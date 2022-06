Minto Group contribue 250 000 $ au nouveau Carrefour santé d'Orléans





OTTAWA, ON, le 9 juin 2022 /CNW/ - Le Minto Group a fait un don de 250 000 $ à la Fondation Montfort en tant que partenaire « bâtisseur » en appui au développement du programme de santé mentale et de bien-être au nouveau Carrefour santé d'Orléans (CSO).

Situé à l'intersection du chemin Mer-Bleue et du boulevard Brian Coburn, le Carrefour santé d'Orléans offre aux résidents de l'est d'Ottawa une gamme de cliniques spécialisées, de programmes de réadaptation, de services aux personnes âgées et plus encore.

Ce partenariat est un fier accomplissement pour le Minto Group, qui soutient depuis plus de 20 ans des organismes de santé de la région d'Ottawa, notamment le Centre hospitalier pour enfants de l'est de l'Ontario (CHEO), le Centre de santé mentale Royal Ottawa, l'Hôpital d'Ottawa et l'Hôpital Queensway Carleton.

« Prendre soin de la santé mentale et du bien-être de notre communauté a toujours été une priorité », déclare Brent Strachan, président de division chez Minto Communities Ottawa. « Nous sommes ravis d'appuyer un établissement aussi novateur qui se concentre uniquement sur les besoins en santé mentale des patients ».

Pour inspirer le personnel, les patients et les visiteurs, et pour commémorer visuellement sa contribution, le Minto Group a également offert une nouvelle murale au Programme de santé mentale et de bien-être du CSO. Des lignes fluides et des couleurs apaisantes représentent une scène de coucher de soleil qui évoque un lien avec la nature, un thème commun aux oeuvres de l'artiste.

« Entretenir une relation personnelle avec la nature est vital », déclare l'artiste mural Ryan Smeeton. « Elle est intrinsèquement liée à la santé et au bien-être de chacun. Ce projet était l'occasion parfaite de développer cette vision avec une oeuvre qui contribue à un environnement guérissant, apaisant et tourné vers l'avenir ».

À propos de la Fondation Montfort

La Fondation Montfort veille au bien-être de la communauté est-ontarienne depuis 1986. Elle sollicite, reçoit et gère des fonds qui permettent à l'Hôpital Montfort de poursuivre sa mission et de réaliser ses objectifs. Pour en connaître davantage sur la Fondation Montfort, visitez fondationmontfort.ca.

À propos du Carrefour santé d'Orléans

Le Carrefour santé d'Orléans est un prolongement de l'Hôpital Montfort qui s'est développé en partenariat avec Bruyère, le Bureau des services à la jeunesse d'Ottawa, le Centre hospitalier pour enfants de l'est de l'Ontario, le Centre de ressources de l'est d'Ottawa, l'Hôpital Montfort, ParaMed, Santé publique Ottawa, les Services communautaires de gérontopsychiatrie d'Ottawa et les Services de soutien à domicile et en milieu communautaire Champlain. Pour en connaître davantage sur le Carrefour santé d'Orléans, visitez carrefoursanteorleans.com/fr

À propos du Minto Group

Le Minto Group est l'une des principales sociétés immobilières au Canada, avec une plateforme entièrement intégrée d'investissement immobilier, de développement et de gestion des investissements. Depuis 1955, Minto a construit plus de 95 800 nouveaux logements et gère actuellement plus de 14 600 appartements locatifs et 2,4 millions de pieds carrés de bureaux et de commerces de détail. En tant que gestionnaire d'investissement, Minto gère des capitaux privés pour le compte de clients institutionnels.

L'entreprise a remporté trois fois le prix du constructeur de l'année de la Greater Ottawa Home Builders' Association (GOHBA), trois fois le prix du constructeur écologique de l'année de la Building Industry and Land Development Association's Green Builder of the Year award, quatre fois lauréate du prix du constructeur écologique de l'année de l'Ontario EnerQuality Green Builder of the Year award, et deux fois lauréate du prix du constructeur écologique de l'année de Ontario Home Builder Association's Home Builder of the Year award. Le Minto Group a été nommé l'un des employeurs les plus écologiques du Canada pour 2019.

Pour en connaître advantage sur le Minto Group, visitez minto.com.

