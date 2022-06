Mise-à-jour des activités de Sirios pour l'été 2022





MONTRÉAL, 14 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les dirigeants de Ressources Sirios inc. (TSX-V: SOI) ont le plaisir de d'annoncer une mise-à-jour des travaux en cours présentement en lien avec ses deux principaux projets, les propriétés aurifères Cheechoo et Aquilon.



CHEECHOO :

La mise-à-jour du modèle géologique de Cheechoo incluant les derniers résultats de forage a été complétée. Le mandat de mise-à-jour de l'estimation des ressources minérales sera donc prochainement octroyé à une firme d'ingénierie.

Une équipe de construction est présentement sur le site du camp Cheechoo afin d'améliorer les infrastructures du camp. Ces améliorations augmenteront les capacités d'hébergement du camp, permettant ainsi d'accroître l'ampleur des activités d'exploration et de développement futures.

Une autre équipe de construction de chemins forestiers est également sur place afin d'améliorer le chemin d'accès du projet Cheechoo, ce qui va permettre d'augmenter l'efficacité et la rapidité de la logistique pour les programmes d'exploration et de développement à venir.

Des travaux de prospection seront réalisés au cours des mois de juin et juillet 2022 dans le secteur à l'est de la fosse conceptuelle de 2020 afin de prolonger la nouvelle zone aurifère qui avait été recoupée dans les roches méta-sédimentaires lors de la campagne de forage de l'été 2021 (réf. communiqué du 14/12/2021). Les roches méta-sédimentaires qui entourent le gîte Cheechoo demeurent une unité géologique peu explorée jusqu'à maintenant et elles seront donc ciblées en priorité cet été.

Finalement, des échantillons typiques de la minéralisation aurifère de Cheechoo seront prélevés afin de réaliser de nouveaux tests métallurgiques dans le but de déterminer le procédé de traitement optimal pour le gîte Cheechoo.

AQUILON :

Une équipe de géologues de Sirios est présentement sur place sur la propriété Aquilon afin de procéder à la description complète et uniformisée (« relogage ») des carottes de forage historiques du projet. Les informations résultant de ce programme de relogage vont permettre la réalisation d'une nouvelle modélisation basée sur les nouvelles données structurales recueillies en septembre 2021. Cette mise-à-jour de la modélisation géologique de la propriété Aquilon représente une des premières étapes d'un programme d'exploration systématique s'étalant jusqu'en 2024.

À propos de la propriété Cheechoo

La propriété aurifère Cheechoo est détenue à 100% par Sirios et est constituée de 225 claims couvrant une superficie de 118 km2, répartis en trois blocs non contigus. Elle est située à Eeyou Istchee Baie-James, au Québec, à moins de 9 km de la mine d'or Éléonore de Newmont et est facilement accessible par route en toute saison. La dernière estimation de ressources du projet (octobre 2020) a délimité des ressources présumées de 2,0 millions d'onces d'or contenues dans 93,0 millions de tonnes à 0,65 g/t Au, avec un potentiel important d'augmentation de ces ressources (BBA, P-L. Richard, P. Geo.; J. Torrealba, P. Eng.; D. Evangelista, P. Eng., NI 43-101 Technical Report, Mineral Resource Estimate Update for The Cheechoo Project, 31/10/2020).

À propos de la propriété Aquilon

La propriété aurifère Aquilon est détenue à 100% par Sirios et est constituée de 140 claims couvrant une superficie de 68 km2. Elle est située à Eeyou Istchee Baie-James, au Québec, à 10 km au sud de la centrale hydroélectrique Laforge-1 et est facilement accessible par route en toute saison. Jusqu'à présent, 32 indices aurifères ont été découverts sur la propriété. Certaines intersections de forage du projet Aquilon sont parmi les plus hautes teneurs obtenues au Québec, incluant 12 906,5 g/t Au sur 0,20 m (indice Lingo), 3 527,4 g/t Au sur 0,40 m (indice Moman) et 133,67 g/t Au sur 0,82 m (indice Fleur-de-Lys) (réf. communiqués du 26/06/2008 et du 19/01/2011).

Roger Moar, géo., et Dominique Doucet, ing., personnes qualifiées selon la Norme 43-101 ont préparé et vérifié les informations techniques de ce communiqué de presse, et ont révisé la version finale du texte.

À propos de Sirios

Pionnière dans la découverte de gîtes aurifères significatifs à Eeyou Istchee Baie-James au Québec, Canada, Ressources Sirios inc. se concentre principalement sur sa découverte d'or Cheechoo tout en explorant activement le haut potentiel aurifère de ses autres propriétés.

Contactez :

Dominique Doucet, ing., président

Tél. : (514) 918-2867

[email protected]

Site web : www.sirios.com

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables basés sur les attentes, les estimations et les prévisions à la date du présent communiqué de presse. Les énoncés prospectifs comportent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les évènements, les résultats, la performance, les prévisions et les occasions réels diffèrent de façon importante de ceux exprimés ou présumés par ces énoncés prospectifs. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de façon importante de ceux indiqués dans ces énoncés prospectifs comprennent notamment, mais sans y être limités, les suivants : des coûts d'investissement et d'exploitation qui diffèrent de façon importante des estimations; la nature provisoire des résultats des tests métallurgiques; les retards ou échecs dans l'obtention des approbations gouvernementales, environnementales ou autres requises; les incertitudes liées à la disponibilité et aux coûts des financements nécessaires à l'avenir; les variations sur les marchés des capitaux; l'inflation; les fluctuations des prix des métaux; les retards dans le développement du projet; les autres risques liés à l'industrie de l'exploration minière et de la mise en valeur et les risques énoncés dans les documents publics de la société déposés sur SEDAR au www.sedar.com. Bien que la société soit d'avis que les hypothèses et facteurs utilisés dans la préparation des énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué soient raisonnables, les lecteurs ne devraient pas accorder une importance indue à cette information, laquelle n'est valable qu'à la date du présent communiqué, et aucune assurance ne peut être donnée que ces évènements se produiront ou se produiront dans les délais mentionnés. La société n'a aucune intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit suite à de nouvelles informations, des évènements futurs ou autres, sauf tel que requis par la législation applicable.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les Règles de la bourse de croissance TSX-V) ne peuvent être tenus responsables de l'exactitude ou de la véracité du présent communiqué.

Communiqué envoyé le 14 juin 2022 à 09:00 et diffusé par :