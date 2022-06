Partenariat avec Brand Institute pour le développement d'un nom de marque pour un médicament approuvé par la Commission européenne pour le traitement du prurit modéré à sévère chez les patients hémodialysés





MIAMI, 14 juin 2022 /PRNewswire/ -- Le Brand Institute est fier d'annoncer qu'il a travaillé avec Vifor Pharma au développement du nom de marque KAPRUVIA® (difelikefalin), une injection utilisée pour traiter le prurit (démangeaisons) modéré à sévère associé à la maladie rénale chronique chez les patients adultes sous hémodialyse.

KAPRUVIA® a été développé par Vifor Pharma et Cara Therapeutics et est le premier traitement disponible en Europe pour le traitement du prurit associé à l'IRC. La Commission européenne a accordé une autorisation de mise sur le marché de KAPRUVIA® dans tous les États membres de l'Union européenne, en Islande, au Lichtenstein et en Norvège. KAPRUVIA® a été précédé de l'approbation de KORSUVAtm par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour la même indication.

« Toute l'équipe du Brand Institute et du Drug Safety Institute félicite Vifor Pharma et Cara Therapeutics pour l'approbation du KAPRUVIA par la CE », a déclaré James L. Dettore, président et directeur général du Brand Institute.

À propos du Brand Institute et de la Drug Safety Institute, notre filiale en propriété exclusive chargée de la réglementation.

Brand Institute est le leader mondial du développement de noms pharmaceutiques et de noms liés aux soins de santé, avec un portefeuille de plus de 3 800 noms de marques de soins de santé commercialisés, 1 200 noms non exclusifs USAN/INN pour 1 100 clients. La société participe chaque année à plus de 75 % des approbations de marques pharmaceutiques et de noms communs dans le monde avec les fabricants de produits de santé. Le Drug Safety Institute est composé d'anciens responsables de la réglementation de la dénomination des organismes de santé gouvernementaux mondiaux, notamment la Food and Drug Administration (FDA), l'Agence européenne des médicaments (EMA), Santé Canada (SC), l'American Medical Association (AMA) et l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Ces experts en réglementation ont cosigné les lignes directrices sur l'examen des noms avec leurs organismes respectifs, et bon nombre d'entre eux ont la charge d'approuver (ou de rejeter) les demandes de marque. Travaillant désormais pour une entreprise privée, ces professionnels fournissent aux clients du Brand Institute des conseils de pointe en matière de sécurité des noms de médicaments (c'est-à-dire la prévention des erreurs de médication), de conditionnement et d'étiquetage.

