nShift lance des partenariats avec de nouveaux transporteurs afin d'aider les entreprises à prospérer et à créer de meilleures expériences client





Le réseau de nShift atteint ainsi 1 000 transporteurs, permettant aux clients de proposer davantage d'options de livraison et d'augmenter leur couverture géographique

LONDRES, 14 juin 2022 /PRNewswire/ -- Le leader mondial de la gestion de la livraison a renforcé ses capacités, sa flexibilité et sa couverture géographique en ajoutant de nouveaux partenaires de livraison cruciaux à son réseau de transporteurs. nShift peut désormais connecter ses clients à plus de 1 000 prestataires de livraison, faisant de son réseau de transporteurs le plus grand du monde.

Lorsqu'elles prennent en charge l'expérience de livraison, les entreprises doivent s'assurer de proposer des options de livraison appropriées, que ce soit pour elles-mêmes ou pour leurs clients. Grâce aux solutions de gestion des livraisons de nShift, les clients peuvent accéder à un large éventail de transporteurs, configurer rapidement de nouveaux transporteurs sur le système et automatiser le processus de réservation et d'impression.

nShift est en constante réévaluation et expansion afin d'offrir ce qu'il y a de mieux à ses clients dans un secteur en perpétuelle évolution. Les nouveaux transporteurs ajoutés au réseau nShift apportent une véritable innovation sur le marché des transporteurs, permettant aux clients :

d'inclure des livraisons instantanées dans leur paiement en ligne,

d'améliorer la gamme de services de transport,

de proposer une plus large gamme d'options de livraison sur le « dernier tronçon ».

Les transporteurs ajoutés au réseau permettent également aux clients de nShift d'étendre plus facilement leur couverture géographique. Le réseau de nShift relie pratiquement tous les principaux transporteurs d'Europe ainsi que de nombreux leaders locaux. Des transporteurs ont également été récemment ajoutés aux États-Unis et au Canada.

Johan Hellman, vice-président « Produits et transporteurs » chez nShift, déclare : « Des options de livraison appropriées sont essentielles pour créer la meilleure expérience client qui soit. En augmentant le nombre de transporteurs disponibles dans notre réseau, nous permettons à nos clients d'offrir une plus grande diversité d'options de livraison et d'augmenter leur couverture géographique. »

« Mais un réseau de plus de 1 000 transporteurs n'est pas aussi vaste par souci de taille. Bon nombre de nos nouveaux partenaires créent des capacités de livraison supplémentaires pour nos clients et leur permettent de mieux servir les consommateurs. Quel que soit le besoin de livraison, nShift reste le mieux placé pour aider les clients à expédier leurs marchandises plus sereinement et intelligemment. »

À propos de nShift

Créé en 2021, nShift est le premier fournisseur mondial de solutions de gestion de la livraison dans le cloud permettant une expédition et un retour fluides de près d'un milliard de colis par an dans 190 pays. Le logiciel de nShift est utilisé partout dans le monde par les expéditeurs du monde du commerce en ligne, de la vente au détail, de la fabrication et de la logistique tierce partie. Le siège de la société est basé à Londres et à Oslo. Elle compte plus de 500 employés répartis dans des bureaux en Suède, en Finlande, en Norvège, au Danemark, au Royaume-Uni, en Pologne, aux Pays-Bas, en Belgique et en Roumanie.

