corne d'Afrique », a poursuivi Marty Warren.

« À mesure que la crise climatique s'intensifie et accroît les sécheresses, nous devons redoubler nos efforts en amont afin de prévenir la famine. »

Le Fonds humanitaire des Métallos est un organisme de bienfaisance enregistré qui fait la promotion du respect des droits humains et contribue à des projets de développement et des secours d'urgence dans les pays en développement et les collectivités au Canada. Les membres du Syndicat des Métallos y contribuent par le biais de clauses négociées dans le cadre de leurs conventions collectives. Dans certains cas, les employeurs versent des contributions équivalentes.

