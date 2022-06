TRM Labs acquiert la société britannique de formation en investigations cryptographiques CSITech





TRM Labs, la société de veille de la chaîne de blocs, annonce l'acquisition de CSITech, un leader mondial de la formation investigatrice en cryptographie et chaîne de blocs. CSITech ajoute pratiquement deux décennies d'expérience en formation investigatrice à la gamme d'outils et services de conformité de TRM destinés aux sociétés cryptographiques, aux agences gouvernementales et d'application de la loi, et aux institutions financières.

Le britannique CSITech propose une formation présentielle et en ligne sur les investigations relatives aux chaînes de blocs et aux cryptomonnaies. CSITech est reconnu comme la principale société de formation investigatrice de l'écosystème cryptographique et a formé des organismes internationaux d'application des lois sur les techniques d'investigation et les meilleures pratiques pour enquêter sur les crimes liés aux cryptomonnaies.

"TRM a pour mission d'apporter de la confiance et de la sécurité à l'économie crypto. Il est essentiel de fournir des outils et une formation de la plus haute qualité aux professionnels de l'application des lois et de la conformité, qui contribuent à la protection de cet écosystème", déclare Esteban Castaño, cofondateur et PDG de TRM Labs. "Nous sommes ravis des capacités de formation que Nick et son équipe d'experts nous permettront d'offrir à notre clientèle mondiale."

L'expertise de CSITech viendra étoffer l'actuel portefeuille de services de formation de TRM, qui comprend TRM Academy ? une vaste bibliothèque de cours numériques en libre-service à disposition de tous les clients TRM en tant que ressource complémentaire ? et divers cours de certification sur plusieurs journées conçus pour renforcer les compétences des professionnels, allant des spécialistes de la conformité qui découvrent le monde cryptographique jusqu'aux enquêteurs cryptographiques confirmés.

"Nous nous engageons à fournir la meilleure formation et certification à nos étudiants, clients et partenaires dans le cadre de notre mission de voir l'écosystème cryptographique devenir un environnement plus sûr et digne de confiance" , déclare Nick Furneaux, directeur général, CSITech.

"Nos formations de niveau professionnel s'adressent aux personnes disposant d'une solide base de connaissances, qui ont déjà suivi des cours et cherchent à acquérir les techniques et les compétences pour passer à la vitesse supérieure en termes de capacités, de services et de carrière."

M. Furneaux est un expert de renommée internationale sur la criminalistique de la chaîne de blocs et l'auteur d'Investigating Cryptocurrencies: Understanding, Extracting, and Analyzing Blockchain Evidence (2018). En 18 ans d'existence, CSITech s'est imposé comme le principal fournisseur de formations en investigations cryptographiques et compte les meilleurs agents d'application de la loi parmi ses anciens élèves. Ces derniers mènent actuellement certaines des enquêtes les plus médiatiques dans le secteur des cryptomonnaies, notamment des affaires impliquant des piratages de plateformes, des groupes de crime organisé et le non-respect des sanctions.

M. Furneaux déclare: "Depuis 2019, TRM Labs ne cesse d'innover pour construire des outils d'investigation de la chaîne de blocs destinés à l'écosystème crypto d'aujourd'hui. CSITech est ravi d'intégrer TRM pour sécuriser le système financier pour des milliards de personnes, et pour renforcer notre capacité à former la prochaine génération d'enquêteurs en cryptomonnaies". M. Furneaux et d'autres collaborateurs de CSITech rejoignent l'équipe Formation et Certifications de TRM, qui travaille en étroite collaboration avec l'équipe Investigations mondiales de TRM dirigée par Chris Janczewski, ancien agent spécial de l'IRS-Criminal Investigations (IRS-CI), qui a rejoint TRM en mars 2022.

"L'écosystème des cryptomonnaies évolue à un rythme effréné et oblige les enquêteurs et les dirigeants à se former et à se préparer pour faire face à l'ampleur de ce secteur", déclare Chris Janczewski, responsable de l'équipe Investigations mondiales, TRM. "Mon équipe et moi-même travaillons étroitement avec le programme Formation et Certifications de TRM pour veiller à ce que le contenu des cours continue de refléter la réalité du travail sur le terrain."

Le portefeuille de certifications de TRM comprend un éventail de cours sur plusieurs journées qui peuvent être suivis en ligne ou en présentiel: TRM Crypto Fundamentals Certification (TRM-CFC), TRM Certified Crypto Compliance Specialist (TRM-CCS), TRM Certified Investigator (TRM-CI) et TRM Advanced Crypto Investigator (TRM-ACI). Pour plus d'informations et pour réserver des cours individuels ou en groupe, rendez-vous sur le site de TRM en cliquant ici.

