GC Aesthetics® se développe et étend ses activités au Brésil





GC Aesthetics® Inc. (GCA), la société privée de technologies médicales proposant des solutions reconstructives et esthétiques pour prendre soin de la santé des femmes, a exposé aujourd'hui ses projets de développement et d'expansion sur le marché brésilien, le second marché d'augmentation mammaire le plus important au monde.

GC Aesthetics® affiche un parcours exigeant et ambitieux pour repositionner la marque et son portefeuille et offrir une gamme de produits uniques, intelligents, dont l'innocuité a été cliniquement prouvée et qui répondent aux besoins des femmes et des chirurgiens brésiliens.

La stratégie de croissance brésilienne repose sur deux piliers. Tout d'abord, la commercialisation de l'ensemble des produits et solutions de GC Aesthetics® conçus pour offrir la meilleure expérience possible aux femmes dans le cadre de leurs démarches d'optimisation mammaire, avant, pendant et après l'intervention. Ce portefeuille unique ne fait pas que se démarquer dans le secteur tel qu'il est aujourd'hui, mais conforte également la position de leader de la société et ses projets pour passer de fabricant d'implants mammaires à fournisseur de solutions.

La croissance des revenus des activités brésiliennes de GC Aesthetics® est également liée au certificat ANVISA (Agence brésilienne de réglementation de la santé) tout juste obtenu pour la recommercialisation des implants mammaires The Round Collectiontm. Cet implant mammaire unique à surface microtexturée est l'option privilégiée par les chirurgiens au Brésil : 99 % des chirurgiens plastiques interrogés considèrent The Round Collectiontm comme un produit fiable en matière de sécurité et de performances.

« Selon notre étude la plus récente, l'innocuité prouvée à long terme et le type de microtexture unique sont les deux raisons principales pour lesquelles les chirurgiens plastiques brésiliens préfèrent les implants de The Round Collection par rapport à leurs concurrents. Nous sommes plus que ravis d'être de retour au Brésil avec ce produit, pour proposer aux patients un dispositif médical fiable, sûr et à l'efficacité prouvée à long terme. Les précommandes du produit ont excédé nos prévisions. Nous envisageons donc un brillant avenir à la pointe du secteur, au Brésil et dans le monde entier », a déclaré Carlos Reis Pinto, PDG de GC Aesthetics®.

« Chez GCA®, nous mettons tout en oeuvre pour faire progresser la science médicale esthétique et offrir des résultats commerciaux, opérationnels et cliniques exceptionnels qui nous permettent d'être choisis comme partenaires privilégiés des médecins et des chirurgiens du monde entier. Nous sommes ravis que les produits The Round Collectiontm soient recommercialisés au Brésil et nous avons hâte de présenter notre marque sous le nom de ONE GCA », a indiqué Ron Cosmas, directeur commercial de GCA®.

GC Aesthetics® sera présente pour le relancement du produit lors de la Jornada Paulista de Cirurgia Plástica qui se tient du 15 au 18 juin au WTC de São Paulo, au Brésil. Élaborés et conçus pour offrir des performances exceptionnelles, les implants mammaires The Round Collectiontm possèdent un profil d'innocuité à long terme sans précédent. Les produits The Round Collectiontm de GC Aesthetics® font partie de l'étude clinique européenne de long terme sur les implants mammaires affichant des résultats impressionnants à dix ans. Des données ont par ailleurs été récemment publiées concernant un suivi unique de dix-sept ans chez une patiente extrêmement satisfaite.

À propos de GC Aesthetics

GC Aesthetics est une société internationale de technologies médicales établie de longue date qui développe, fabrique et met sur le marché une gamme exhaustive de produits d'esthétique brevetés permettant aux patientes de se sentir en confiance et sereines au quotidien.

Durant ses 40 ans d'histoire, GCA s'est engagé à faire progresser la science de l'esthétique médicale et à fournir des implants pour l'augmentation et la chirurgie reconstructive mammaires. Nous avons vendu plus de trois millions d'implants dans 70 pays, et nos produits bénéficient de données cliniques à dix ans qui démontrent clairement leur exceptionnel profil d'innocuité et d'efficacité clinique.

La stratégie à intégration verticale de la société génère une performance clinique, opérationnelle et commerciale exceptionnelle, qui permet à GCA de fournir des produits compétitivement différenciés aux chirurgiens et aux patientes. Grâce à une culture d'innovation et d'engagement continus en faveur de la réactivité, GCA s'est imposé comme un chef de file des solutions d'esthétique médicale et comme le partenaire incontournable pour les patientes cherchant à améliorer leur qualité de vie.

