Sayona dévoile son Rapport de responsabilité sociale d'entreprise





Faits saillants

Sayona renforce ses relations avec les communautés

L'entreprise progresse rapidement vers l'obtention de la certification Ecologo

L'équipe s'affaire aux travaux préparatoires à la mise en place d'un système de gestion environnemental (SGE)

Les investissements pour la relance de Lithium Amérique du Nord ont entraîné des retombées locales de plus de 1 000 000 $ à ce jour

LA MOTTE, QC, le 13 juin 2022 /CNW Telbec/ - À l'occasion de la Conférence annuelle de la Prospectors & Developers Association of Canada, Sayona a dévoilé son tout premier Rapport de responsabilité sociale d'entreprise 2021. Ce rapport, disponible en ligne sur le site www.sayona.ca/developpement-durable fait état des activités, des réalisations et des initiatives de l'entreprise au Québec au cours de la dernière année en matière de développement durable, de relations avec les communautés et de santé et sécurité.

Sayona s'engage à ce que ses projets soient des éléments de fierté pour ses communautés d'accueil et l'ensemble du territoire du Québec où elle mène ses activités et c'est dans une approche de développement durable, de respect des communautés et de l'environnement qu'elle désire contribuer à la lutte aux changements climatiques et à l'électrification des transports.

« L'année 2021 a été exceptionnelle à tous égards pour Sayona. Grâce aux efforts investis par nos équipes de l'Abitibi-Témiscamingue et de l'Eeyou Istchee Baie-James, les véhicules électriques qui sillonneront les routes de l'Amérique du Nord dans les prochaines années seront propulsés par le lithium d'ici », a déclaré M. Guy Laliberté, chef de la direction de Sayona inc.

« Au cours de la dernière année, Sayona a pris l'engagement ferme de collaborer avec toutes les communautés au sein desquelles nous sommes présents pour qu'elles deviennent de véritables partenaires et retirent des bénéfices tangibles de ces activités. Cet engagement s'est concrétisé par des action structurantes pour les collectivités et nous multiplierons nos efforts en ce sens au cours de la prochaine année », a souligné Mme Cindy Valence, cheffe de la direction développement durable.

À propos de Sayona

Sayona inc., dont le siège social est à La Motte en Abitibi-Témiscamingue, se consacre à l'exploration et à la mise en valeur de dépôts de lithium, la matière première entrant dans la fabrication des batteries au lithium. L'entreprise a vu le jour en 2016, et travaille au développement de divers projets au Québec. Elle a fait récemment l'acquisition de Lithium Amérique du Nord, qui deviendra une pièce maîtresse du pôle lithium qu'elle souhaite implanter en Abitibi- Témiscamingue. Sayona a également fait l'acquisition de la mine Moblan et du projet Lac-Albert sur le territoire Eeyou Istchee Baie-James. L'entreprise détient actuellement 35 % de la ressource lithium en Amérique du Nord, la plaçant en tête de file de l'exploitation et de l'opération de mines de lithium sur le continent.

SOURCE Sayona Inc.

Communiqué envoyé le 13 juin 2022 à 16:12 et diffusé par :