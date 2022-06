Carbonleo reprend la gestion du Quartier DIX30





Le développeur et gestionnaire immobilier québécois vise à faire de la propriété brossardoise le coeur de la Rive-Sud de Montréal et la rendre encore plus accessible en développant son aspect piétonnier

MONTRÉAL, le 16 juin 2022 /CNW Telbec/ - Carbonleo annonce qu'ils redeviennent les gestionnaires du Quartier DIX30, le deuxième centre commercial multifonctionnel en importance au Canada. L'entreprise de développement et de gestion immobilière québécoise reprend ainsi la direction du complexe qu'elle a aidé à développer, il y a de cela 15 ans déjà. La gestion du Quartier DIX30, situé à Brossard, vient s'ajouter aux autres projets novateurs dirigés par Carbonleo et qui visent tous à répondre aux besoins des consommateur.rice.s d'aujourd'hui et demain.

« Nous sommes extrêmement fier.ère.s de redevenir les gestionnaires de cette propriété unique, » mentionne Nicolas Désourdy, vice-président exécutif & associé chez Carbonleo. « Le Quartier DIX30 est exactement le genre de propriété au potentiel extraordinaire qui nous inspire ici, chez Carbonleo ! », poursuit-il. « Nous visons à continuer de façonner le succès de la propriété de pair avec les locataires actuels. En plus d'améliorer sans cesse l'expérience vécue par le client, nous voulons faire du Quartier DIX30 le véritable coeur de la Rive-Sud de Montréal, et en faire un Pedestrian Oriented Development (POD) en collaboration avec la Ville de Brossard. Bientôt à deux pas de la nouvelle station du REM, le Quartier DIX30 rassemblera ainsi tout ce dont sa clientèle a besoin, à seulement quelques minutes à pied ! ».

L'équipe de Carbonleo devient ainsi responsable de la gestion complète du Quartier DIX30 et s'occupe dorénavant des opérations, de la location d'espaces, du développement et de la promotion de la propriété. L'équipe de gestion actuelle reste en place, alors que plusieurs de ses membres ont décidé de joindre Carbonleo.

À propos de Carbonleo

Fondée en 2012, Carbonleo est une entreprise de développement et de gestion immobilière québécoise à l'approche progressive, humaine, vibrante et fortement orientée sur l'expérience. Inspirée par les plus grands créateurs et les meilleures pratiques internationales, Carbonleo développe des projets immobiliers qui répondent aux aspirations des consommateur.rice.s d'aujourd'hui et de demain. Elle compte plus de 110 employé.e.s qui font preuve d'une belle créativité ainsi qu'une grande expertise opérationnelle. L'entreprise a de nombreux projets dans son portefeuille, incluant dorénavant le Quartier DIX30MC, RoyalmountMC, ainsi que l'hôtel et les résidences privées Four Seasons Montréal. www.carbonleo.com

À propos du Quartier DIX30

Le Quartier DIX30 est le deuxième plus grand centre commercial au Canada. Véritable destination tout-en-un, le complexe offre plus de 315 détaillants, restaurants et endroits de divertissement à découvrir, incluant des salles de spectacles. Le DIX30 accueille annuellement plus de 24 millions de visiteur.euse.s et détient plus de 180 marques québécoises en plus de soutenir la communauté créative locale. www.quartierdix30.com

SOURCE Carbonleo

Communiqué envoyé le 16 juin 2022 à 07:00 et diffusé par :