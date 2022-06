Le premier ministre renforce les partenariats sur l'action climatique, la démocratie, l'égalité des sexes et la croissance économique au Sommet des Amériques





LOS ANGELES, le 10 juin 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a conclu aujourd'hui sa participation au neuvième Sommet des Amériques à Los Angeles, en Californie, où il s'est joint aux dirigeants de l'hémisphère pour s'attaquer aux principaux défis de notre époque, notamment la lutte contre les changements climatiques et la promotion de l'égalité des sexes, tout en favorisant une croissance économique qui profite à tous.

Dans le cadre du Sommet, le premier ministre a rencontré ses homologues pour explorer des moyens concrets de relever les défis auxquels sont confrontées les Amériques. Les dirigeants mondiaux ont convenu de travailler ensemble pour soutenir des institutions démocratiques fortes, prendre des mesures climatiques ambitieuses, favoriser le commerce et la croissance économique au profit de tous, faire progresser l'égalité des sexes et les droits LGBTQI, et soutenir les soins de santé, en particulier pour les femmes et les filles et pour les personnes les plus vulnérables.

Les dirigeants ont également condamné l'invasion illégale de l'Ukraine par la Russie et ont convenu de travailler en étroite collaboration avec leurs partenaires des Amériques et du monde entier pour continuer d'exiger des comptes de la Russie et de soutenir les Ukrainiens, notamment ceux qui ont été déplacés. La guerre que Poutine a choisi de mener a fait grimper les prix de l'essence et de la nourriture, ce qui entraîne une augmentation du coût de la vie et de la crainte de la précarité alimentaire dans les populations du monde entier, y compris en Amérique latine et dans les Caraïbes.

De plus, le premier ministre a annoncé aujourd'hui des initiatives d'une valeur de plus de 145 millions de dollars pour aider les pays d'Amérique latine et des Caraïbes à améliorer la vie de leurs citoyens. Ces initiatives visent notamment à promouvoir l'égalité des sexes; à mettre en valeur et à protéger la démocratie; à lutter contre les changements climatiques; à améliorer l'accès aux technologies numériques tout en luttant contre la désinformation; et à améliorer les soins de santé et la gestion des pandémies. Par exemple, nous soutenons de bons emplois pour les femmes et des peuples autochtones au Pérou, tout en réduisant la déforestation de l'Amazonie par le biais de l'Amazon Business Alliance.

Ces initiatives comprennent un financement supplémentaire de 26,9 millions de dollars pour des projets en matière de migration et de protection dans les Amériques visant notamment à apporter un soutien aux réfugiés vénézuéliens et à financer la lutte contre la traite de personnes. En plus de ce financement, le premier ministre a annoncé d'autres mesures prises par le Canada pour faire face à la crise de la migration irrégulière. Le Canada a notamment adhéré à la Déclaration de Los Angeles sur la migration et la protection. De plus, il soutiendra les efforts de promotion et de recrutement déployés dans le cadre du Programme d'immigration francophone du Canada; accueillera plus de 50 000 travailleurs agricoles en provenance du Mexique, du Guatemala et des Caraïbes en 2022; et augmentera le nombre cible de réfugiés en provenance des Amériques qui seront réinstallés au Canada, comptant accueillir jusqu'à 4 000 personnes d'ici 2028.

De plus, le premier ministre a rencontré le président des États-Unis, Joe Biden, pour discuter d'un large éventail de priorités communes allant de la croissance économique et l'action climatique, à la réponse aux menaces que la désinformation fait peser sur la démocratie. Les dirigeants ont mis en relief les progrès réalisés dans le cadre du Plan d'action conjoint pour la collaboration dans le domaine des minéraux critiques et ont réitéré l'importance de travailler ensemble pour renforcer la sécurité énergétique des deux pays et continuer de promouvoir et de renforcer les liens en matière de commerce et d'investissement. De plus, le premier ministre a dit appuyer le Partenariat des Amériques pour la prospérité économique mis de l'avant par le président Biden. Il s'agit d'un nouveau cadre de coopération économique dans les Amériques visant à assurer une croissance économique dans la région, à créer de bons emplois pour la classe moyenne et à réduire les inégalités économiques.

Le Canada, de concert avec l'Argentine, le Brésil, le Mexique et les États-Unis, prend des mesures pour bâtir des systèmes alimentaires mondiaux plus résilients, sûrs et sains en vue de l'avenir, notamment en réponse à la hausse des prix des aliments et au risque de la précarité alimentaire attribuables à l'invasion illégale de l'Ukraine par la Russie et à la multiplication des phénomènes météorologiques extrêmes. À cette fin, les dirigeants se sont engagés à promouvoir de meilleures pratiques pour accroître le rendement des cultures, améliorer le commerce alimentaire, gérer les sanctions afin de garantir la libre circulation des aliments, continuer d'offrir une aide humanitaire aux personnes les plus vulnérables, soutenir les systèmes qui favorisent l'autosuffisance alimentaire et promouvoir l'usage optimal des fertilisants.

Citation

« Le Canada attache une grande importance aux partenariats étroits qu'il entretient depuis longtemps avec les pays des Amériques. Ces partenariats jouent un rôle essentiel dans l'amélioration de la vie des gens, car ils favorisent une croissance économique qui profite à tous et contribuent à la promotion de l'égalité des sexes et à la lutte contre les changements climatiques. Lors de ce Sommet des Amériques productif, nous avons renouvelé notre engagement à poursuivre notre collaboration afin de bâtir tous ensemble un avenir meilleur pour l'avenir des peuples de cet hémisphère. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

Le Sommet des Amériques réunit des dirigeants d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud et des Caraïbes qui viennent y discuter de défis importants et de priorités communes, notamment la promotion de mesures visant à lutter contre les changements climatiques et à faire avancer l'égalité des sexes et la relance suivant la pandémie.

des Amériques réunit des dirigeants d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud et des Caraïbes qui viennent y discuter de défis importants et de priorités communes, notamment la promotion de mesures visant à lutter contre les changements climatiques et à faire avancer l'égalité des sexes et la relance suivant la pandémie. Le premier ministre a tenu des rencontres bilatérales avec les dirigeants de l'Argentine, de la République dominicaine, de la Jamaïque et de la Barbade .

Barbade Après leur rencontre, le premier ministre Trudeau et la première ministre de la Barbade , Mia Mottley , ont fait paraître une déclaration commune énonçant leur engagement à bâtir un avenir durable, résilient et équitable au moyen des Objectifs de développement durable .

Barbade Objectifs de développement durable Il a également participé à des réunions informelles avec les Bahamas et le Pérou .

Pérou Le premier ministre a tenu une rencontre bilatérale avec Nancy Pelosi , présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, pendant laquelle ils ont discuté d'enjeux bilatéraux communs, dont les crédits d'impôt pour véhicules électriques, les droits compensateurs sur le bois d'oeuvre résineux canadien et la protection des chaînes d'approvisionnement des deux côtés de la frontière. La présidente était accompagnée de membres du Congrès américain.

Pelosi d'oeuvre En marge du Sommet, le premier ministre a été l'hôte d'une discussion en table ronde avec des partenaires de l'hémisphère qui ont à coeur de collaborer et de faire avancer leurs objectifs communs à l'égard de la protection de la démocratie, de la lutte contre les changements climatiques et de la promotion de l'égalité des sexes. Les dirigeants de la Barbade , du Bélize , du Chili, de l'Équateur et de la Jamaïque ont réfléchi aux meilleures stratégies pour mieux protéger la démocratie et ont exploré d'éventuels domaines de coopération.

Barbade Bélize Jamaïque Le Canada a également coparrainé la Déclaration des Amériques pour la protection de l'océan, une initiative chilienne visant à établir un plan de travail pour collaborer au renforcement de la conservation de l'océan. La Colombie, le Costa Rica , l'Équateur, le Mexique, le Panama , le Pérou et les États-Unis se sont également joints à cette initiative.

a également coparrainé Amériques Pérou En Californie , le Canada a signé un protocole de coopération sur l'action climatique et la protection de la nature, lequel montre notre ferme engagement à combattre les changements climatiques et à prévenir la perte de la biodiversité. Le gouverneur de la Californie et le premier ministre ont fait une déclaration commune sur le travail qu'ils feront en partenariat pour veiller à la qualité de l'air et de l'eau, à de bons emplois et à la santé des communautés au Canada et en Californie .

Californie partenariat Californie Le premier ministre a également tenu des rencontres bilatérales avec le président de General Motors International, Shilpan Amin , et le chef de la direction d'Alphabet et de Google, Sundar Pichai .

Avant d'assister au Sommet, le premier ministre a visité le quartier général du NORAD au Colorado , où il a rencontré de hauts dirigeants civils et militaires afin de resserrer la collaboration avec les États-Unis en faveur d'une défense forte de l'Amérique du Nord. Il était accompagné de la ministre de la Défense nationale, Anita Anand .

Produits connexes

Liens connexes

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Communiqué envoyé le 10 juin 2022 à 21:57 et diffusé par :