Projet de loi 37 : la Clause F mérite d'être étudiée plus sérieusement

: La North West Company Inc. (l'« Entreprise » ou « North West ») a publié aujourd'hui ses résultats financiers non vérifiés pour le premier trimestre clos le 30 avril 2022. Elle a également annoncé que le conseil d'administration a déclaré un...

Acquisition de trois parcs éoliens en exploitation au Chili totalisant une puissance installée brute de 332 MW, ce qui fait plus que doubler la puissance installée brute d'Innergex au Chili.Intégration d'actifs éoliens qui viennent compléter les...

C'est dans le cadre de son assemblée générale annuelle du 9 juin 2022 que le Groupe Export agroalimentaire Québec-Canada s'est vu confirmé une entente de deux ans avec Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC), assortie d'une aide financière de...

La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) rend aujourd'hui publiques les conclusions de son enquête sur l'accident du travail ayant coûté la vie, le 25 décembre 2021, à M. Riley Jonathan Valcin,...