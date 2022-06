BrainBox AI installe sa solution d'optimisation énergétique alimentée par l'IA chez le détaillant d'équipements et d'accessoires de plein air SAIL





Ce nouveau partenariat marque une étape importante dans le cheminement de SAIL vers la durabilité, car l'entreprise cherche à réduire de manière significative l'empreinte carbone des opérations du magasin

MONTRÉAL, 09 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- BrainBox AI, une entreprise pionnière de l'intelligence artificielle autonome pour le secteur de l'immobilier commercial, a annoncé aujourd'hui une entente avec le détaillant SAIL Plein Air (SAIL), un important détaillant canadien d'équipement de plein air, pour l'installation de la technologie de l'IA de BrainBox AI dans onze de ses magasins de détail situés au Québec et en Ontario.



Pour SAIL, cet accord concrétise l'engagement de l'entreprise à protéger l'environnement et la planète. En avril dernier, SAIL a annoncé une collaboration avec le Jour de la Terre Canada dans l'élaboration de sa stratégie de durabilité. L'accord implique que les deux entités travaillent ensemble pendant les trois prochaines années, en se concentrant sur l'étude de l'empreinte carbone des opérations de SAIL. La solution d'optimisation énergétique de BrainBox AI s'inscrit parfaitement dans cette initiative de collaboration, car SAIL cherche à optimiser ses systèmes existants grâce à ce projet et à réduire ses émissions de carbone dans l'ensemble de ses sites de vente au détail.

« L'amour du plein-air et de la nature sont au coeur de l'aventure SAIL depuis ses débuts. Nous sommes fiers de conclure une entente avec BrainBox AI pour améliorer notre consommation énergétique et ainsi franchir un nouveau pas dans notre vision de développement durable », partage Nicolas Gaudreau, chef de la direction marketing chez SAIL.

Pour BrainBox AI, l'adhésion des onze magasins SAIL ajoute 700 000 pieds carrés supplémentaires d'immobilier commercial à l'empreinte grandissante de la société dans l'espace de vente au détail multisite. Cet accord aborde également une nouvelle facette de l'offre de produits de base de la société, un véritable point tournant pour aider les détaillants à avoir des répercussions sur leurs émissions de carbone dans la lutte plus large contre le changement climatique.

Sam Ramadori, président-directeur général de BrainBox AI, note : « De plus en plus de détaillants traditionnels cherchent des réponses sur la façon dont ils peuvent contribuer à la lutte contre le changement climatique, et nous voyons une occasion pour notre technologie de les aider à avoir cette portée à grande échelle. Nous sommes extrêmement heureux que SAIL ait choisi de travailler avec BrainBox AI dans le cadre de sa stratégie de développement durable et de sa démarche visant à réduire son empreinte carbone. »

La solution de BrainBox AI permet aux propriétaires d'espaces commerciaux et de détail de réduire considérablement les dépenses énergétiques et les émissions de carbone de leurs bâtiments, ce qui les rapproche de leurs objectifs de réduction nette des émissions de carbone. Pour en savoir plus, visitez www.brainboxai.com/fr.

À propos de BrainBox AI



Fondée en 2017, BrainBox AI a été créée pour répondre au dilemme auquel est actuellement confronté l'environnement bâti, sa consommation d'énergie et son importante contribution au changement climatique. En tant qu'innovateurs de la transition énergétique mondiale, la technologie CVC de BrainBox AI, qui change la donne, tire parti de l'IA pour rendre les bâtiments plus intelligents, plus écologiques et plus efficaces. En collaboration avec nos partenaires mondiaux de confiance, BrainBox AI soutient des clients de l'immobilier dans divers secteurs, notamment les immeubles de bureaux, les hôtels, les commerces de détail, les épiceries, les aéroports, etc.

Basé à Montréal, au Canada, une plaque tournante mondiale de l'intelligence artificielle, nos plus de 150 employés apportent avec eux des talents de tous les secteurs, avec pour désir commun de guérir notre planète. BrainBox AI travaille en collaboration avec des partenaires de recherche, notamment le National Renewable Energy Laboratory (NREL) du ministère américain de l'Énergie, l'Institut de valorisation des données (IVADO) ainsi que des établissements d'enseignement, dont l'Institut de recherche en intelligence artificielle de Montréal (MILA) et l'Université McGill. Pour plus d'informations, visitez www.brainboxai.com/fr.

À propos de SAIL Plein Air

SAIL Plein Air Inc. est un détaillant canadien de vêtements, de chaussures, d'articles de plein air, de camping, de chasse et de pêche. L'entreprise a vu le jour au Québec il y a plus de 40 ans et compte aujourd'hui, 8 points de vente au Québec, 4 en Ontario et un site web de commerce électronique desservant tout le Canada. La mission de l'entreprise est d'offrir une expérience client authentique et équiper chaque passionné de plein air, afin qu'il puisse profiter pleinement de ses moments en nature. SAIL est reconnue pour sa grande offre de produits ainsi que son expérience omnicanale.

CONTACTS :



Pour BrainBox AI

Rebecca Handfield

vice-présidente, marketing et relations publiques

[email protected]

Pour SAIL Outdoors

Catherine Venne

directrice du marketing

[email protected]

Communiqué envoyé le 9 juin 2022 à 07:30 et diffusé par :