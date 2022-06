Le groupe Alpega acquiert la plateforme de chauffeurs routiers Road Heroes





Le groupe Alpega, un des principaux éditeurs européens de logiciels SaaS pour l'industrie du transport, annonce aujourd'hui avoir conclu un accord portant sur l'acquisition de Road Heroes, la plateforme de chauffeurs routiers de Pinetco. Road Heroes est spécialisée dans le recrutement et la mise en relation de chauffeurs routiers et d'employeurs potentiels.

Avec les tensions actuellement observées dans la chaîne logistique mondiale, la pénurie de chauffeurs crée graduellement un goulot d'étranglement qui ne disparaîtra pas avec une augmentation de la production, mais avec des développements au sein des chaînes logistiques. Alors qu'Alpega offre aux affréteurs la possibilité d'employer des transporteurs à long terme, d'identifier des offres grâce à ses solutions TMS et gére certaines des plus grandes bourses de fret en Europe, le problème de la pénurie de chauffeurs demeure un obstacle majeur au sein de la chaîne.

Selon une estimation, l'Europe affiche aujourd'hui une pénurie de 400 000 chauffeurs routiers. Les raisons sont multiples et incluent notamment le départ en retraite de toute une génération de chauffeurs âgés, le manque d'équilibre entre le travail et la vie personnelle recherché par les jeunes conducteurs ainsi que l'environnement de travail toxique en raison des embouteillages et de la pénurie de stationnements pour les camions dans les grandes villes. De nombreux jeunes susceptibles d'être intéressés par le métier ont simplement dit « non merci ».

La plateforme européenne Road Heroes by Alpega met en relation les entreprises et les chauffeurs potentiels afin de leur permettre d'exposer leurs atouts respectifs et d'offrir aux deux parties un avantage concurrentiel pour répondre aux besoins du marché. Ingénieusement conçue, cette plateforme établit une correspondance étroite entre les offres d'emploi et les chauffeurs routiers dans le but d'optimiser la pertinence.

La performance des chaînes logistiques et plus particulièrement le transport au sein de celles-ci, devient une priorité croissante à mesure que la demande de biens augmente, que le nombre d'embouteillages sur les autoroutes explose et que l'inflation frappe tous les portefeuilles à travers le monde. Il convient d'ajouter à cela les dommages environnementaux engendrés par la circulation de camions vides et les émissions inutiles de carbone.

La possibilité de se procurer le camion adéquat, complètement chargé, au bon endroit et au bon moment, de le charger et de le décharger le plus efficacement possible, tout en lui permettant d'acheminer ensuite le prochain chargement suivant vers l'emplacement suivant sans temps d'arrêt ou trajet retour à vide, contribue à atténuer les tensions au sein la chaîne logistique.

« Chez Alpega, notre responsabilité envers l'industrie du transport est totale. Elle implique des personnes, des processus et des outils logiciels pour optimiser le transport des marchandises. La mise en relation de notre communauté de chauffeurs avec nos communautés de transporteurs, de transitaires et d'affréteurs est un rôle que nous sommes désireux d'endosser et qui nous convient tout naturellement. Road Heroes correspond à la prochaine étape dans nos objectifs de création de la plus grande plateforme logistique numérique en Europe », déclare Fabrice Douteaud, directeur général, Alpega Freight Exchanges.

L'accord portant sur l'acquisition de Road Heroes devrait être conclu au mois de juin et la plateforme Road Heroes by Alpega disponible au mois de juillet.

