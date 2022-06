Coupe Centraide 2022 : 235 000 $ au profit de la réussite des jeunes





MONTRÉAL, le 13 juin 2022 /CNW Telbec/ - La Coupe Centraide présentée par BMO Groupe financier était de retour au Stade Saputo les 11 et 12 juin derniers. Près de 500 employés se sont retrouvés sur la pelouse du CF Montréal pour défendre les couleurs de leur entreprise lors de la 9e édition de ce tournoi de soccer caritatif. L'événement a permis de recueillir 235 000 $ au profit de la réussite des jeunes. Les fonds récoltés par Centraide du Grand Montréal et par la Fondation Impact de Montréal serviront à appuyer des programmes qui préviennent le décrochage scolaire, favorisent une vie active et améliorent la qualité de vie des jeunes et de leur famille.

« Après deux ans sans pouvoir tenir d'événements de collecte de fonds en présentiel, nous étions heureux d'être de retour sur le terrain du Stade Saputo afin de faire vivre une expérience unique aux employés des entreprises qui nous supportent. Les gens ont besoin de se retrouver pour faire une différence pour leur communauté. Nous remercions chaleureusement les organisations de s'être prêtées au jeu pour soutenir les jeunes provenant de milieux défavorisés », a déclaré Claude Pinard, président et directeur général de Centraide du Grand Montréal.

"Nous sommes fiers de renouer avec cet événement rassembleur qui permet à notre fondation de poursuivre sa mission. Les fonds récoltés permettront d'améliorer la qualité de vie dans les quartiers, de favoriser l'insertion sociale et d'encourager les jeunes à demeurer actifs. C'est en aidant que l'on gagne du terrain sur le plan de leur réussite. C'est en nous unissant que nous pouvons bâtir un grand Montréal plus fort et plus prospère », a ajouté Véronique Fortin, directrice exécutive de la Fondation Impact de Montréal.

La Coupe Centraide 2022 a été remportée par le Mouvement Desjardins pour le niveau élite et la Ville de Montréal pour le niveau récréatif. Les gagnants ont affronté durant la fin de semaine des équipes de Banque Nationale, CAE, Hydro-Québec, iA Groupe Financier, Laboratoires Omega, Pratt & Whitney Canada.

L'équipe récréative du Mouvement Desjardins a gagné le ballon de l'honneur qui récompense chaque année les joueurs ayant le meilleur esprit sportif.

L'événement a été rendu possible grâce à la participation de partenaires, tels que Stade Saputo, BMO Groupe financier, Tim Hortons, Saputo, METRO et Courchesne Larose. La Coupe Centraide a permis de récolter depuis sa création plus de 2,7 M$.

À propos de Centraide du Grand Montréal?

Véritable acteur de changements, Centraide du Grand Montréal intervient sur le territoire de Laval, de Montréal et de la Rive-Sud. Il soutient annuellement un réseau de 350 organismes et projets collectifs. Centraide reçoit l'appui d'entreprises et d'organisations, ainsi que du grand public. Il investit les fonds recueillis à la suite d'analyses des besoins réalisées dans chacun des quartiers et des communautés du territoire. Il met en place des stratégies et des actions pour briser le cycle de la pauvreté et de l'exclusion sociale afin d'améliorer les conditions de vie des personnes en situation de vulnérabilité. Plus de 800 000 personnes sont rejointes chaque année par les organismes appuyés par Centraide du Grand Montréal.

À propos de la Fondation Impact de Montréal

Depuis sa création en 2013, la Fondation Impact de Montréal est très engagée dans sa communauté. Sa mission est d'organiser et de soutenir des activités en vue d'améliorer la qualité de vie d'enfants et de familles provenant de milieux défavorisés.

Elle fournit notamment des installations sportives afin de promouvoir la pratique de l'activité physique, l'adoption de saines habitudes de vie en étant plus actif et l'insertion sociale.

Par ailleurs, la Fondation complètera cet été la construction d'un nouveau mini-terrain multisport au parc du Moulin, dans le quartier Saint-François, à Laval. Il s'agira du quatrième mini-terrain inauguré par la fondation, après ceux du parc Champdoré, dans le quartier Saint-Michel en 2018, du parc Joe-Beef, dans le quartier Pointe-Saint-Charles en 2019 et du parc Paul-André-Potvin, à Shawinigan en 2021.

Pour en apprendre davantage sur nos activités, rendez-vous sur : fondation.impactmontreal.com

