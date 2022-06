La FGM lance son rapport Signes vitaux 2022 sur la situation des femmes et des filles du Grand Montréal





MONTRÉAL, le 9 juin 2022 /CNW Telbec/ - Ce matin, la Fondation du Grand Montréal (FGM) a rendu publique l'édition 2022 de sa série de rapports Signes vitaux du Grand Montréal, qui porte sur la situation des femmes et des filles dans la région métropolitaine. Cette étude porte sur trois enjeux clés : les violences envers les femmes, leur état de santé mentale, ainsi que leurs conditions de travail et d'intégration en emploi. Le rapport rend aussi compte des situations différenciées vécues par les femmes membres de la communauté LGBTQ2S+, autochtones, immigrantes, racisées, jeunes ou adolescentes, aînées, monoparentales, en situation de handicap ou bien d'itinérance. En voici quelques-unes :

En 2017 à Montréal, plus de 18 % des femmes vivaient avec un handicap.

Au Québec en 2017, une femme autochtone sur 5 avait déjà pensé au suicide.

À Montréal en 2021, plus d'une femme en couple sur 5 a rapporté des comportements violents de la part de son ou sa conjoint·e.

En 2020, la pauvreté touchait près de 11 % des femmes du Grand Montréal, contre environ 8 % des hommes.

« Pour la première fois, une étude fait un survol à 360 degrés de plusieurs enjeux auxquels les femmes et les filles du Grand Montréal sont confrontées. Sans surprise, nous constatons qu'il reste beaucoup à faire sur le chemin de l'égalité des sexes et des genres. Heureusement, nous voyons aussi émerger un leadership féminin puissant, inspirant et capable de tracer cette voie. Ces femmes abordent les enjeux de front, et nous sommes là pour les soutenir », explique le président-directeur général de la FGM, Karel Mayrand.

C'est d'ailleurs pour mieux appuyer les organismes communautaires desservant les femmes et les filles que la FGM a lancé, l'automne dernier, le Fonds Collectif Femmes Action Montréal (FAM), qui permet à un cercle de donatrices et de membres bénévoles de s'engager à long terme dans l'amélioration des conditions de vie des femmes.

En plus de la compilation des données statistiques disponibles par l'Institut du Québec, le rapport laisse également une place aux témoignages et aux observations d'un groupe d'intervenantes qui oeuvrent auprès des femmes et des filles au sein de tels organismes. Cet apport permet de traduire plus fidèlement les différentes réalités vécues par les résidentes du Grand Montréal.

« Malgré certains progrès, notamment en ce qui concerne leur participation au marché du travail, trop de femmes vivent encore de nombreux obstacles qui les empêchent de s'épanouir » illustre Mia Homsy, présidente-directrice générale de l'Institut du Québec. « Les constats entourant les violences conjugales et sexuelles, notamment, sont très préoccupants. Et si la santé mentale des Montréalaises est globalement un peu meilleure qu'ailleurs au Canada, il n'y a en définitive aucune raison de se réjouir. »

Les faits saillants et le rapport intégral sont disponibles en accès libre sur le site web de la Fondation du Grand Montréal.

« Notre ambition, c'est que ce rapport Signes vitaux devienne un levier et un moteur pour tous les acteurs et toutes les actrices de notre communauté. Nous appelons à un engagement renouvelé, à travers le Grand Montréal, en faveur de la justice et de l'équité entre les sexes et les genres. Notre collectivité a le devoir de faire mieux » conclut Karel Mayrand.

