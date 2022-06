Servify lance Samsung Care+ for Business au Canada





Servify, une plateforme mondiale d'expérience en propriété des produits à intelligence artificielle, a annoncé son partenariat avec Samsung Electronics Canada dans le but de déployer son plan de protection premium pour les appareils d'entreprise : Samsung Care+ for Business. Le service est conçu exclusivement pour les entreprises et les clients gouvernementaux nationaux.

Après un lacement réussi l'an dernier sur le marché américain où le programme Samsung B2B a été bien reçu, le partenariat s'étend désormais au marché canadien qui est en passe de voir plus de 90 % des canadiens devenir natifs numériques d'ici 2023.*

Alors que le télétravail est passé de la « nouvelle normalité » au « statu quo » au cours des deux dernières années, les entreprises ont constaté une dépendance accrue vis-à-vis des appareils mobiles pour le travail et s'inquiètent des défis que cela pose en matière de continuité des activités. Pour résoudre ce problème, Samsung Care+ for Business s'apprête à fournir une solution complète de protection des appareils pour maximiser la productivité des entreprises.

Servify sera responsable de la gestion et de l'administration globales du programme, ainsi que de l'intégration système avec les partenaires de réparation autorisés de Samsung. En mobilisant la plateforme d'expérience en propriété des produits post-ventes de Servify, Samsung s'apprête à assurer une protection avec une durée de couverture combinée pouvant aller jusqu'à 3 ans.**

Avantages pour les entreprises Un parcours de réclamations numériques entièrement automatisées Une fonction de gestion de contrat (le client peut se connecter et consulter des détails tels que la date de début/fin, la couverture, l'appareil couvert, etc.) Une fonction de téléchargement en masse des réclamations

« Nous sommes ravis d'avoir établi un partenariat avec Samsung pour son programme B2B au Canada. Notre alliance continue avec Samsung couvre plusieurs régions dont les États-Unis, l'Europe de l'Est, l'Arabie Saoudite, les Émirats arabes unis et l'Inde, ce qui confirme la confiance de Samsung en nos capacités », a déclaré Sreevathsa Prabhakar, fondateur de Servify.

« Les entreprises actuelles réalisent des investissements importants dans les appareils, et nous pensons qu'il est de notre devoir de les aider à se préparer aux problèmes éventuels à l'aide d'outils de gestion des appareils automatisés et transparents. La plateforme Samsung Care+ for Business, activé pat la plateforme de Servify et étayé par les services de réparation autorisés de Samsung pour la protection des dommages physiques et de l'intrusion de liquides, sera avantageuse pour les entreprises, car celles-ci doivent anticiper le moment où les appareils arrivent en fin de vie, déterminer s'ils sont vulnérables aux failles de sécurité, et résoudre une foule d'autres problèmes avant qu'ils n'entraînent des retards opérationnels », a ajouté Steven Cull, directeur de la gestion des produits mobiles, des services et de la stratégie chez Samsung Canada.

Samsung Care+ for Business offre à ses clients un plan de protection sans souci, un service certifié Samsung garanti et une procédure sans tracas pour les réclamations et l'assistance technique.

** La garantie limitée du fabricant est de 1 an plus jusqu'à 2 ans d'extension de garantie - pour un total de 3 ans de garantie. Disponible sur certains appareils Samsung, y compris les appareils des séries Galaxy XCover et Tab Active. Pour les demandes de service relatives à des dommages physiques et à l'intrusion de liquides, deux (2) réclamations couvertes sont autorisées par période de 12 mois pendant la durée de Samsung Care+ for Business.

À propos de Samsung

Samsung Electronics Canada inspire les Canadiens à réaliser leur plein potentiel grâce à un écosystème transformateur de produits et de services qui apportent l'innovation et une conception particulière à chaque aspect de leur vie connectée. La société redéfinit les univers des téléviseurs, des smartphones, des appareils portables, des tablettes et des appareils numériques. En 2022, Samsung a été classée parmi les « Entreprises les plus réputées » du Canada dans l'Étude de Léger sur la réputation des entreprises. Dédiées à faire une différence dans la vie des Canadiens, les initiatives de dons d'entreprise primées de Samsung soutiennent l'éducation publique et les questions liées à la santé dans les communautés du pays. Pour en savoir plus, veuillez consulter www.Samsung.ca.

À propos de Servify

Servify intègre plusieurs marques FEO et leur écosystème de vente et de service, dans sa plateforme de gestion du cycle de vie des appareils, pour offrir une expérience de service après-vente, de premier ordre. Fondée en 2015, Servify, dont le siège est basé en Inde, a étendu sa portée à de multiples pays à travers le monde, en s'associant à plus de 75 marques FEO, notamment de grandes marques d'appareils mobiles, de détaillants, de distributeurs, d'assureurs, de fournisseurs de services et d'opérateurs. La plateforme Servify traite plus de 3 millions de transactions par mois, avec plus de 250 000 utilisateurs de sa plateforme, dont des détaillants, des centres de service, des centres de contact et des équipes administratives dans le monde entier, au service de millions de consommateurs.

Un complément d'information sur Servify est disponible à l'adresse www.servify.tech.

