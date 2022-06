ValGenesis acquiert 4Tune Engineering et élargit son portefeuille de produits avec des plateformes logicielles de gestion des risques et de vérification continue des processus classées parmi les meilleures de leur catégorie





ValGenesis, Inc., leader du marché des systèmes de gestion du cycle de vie de validation d'entreprise (VLMS), a acquis 4Tune Engineering (4TE), une société basée au Portugal, un leader des sciences et technologies de la fabrication (MS&T) qui permettent aux entreprises des sciences de la vie les plus performantes au monde de modéliser leurs programmes de gestion des risques et d'améliorer les performances des processus tout au long du cycle de vie des BPF.

L'acquisition a été initiée lorsque la direction de ValGenesis a constaté la synergie stratégique des produits pour les clients nécessitant une plate-forme complète et plus intégrée tout au long du cycle de vie de la validation, axée sur Pharma 4.0. L'acquisition a été finalisée le 6 juin 2022.

Pionnier de la technologie de validation 100 % sans papier, avec 30 des 50 plus grandes entreprises mondiales des sciences de la vie utilisant ValGenesis VLMS comme système de référence pour leurs programmes de validation, ValGenesis a progressivement étendu sa vision du produit au-delà de la validation de base, vers une plate-forme holistique d'intelligence de la fabrication. L'acquisition de 4TE accélère cette vision. La plateforme avancée de gestion des risques de 4TE (iRISK Platform®), utilisée par 10 des 30 plus grandes entreprises mondiales du secteur des sciences de la vie, permet une gestion complète des risques tout au long du cycle de vie du produit. En outre, le système logiciel de vérification continue des processus de 4TE (iSEE plate-formetm) permet une surveillance en temps réel de Stade 3 pour la validation des processus et prend en charge les examens annuels de la qualité des produits (APQR). Le système de gestion du cycle de vie de validation (VLMS) de ValGenesis reste la norme de l'industrie pour la validation de Stade 2.

L'acquisition renforce également la présence de ValGenesis sur les marchés européens et LATAM et lui permet d'accéder à une équipe motivée et talentueuse. Le bureau de Lisbonne de 4TE continuera d'orchestrer les plans de développement et de mise sur le marché d'iRisk et d'iSee avec le soutien de ValGenesis.

« L'avenir n'a jamais été aussi prometteur pour les employés, les partenaires, les clients de ValGenesis et de 4TE et pour l'ensemble du secteur des sciences de la vie. Cette acquisition fait progresser notre stratégie Validation 4.0. La qualité des produits, le talent individuel de 4TE et sa passion pour les clients correspondent parfaitement à la culture d'entreprise de ValGenesis. Nous sommes impatients de voir le Prof. Dr. José Menezes et l'équipe talentueuse de 4TE rejoindre ValGenesis, cultivant davantage une culture commune d'innovation et générant encore plus de valeur pour nos clients ». déclare le Dr Siva Samy, PDG de ValGenesis. « Alors que Pharma 4.0 devient une réalité, nous continuons d'étendre notre feuille de route produit au-delà de la validation de base, motivés par de solides valeurs commerciales et un engagement envers les sciences de la vie », a-t-il déclaré.

La fonctionnalité complémentaire de leurs produits respectifs garantit un chevauchement minimal des produits. Cela présente une perturbation minimale et un avantage maximal pour les clients de ValGenesis et de 4TE. L'offre combinée est la plate-forme de « cycle de vie de validation » la plus complète du marché fournie par un seul fournisseur. Avec une équipe de développement unifiée, une feuille de route plus robuste et un portefeuille de services élargi, ValGenesis réalise sa vision qui est de devenir la norme de validation 4.0 de fait pour guider les entreprises du secteur des sciences de la vie dans leur parcours vers Pharma 4.0.

Le Prof. Dr. José C. Menezes, président et fondateur de 4Tune Engineering, a ajouté : « Nous sommes ravis de rejoindre ValGenesis. Nous partageons une vision similaire des défis et des solutions requis par l'industrie pharmaceutique, biopharmaceutique et les nouveaux médicaments thérapeutiques avancés, en termes de développement accéléré et d'approches robustes fondées sur la science et le risques afin de mieux servir les patients. Notre intégration à ValGenesis permettra à nos clients du monde entier d'accéder à des outils automatisés, systématiques et conviviaux pour les programmes de gestion du cycle de vie des risques et de la validation, afin d'améliorer les processus métier critiques dans les entreprises du secteur des sciences de la vie. Notre société unifiée accélérera également le développement et l'innovation de solutions prêtes pour l'avenir ciblant la gestion avancée du portefeuille de produits ».

À propos de ValGenesis

ValGenesis, Inc. est le créateur d'une plateforme logicielle innovante qui sert de base à la gestion des activités de validation basées sur la conformité dans les entreprises du secteur des sciences de la vie. ValGenesis est le fournisseur de la première application d'entreprise à gérer le processus de cycle de vie de validation de l'entreprise. Cette solution est entièrement conforme aux exigences 21 CFR Partie 11 et Annexe 11 de la FDA des États-Unis. En tant que première solution entièrement sans papier pour la gestion électronique de l'exécution et de l'approbation de la validation, ValGenesis a été sélectionnée par un comité d'examen par les pairs de l'industrie pour recevoir le prix Nouvelle technologie innovante de la Parenteral Drug Association (PDA) en 2005.

Pour plus d'informations, visitez www.valgenesis.com

Pour plus d'informations sur l'acquisition, visitez : https://www.valgenesis.com/4TE

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 14 juin 2022 à 22:15 et diffusé par :